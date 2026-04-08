アットホーム株式会社

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史 以下、アットホーム）は、「不動産情報サイト アットホーム」で賃貸居住用物件において、PV数が多い街をまとめた「アットホーム 賃貸・街ランキング 埼玉県編」を発表します。

＜トピックス＞

■埼玉県でPV数が多い街 総合1位 「川口市」

総合1位から5位までは、昨年と同様の結果となりました。中でも「川口市」は全てのタイプで1位を獲得。東京都と隣接する立地の利便性を活かし、都心のベッドタウンとして幅広い層から支持を集めたことがうかがえます。

「アットホーム 賃貸・街ランキング 埼玉県編」 調査結果

≪総合≫ 1位 「川口市」

「不動産情報サイト アットホーム」の賃貸居住用物件で最もPV数が多かった街は、「川口市」でした。「川口市」には、JR京浜東北線・武蔵野線・東北本線・埼玉高速鉄道線が通っています。JR川口駅から池袋駅までは約20分、東京駅までは約25分と、都心へのアクセスに優れており、通勤・通学者に多く利用されています。また、「児童手当」や「子ども医療費支給制度」など、子育て支援に関するサービスが充実している点も特徴です。近年は住みやすい街として注目を集めており、商業施設や飲食店の多さも人気の要因となっています。

2位には「越谷市」、3位には「川越市」がランクインしました。

≪シングル≫ 1位 「川口市」

ワンルーム～1DKのシングル向き物件でも、「川口市」が1位でした。2位の「川越市」は、江戸時代に川越藩の城下町として栄えた都市で、小江戸の別名を持っています。そのため、市内には歴史的建造物が多く、名所として日本三大蔵の町と呼ばれる「川越一番街」や戦国時代の名将太田道灌が築城した「川越城」などがあり、江戸時代の街並みや風情を感じられる街となっています。 また、東武鉄道東上線、西武鉄道新宿線、JR川越線が通っており、都心へのアクセスも良好です。

≪カップル≫ 1位 「川口市」

1LDK～2DKのカップル向き物件では、「川口市」が1位でした。2位の「越谷市」は、首都圏のベッドタウンとして発展しました。越谷市には、年間約5,000万人が訪れる人気の買い物スポット「イオンレイクタウン」があります。周囲には「大相模調節池」や「見田方遺跡公園」などの散策スポットがあるほか、「キャンベルタウン野鳥の森」というオーストラリアの珍しい動物たちと触れ合えるスポットもあります。

≪ファミリー≫ 1位 「川口市」

2LDK以上のファミリー向き物件では、「川口市」がトップで、2位に「越谷市」、3位に「春日部市」がランクインしました。「春日部市」は「クレヨンしんちゃん」の舞台として有名であり、市の子育て応援キャラクターやまちの案内人にも抜擢されています。市内では総延長約１kmの藤棚を見られる「ふじ通り」があります。また、国の天然記念物にも指定された「牛島の藤」のある「藤花園」は人気の散策スポットです。

各街の家賃相場はこちら ： 「家賃相場から賃貸を探す」https://www.athome.co.jp/chintai/souba/

〈調査概要〉

調査対象：「不動産情報サイト アットホーム」において、物件詳細ページのPV数が多い市区町村順にランキング

調査期間：2025年12月1日～2026年2月28日（前年：2024年12月1日～2025年2月28日）

調査エリア：埼玉県