【THEフィッシング】春の海で魅せる爆釣劇！チニングゲームin上天草／4月11日(土)放送

テレビ大阪株式会社森浩平（もり こうへい）、チヌ (C)テレビ大阪

【番組名】「THEフィッシング」

春の海で魅せる爆釣劇！

チニングゲームin上天草

【放送日時】2026年4月11日(土)夕方5：30～6：00

テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット

＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞

【出演者】

森浩平（もり こうへい）

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/

春の海で魅せる爆釣劇！チニングゲームin上天草

いま、都市部の河川や港湾部で手軽に大物と出会えると盛り上がりをみせている「チニング」。

チヌ (C)テレビ大阪

その第一人者である‛もりぞー’こと森浩平は、これまで番組でホームの淀川、東京湾、静岡の浜名湖、沖縄、そして広島と日本各地でその腕を披露してきた。

森 (C)テレビ大阪

今回は都会の喧騒を離れ、熊本県・上天草へ。美しい海と緑の島々が織りなす絶景が広がる上天草。釣り人からはチヌのフカセ釣りの超一級ポイントとしても知られている。

(C)テレビ大阪

番組ではサーフや地磯、ゴロタ、砂地など多彩なフィールドをもりぞーがどう攻略していくのかを追いかける。

森 (C)テレビ大阪

水温15℃以下と、チヌの適水温に比べると少し低いこの時期に、地形の変化を読み解き、どのようにバイトに導くのか？もりぞーの代名詞フリーリグのワームの動かし方やロッドワーク、シチュエーションに応じた狙うべきポイントを徹底解説。

森、キビレ (C)テレビ大阪

都心部だけじゃなく大自然の中でも手軽に大物と出会えるチニングの魅力が詰まった30分。どうぞお楽しみに！