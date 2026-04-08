プラスチック製品価格改定について

グンゼ株式会社

グンゼ株式会社は、プラスチックカンパニーが販売する製品について、価格改定を実施することを決定しましたので、お知らせいたします。

背景および理由

昨今の中東情勢の緊迫化に伴い、原油およびナフサの調達価格が急速に高騰しております。これを受け、原材料メーカー各社からの大幅な価格改定（値上げ）が相次いでおり、製品の安定供給を維持するためには、これらのコスト上昇分を受け入れざるを得ない極めて厳しい局面を迎えております。

当社におきましても、これまで徹底した製造コストの削減や物流効率化など、自助努力によるコスト吸収に努めてまいりました。しかしながら、原材料費に加え、物流費や副資材費のさらなる高騰は、すでに自社努力で対応可能な範囲を大きく超える状況となっております。

つきましては、今後も製品の品質を維持し、お客様への安定供給という社会的責任を果たすため、やむを得ず下記の通り価格改定を実施することを決定いたしました。

対象製品の値上げ幅と改定時期[表: https://prtimes.jp/data/corp/23550/table/771_1_0f00353d8cacabe6254957dd4567ce27.jpg?v=202604080251 ]

※連： 500mm幅×1000m の 500平方メートル 当たりのこと