【4月30日開催】社長が忙しすぎる理由とは？「5方良し経営セミナー」開催
■概要
本セミナーでは、多くの経営者が抱える
「忙しいのに利益が増えない」「判断が自分に集中している」「組織が回らない」
といった課題を整理し、属人化から脱却し、組織で経営を回すための設計について解説します。
多くの企業では、売上が伸びるほど業務が増え、社長の負担が増大し続ける構造に陥ります。
その結果、
・重要な意思決定が遅れる
・組織が自走しない
・利益よりも忙しさが増える
・将来の戦略を考える時間がない
といった状態が発生します。
その背景には、「経営判断の基準が整理されていない」という共通課題があります。
本セミナーでは、
・社長が忙しくなる本当の原因
・属人化した経営から脱却する構造設計
・社員が判断できる組織づくり
・利益と効率を両立する経営の考え方
・経営判断を仕組み化する方法
など、組織で回る経営に必要な本質を体系的にお伝えします。
また、当社が提唱する「5方良し経営」の視点から、
会社・従業員・顧客・世間・次世代の5つを同時に良くする経営の考え方を具体的に解説します。
■開催概要
開催日：2026年4月30日（木）13～15時
開催形式：オンライン開催
対象：中小企業・成長企業の経営者、役員
参加費：無料
▼セミナー申込はこちら
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/
▼公式サイト
https://lumission.world/jp/
▼5方良し経営メディア
https://lumission.world/jp/media/
■なぜ今、「社長が忙しい会社」は成長できないのか
中小企業の多くは、
「売上は伸びているが余裕がない」
「判断がすべて社長に集中している」
「組織が機能せず現場任せになっている」
といった課題を抱えています。
特に成長段階では、業務量の増加により
社長の関与が増え続け、結果として意思決定のボトルネックが生まれます。
その結果、
・スピードが落ちる
・組織が育たない
・機会損失が増える
といった悪循環に陥ります。
同社では、これらの問題の本質は
「社長の能力」ではなく「経営設計」にあると考えています。
そのため、本セミナーでは単なる効率化ではなく、
「社長がいなくても回る経営構造の設計」をテーマに開催します。
■セミナー内容（一部）
・社長が忙しくなる構造の正体
・属人化経営が生まれる原因
・社員が判断できる組織の作り方
・経営判断を仕組み化する方法
・利益と効率を両立させる考え方
・5方良し経営の実践方法
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中小企業経営者が直面する利益構造や組織運営、理念設計などのテーマについて解説しています。
■「社長の分身」という支援サービスとの関係
同社では、経営者の判断基準を整理し、組織で共有できる形にする支援として
「社長の分身」というサービスを提供しています。
経営者の経験や感覚に依存している意思決定を整理し、
組織で再現できる判断軸として言語化することで、
社長依存の経営から自走する組織づくりを支援します。
▼社長の分身（無料登録）
https://lp.lumission.world/
■このような方におすすめ
・忙しいのに利益が増えない
・経営判断が自分に集中している
・組織を仕組み化したい
・社員が主体的に動く会社にしたい
・経営を次のステージへ進めたい
中小企業経営者・経営幹部の方におすすめの内容です。
■会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
公式サイト：https://lumission.world/jp/
お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact