AIで漫画制作を変革！法人向けサービス『MOOTOON BIZ』誕生。短納期・低コスト・高品質を実現

木村情報技術株式会社

業務支援AIソリューションを展開する木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）は、企業のプロモーションやブランディング、採用活動などの効果を高める、法人向けAI漫画制作サービス『MOOTOON BIZ（ムートゥーン ビズ）』の提供を開始しました。

企業における漫画活用は広がりを見せている一方で、従来の漫画制作は制作工程の多さから、コストや納期の面で導入ハードルが高いという課題がありました。本サービスはAI技術を活用することで、従来の制作手法と比較して圧倒的な短納期・低コスト・高品質を同時に実現します。

企画・構成・シナリオ作成から作画までをワンストップで提供し、企業の「読まれない」という課題を、「伝わる」コンテンツへと変革します。

なぜ今、企業で「漫画」なのか

90秒でわかる！『MOOTOON BIZ』紹介漫画続きを読む :https://proto-it-dev.mootoon-dev.kit-ai.jp/share/2ba7be1e-38ab-4d16-bcda-55b181f9ba3f

近年、企業の広告やマーケティングにおいて、漫画コンテンツの活用が広がっています。その背景には、展示会や営業活動で「パンフレットや資料を受け取ってもらえない」「資料を渡すだけになり、内容が伝えられていない」といった課題があります。

こうした課題に対し、漫画が持つ特長が有効です。

- ビジュアルとセリフの組み合わせにより、複雑な内容でも直感的に理解しやすい- 漫画の親しみやすさから閲覧のハードルが低く、最後まで読まれやすい- Webサイト（LP）や展示会パネル、社内研修資料、冊子、SNS、動画の素材など多用途に展開でき、コンテンツ資産としての汎用性が高い

一方で、従来の漫画制作は工程が多く、コストや制作期間の面から導入ハードルが高いという課題がありました。加えて、ビジネス環境の変化により、よりスピーディーなコンテンツ制作が求められています。

『MOOTOON BIZ』は、こうした課題を根本から解決するために開発された、生成AIを活用した法人向け漫画制作サービスです。「読まれないコンテンツ」を「伝わるコンテンツ」への変革するとともに、圧倒的な短納期・低コスト・高品質を実現します。

『MOOTOON BIZ』の特長

- 高いコストパフォーマンスAIを活用し、従来の漫画制作とは大きく異なるアプローチをとることで、制作工程を大幅に効率化。通常発生する中間マージンや外注コストを削減し、既存の漫画制作サービスと比較して大幅なコスト削減を実現します。- 最短5営業日で初稿提出のスピード対応従来の漫画制作工程を大幅に短縮し、最短5営業日で初稿提出が可能です。お急ぎの展示会用パネルや、スケジュールの限られたプロモーション案件など、短納期が求められる場面にも柔軟に対応します。- 安定した品質とスムーズな進行体制外注を行わない完全自社制作体制により、品質のばらつきを抑え、安定したクオリティを提供します。また、ワンストップ対応により窓口を一本化し、修正対応も迅速に行うことで、忙しいご担当者の負担軽減とスムーズな進行を実現します。幅広い制作・活用に対応- 社史漫画、プロモーション漫画、採用漫画、展示会用漫画、漫画LPなど様々なジャンルに対応- 1ページから長編連載まで、用途や目的に応じた柔軟な制作が可能- 企画・構成・シナリオ作成から作画まで、一貫したワンストップ対応- 漫画に加え、アニメーション・動画・楽曲制作など、多様なコンテンツ制作にも対応

▼『MOOTOON BIZ』サービスサイト

https://www.k-idea.jp/product/orison/

オリジナル漫画の一例

活用シーン

【最短5営業日】ご依頼から納品までの流れ

新入社員教育向け漫画安全管理・コンプライアンス漫画工場向けマニュアル漫画甘酒プロモーション漫画「治水の仕組み」学習漫画サービス開発秘話- プロモーション・営業用途商品やサービスをより深く理解してもらうための営業ツールとして活用できます。展示会では、来場者の目を引き、手に取ってもらえる資料として機能し、ブースへの誘導や商談機会の創出につながります。WebサイトやSNSでの展開により、漫画ならではの没入感で離脱を防ぎ、CVR（コンバージョン率）の向上にも寄与します。(例)営業資材・補足資料、展示会配布資料・ノベルティなど- ブランディング用途創業ストーリーや周年記念、企業理念などを漫画で表現することで、活字中心になりがちな社史を、社員が自然と読みたくなる”資産”へと変換します。会社説明会や採用活動においても、職場の雰囲気や仕事内容を直感的に伝えることができ、求職者の共感醸成に効果を発揮します。(例)周年記念コンテンツ、インナーブランディング、会社説明会、インターン向け資料など- 教育・研修用途コンプライアンス研修や業務マニュアルを漫画化することで、難しい内容でも直感的にしやすくなり、学習効果や定着率の向上が期待できます。子ども向けの教育コンテンツとしても活用でき、飽きずに学習を継続できる教材としても有効です。(例)コンプライアンス研修、社内教育、子ども向け学習コンテンツ など

企画から納品までワンストップ対応で漫画制作を行います。最短5営業日で初稿提出が可能で、スピードが求められる案件にも柔軟に対応します。お急ぎの場合はお気軽にご相談ください。

【80社限定】2026年5月末までの特別価格キャンペーン実施中！

はじめて漫画制作をご検討される企業様でも安心してご利用いただけるよう、「まずは1ページから」「まずは4コマ漫画から」など、スモールスタート対応プランをご用意しました。目的やご予算に応じて柔軟にご提案いたします。

- お試しに最適！「ライトプラン」4コマ漫画 × 4本（モノクロ）SNSや社内報などのコンテンツとしてご活用しやすいプランです。・料金(税別)：特別価格(※1)・納品目安：最短5営業日・納品形式：画像データ- シナリオから作画までお任せ「基本プラン」シナリオ作成（コマ割り）から作画、調整までワンストップで対応します。カラー漫画にも対応可能です。・料金(税別)：特別価格(※1)・納品目安：ページ数により変動・納品形式：画像データ、専用ビュアーオプション（有償）- 表紙制作や企画構成、印刷・製本など、用途に応じた追加対応も可能です。- お急ぎの方向けに短納期対応プランもご用意しています。

(※1)お問い合わせいただいた方には、ご希望に応じてサンプル漫画を無料でご提供いたします。なお、2026年5月末までに正式にご発注いただいた場合、特別価格を適用させていただきます。

今後の展開

当社のコンテンツ制作サービスは、漫画制作にとどまらず、実写風AI動画制作やアニメーション制作、オリジナル音楽制作など、多様なコンテンツ制作にも対応しています。

今後も、さらにサービスの拡充を図りながら、企業のプロモーションやブランディング、採用活動などにおけるコンテンツ活用を支援してまいります。

『MOOTOON BIZ』サービスサイト・お問い合わせはこちら

https://www.k-idea.jp/product/orison/

木村情報技術株式会社について- AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）- Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive- メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+- 学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON- 学校集金代行サービス 学校PAY- 製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング- 薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA- eスポーツイベント企画・運営- リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売- 自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営

本 社：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

支 店：札幌支店、東京支店、名古屋支店、大阪支店、福岡支店

代表者：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設 立：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/