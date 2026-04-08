修学旅行中の生徒の急な体調不良にオンライン診療を活用～生徒の安心・安全を最優先に、保護者・学校の不安を解消する取組みを開始～

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

近畿日本ツーリスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：永崎 安基、以下「当社」）は、修学旅行中の生徒の急な体調不良に迅速に対応するため、ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員：中村 篤弘）が提供するオンライン診療・服薬指導サービス「SOKUYAKU（ソクヤク）」を活用した新たな取組みを開始いたします。

長年にわたり修学旅行を中心とした教育旅行を取り扱ってきた当社は、生徒の皆さまの健康と安心・安全を最優先に、安心して参加いただける旅行環境の整備に努めてまいりました。



本サービスの導入により、旅行先で体調不良が発生した際も、医療機関を受診するまでの不安を軽減し、オンラインで迅速かつ適切な医療サポートを受けられる体制を整えます。これにより、学校・保護者の皆さまにもより一層の安心をお届けいたします。

■修学旅行先での急な体調不良へ、寄り添いながら迅速な対応

修学旅行は、生徒にとって新しい発見や成長の機会に満ちた大切な時間です。一方で、慣れない環境での発熱や腹痛などの体調不良は、生徒本人はもちろん、引率教職員や保護者にとって大きな心配事となります。特に旅行先では、医療機関の探索や受診までの待ち時間、他の生徒への感染リスク、保護者との連絡調整など、さまざまな負担が生じやすくなります。

当社はこうした不安や負担を少しでも軽減し、生徒の皆さまが安心して修学旅行を楽しめるよう、ジェイフロンティア株式会社と連携し、新たなサポート体制を整えました。

■サポート体制の特長

オンライン診療・服薬指導サービス「SOKUYAKU」を活用し、修学旅行中の急な体調不良に対して、より早く、より安心できる医療サポートを提供します。

1．いつでもどこでも医師の診察が可能

体調不良が起きたその場で、タブレット等を通じて医師のオンライン診療を受けることができます。夜間や休日でも対応できるため、医療機関を探す手間や移動の負担、旅行行程への影響を最小限に抑えられます。

2．処方薬の迅速な受け取り

診察の結果、薬が必要な場合はオンライン服薬指導を受けたうえで、宿泊先や近隣薬局で薬を受け取ることができます。最短当日の受取りにも対応し、生徒のつらさを少しでも早く和らげることができます。

3．保護者・学校も参加できる三者間通話

診療や服薬指導には、保護者が遠隔で参加することが可能です。既往歴や基礎疾患などを共有しながら診療を進められるため、生徒にとっても保護者にとっても安心感が高まります。また、教職員の負担軽減にもつながります。

当社は本サービスを通じて、生徒の皆さまが修学旅行を安心して楽しめる環境づくりをさらに強化してまいります。これからも、教育旅行を支えてきた経験とノウハウを活かし、生徒の皆さまのかけがえのない思い出づくりを、心を込めてお手伝いしてまいります。

＜参考情報＞

ジェイフロンティア株式会社が提供する「SOKUYAKU」は、スマートフォンやタブレットを活用し、ご自宅やオフィス、外出先に居ながらオンライン診療、服薬指導の受診、最短当日中のお薬の受け取りを可能にするオンライン診療・服薬指導・処方薬宅配サービスです。提携数はクリニック・調剤薬局・ドラッグストアで計23,000店舗超となります。

URL：https://sokuyaku.jp/