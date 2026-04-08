【4月30日開催】社長が忙しすぎる理由とは？「5方良し経営セミナー」開催

■概要

株式会社ルミッション

本セミナーでは、多くの経営者が抱える

「忙しいのに利益が増えない」「判断が自分に集中している」「組織が回らない」

といった課題を整理し、属人化から脱却し、組織で経営を回すための設計について解説します。

多くの企業では、売上が伸びるほど業務が増え、社長の負担が増大し続ける構造に陥ります。

その結果、

・重要な意思決定が遅れる

・組織が自走しない

・利益よりも忙しさが増える

・将来の戦略を考える時間がない

といった状態が発生します。

その背景には、「経営判断の基準が整理されていない」という共通課題があります。

本セミナーでは、

・社長が忙しくなる本当の原因

・属人化した経営から脱却する構造設計

・社員が判断できる組織づくり

・利益と効率を両立する経営の考え方

・経営判断を仕組み化する方法

など、組織で回る経営に必要な本質を体系的にお伝えします。

また、当社が提唱する「5方良し経営」の視点から、

会社・従業員・顧客・世間・次世代の5つを同時に良くする経営の考え方を具体的に解説します。

■開催概要

開催日：2026年4月30日（木）13～15時

開催形式：オンライン開催

対象：中小企業・成長企業の経営者、役員

参加費：無料

▼セミナー申込はこちら

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/

▼公式サイト

https://lumission.world/jp/

▼5方良し経営メディア

https://lumission.world/jp/media/

■なぜ今、「社長が忙しい会社」は成長できないのか

中小企業の多くは、

「売上は伸びているが余裕がない」

「判断がすべて社長に集中している」

「組織が機能せず現場任せになっている」

といった課題を抱えています。

特に成長段階では、業務量の増加により

社長の関与が増え続け、結果として意思決定のボトルネックが生まれます。

その結果、

・スピードが落ちる

・組織が育たない

・機会損失が増える

といった悪循環に陥ります。

同社では、これらの問題の本質は

「社長の能力」ではなく「経営設計」にあると考えています。

そのため、本セミナーでは単なる効率化ではなく、

「社長がいなくても回る経営構造の設計」をテーマに開催します。

■セミナー内容（一部）

・社長が忙しくなる構造の正体

・属人化経営が生まれる原因

・社員が判断できる組織の作り方

・経営判断を仕組み化する方法

・利益と効率を両立させる考え方

・5方良し経営の実践方法

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中小企業経営者が直面する利益構造や組織運営、理念設計などのテーマについて解説しています。

■「社長の分身」という支援サービスとの関係

同社では、経営者の判断基準を整理し、組織で共有できる形にする支援として

「社長の分身」というサービスを提供しています。

経営者の経験や感覚に依存している意思決定を整理し、

組織で再現できる判断軸として言語化することで、

社長依存の経営から自走する組織づくりを支援します。

▼社長の分身（無料登録）

https://lp.lumission.world/

■このような方におすすめ

・忙しいのに利益が増えない

・経営判断が自分に集中している

・組織を仕組み化したい

・社員が主体的に動く会社にしたい

・経営を次のステージへ進めたい

中小企業経営者・経営幹部の方におすすめの内容です。

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact