Renxa、2026年度 入社式を開催

Renxa株式会社

Renxa株式会社（読み方：レンサ、東京都豊島区 代表取締役：坂本幸司、以下「当社」）は、2026年４月１日（水）に2026年度入社式を開催し、42名の新入社員を迎え入れたことをお知らせいたします。

当社は、コンタクトセンターを主軸に、商品企画・開発から販売、サポート、業務処理までをワンストップで支援するマーケティングソリューションを提供しています。「人の生活により良い連鎖をもたらす存在でありたい」という想いを社名に込め、コンタクトセンターの高品質な「対話力」を強みとして、日本社会の課題解決に取り組んでいます。

入社式について

2026年4月1日、入社式が執り行われ、今年度は42名の新入社員が社会人としての第一歩を踏み出しました。式典では代表取締役・坂本幸司、取締役・川合による挨拶、先輩社員からの激励の言葉が贈られ、新入社員一人ひとりが新たな挑戦への決意を新たにしました。

代表祝辞

坂本代表取締役からは、以下の言葉が贈られました。

営業とは、モノを売ることが本質ではありません。

・相手が何を求めているのかを正確に理解する力

・それを適切に言語化し、価値として伝える力

「傾聴」と「伝達」、この2つを磨き続ける仕事です。

将来、企画をやるにしても、マネジメントをするにしても、あるいは全く別の領域に挑戦するにしても、この基礎がなければ成果は出ません。逆に言えば、この一年でこの力を徹底的に鍛えることができれば、皆さんのキャリアの選択肢は大きく広がります。

ここで注意してほしいのは、「やらされている営業」にならないことです。

なぜ営業なのか、この経験が自分にとってどういう意味を持つのかを、自分なりに定義してください。

ビジネスの根幹とは何か。それは、「社会課題の解決」です。利益はその結果であり、目的ではありません。

当社のグローバル事業はその最もわかりやすい例で、日本における生活インフラの課題を解決するためですが、これは一例に過ぎません。

日々の業務の中で、どんなことができたら人や社会のためになるか、世の中には、まだ解決されていない課題が数多く存在しています。そしてその多くは、日常の中に埋もれています。

だからこそ、目の前の業務だけにとどまらず、社会全体に目を向ける習慣を持ってください。

お客様、取引先、従業員、地域社会に支持され、株主に認められる会社を目指して、一緒に挑戦していきましょう。（一部抜粋）

川合取締役祝辞

川合取締役からは、社会人として大切にしてほしい2つのことが語られました。

一つ目は、自己分析できる人になってほしいということです。才能やセンスではなく、日々の努力の積み重ねが成果につながります。1日の結果をしっかり振り返り、次の日に活かす。PDCAを回し続けることが、皆さんの成長を支えます。

二つ目は、自分のメンタルとテンションを自分でコントロールする方法を知ってほしいということです。断られることも多い仕事だからこそ、目先の結果に一喜一憂しないことが大切です。声のトーンや態度に出てしまう前に、自分なりのリセット方法を見つけてください。社会人生活は非常に長い。楽しんでもらうことが大事だし、成果が出れば仕事はもっと楽しくなります。皆さんが成果を出せるよう、私たちは全力でサポートします。（一部抜粋）

新入社員代表謝辞・決意表明

本日はこのような盛大な入社式を開催いただき、役員の皆様・先輩方より温かいお言葉を賜りましたこと、心よりお礼申し上げます。社会人としての第一歩を踏み出せた喜びとともに、言葉と行動ひとつひとつへの責任の重さを強く感じております。

学生時代の居酒屋アルバイトで、伝え方や接し方ひとつで満足度が大きく変わること、何気ない一言や気配りが「また来たい」という気持ちにつながることを学びました。この経験を活かし、「この人に任せてよかった」と思っていただける存在を目指してまいります。

日々の小さな信頼を積み重ね、誰よりも学び、誰よりも行動する姿勢を大切に、入社一年以内に主任としてチームを任せていただけるよう成長し、Renxaの発展に貢献できる人材となることをここにお約束いたします。（一部抜粋）

先輩社員からの激励の言葉

入社当初は、催事でのお客様対応や断られることの多さに苦労する場面もありますが、諦めずに向き合い続けることで、「あなただから買いたい」と言っていただけるお客様との出会いが生まれます。その瞬間こそが、この仕事の醍醐味です。

成長のためには、素直に学ぶ姿勢を持ち、まずは行動し、失敗を重ねながら改善していくことが重要です。失敗は無駄ではなく、挑戦を続けることで必ず成長につながります。当たり前のことを誰よりも徹底し、お客様も仲間も笑顔にすることを大切にしてください。

Renxaは、若いうちから挑戦できる環境があります。自ら手を挙げて行動することでチャンスをつかむことができ、入社半年での管理職昇進や、1年9ヶ月での課長昇進もその証です。

困ったときは一人で抱え込まず、周囲を頼りながら、同期や先輩と支え合い、一緒に成長していきましょう。（一部抜粋）

Renxa（レンサ）株式会社について

Renxaは、生活者一人ひとりのライフスタイルや価値観に寄り添い、新生活に必要となる電気・ガス・水道・インターネット等のライフラインや、保険をはじめとした固定費見直しまでをトータルでサポートしています。テレマーケティングやWEBを通じて、「暮らし」に寄り添う多彩なサービスを全国に届けています。また、企業に対しては、生活インフラ事業で培った豊富な経験とノウハウを活かし、BPO支援としてカスタマーサポートや営業代行等のコールセンター業務受託をはじめ、パートナー企業との連携による事業共創を推進することで、持続的な成長を支えるソリューションを提供しています。当社は、「暮らしとビジネスをつなぐプラットフォーム」として、生活者と社会に心地よいサービスの”連鎖”を広げ、より豊かで持続可能な未来をつくっていきます。

会社名：Renxa株式会社（Renxa Inc.）

代表取締役：坂本 幸司

本社所在地：東京都豊島区東池袋三丁目13番３号

設立年月：2017年4月

会社URL：https://renxa.co.jp/