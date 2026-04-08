建築審査の自動化に取り組む不動産・建設特化型AIエージェントのmign、2.3億円を調達【コアメンバー募集中】

株式会社mign

不動産・建設領域に特化したVertical Agentic AI（領域特化型AIエージェント）を開発・提供する株式会社mign（本社：東京都渋谷区、代表取締役：對間昌宏、以下”mign”）は、第三者割当増資により総額2.3億円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。新規投資家のAngel Bridgeをリードインベスターとして、同じく新規投資家である千葉道場、既存株主のサムライインキュベート、アニマルスピリッツから、第三者割当増資により総額2.3億円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。

今回の調達により、業界の最難関課題である”建築確認”や”法規チェック”をAIで代替するプロダクトの開発体制を強化し、あわせて全職種でのコアメンバーの募集を積極的にしております。

mignが解決する課題

メンバー募集情報はこちら :https://www.mign.io/careers-2/

日本の基幹産業である不動産・建設業界は、今なおアナログで複雑な業務フローが数多く残っています。特に、建物を建てる前に必須となる建築確認や、膨大な条例を読み解く法規チェックは、極めて高い専門性を要する一方で、担い手の高齢化と人手不足が深刻な業界の課題となっています。

mignは、この非常に困難な業界課題のハードルをAI agentsで突破することを目指しています。2025年8月に以下のプロダクトをリリース以降、有償導入企業は堅調に増加しています。

mign agent review

図面とチェックリストを照合し、建築基準や自社基準の適合性を自動判定。審査会社および申請会社の双方において、ベテランの知見をAIが代替し、審査時間を劇的に短縮します。

mign agent image

建築パースの生成・修正をAIがサポート。これまで多大な外注コストと時間を要していたビジュアライズを、社内で「爆速かつ高クオリティ」に実現し、提案力を最大化。

mign agent legal check

住所と基本条件を入力すると、遵守すべき法律・条例・ガイドラインを網羅的にリストアップ。属人化しがちな調査業務を標準化します。

特にmign agent reviewは、建築確認などの審査をAIによって効率化します。審査会社や申請するデベロッパーや設計会社にお使いいただいています。

建築審査・開発許可は、グローバルどのような地域の建設会社にとっても、必ず通らなければならないプロセスであり、産業や社会全体のスピードと生産性を決定づけるボトルネックとなっています。ここを改革することが、不動産・建設DXの最短距離であると確信しています。

１.mignのAIに図面や計画資料とチェックリスト（各社独自の内容）をアップロードします。

２.AIが様々なデータや技術を活用し、解析し、結果を表示します。

なぜmignにしかできないのか

３.審査判断根拠や図面内の該当箇所の表示も、AIによって出力されます。

不動産・建設領域は万国共通で巨大なマーケットですが、複雑な法規制や固有の商習慣への深い理解なしに、現場で使われるプロダクトを浸透させることは困難です。mignは、以下の3つのアプローチによって、この難題に挑んでいます。

1. 建築の審査に特化した業界特化型Vertical Agentic AI

建築・土木領域のデータサイエンスを専門とするドメイン知識を有する代表の對間（Ph.D., 東大博士課程修了・都市計画）を中心に、設計会社・審査機関出身の業界エキスパートや、最新AI技術に長けている博士号保持者を中心としたエンジニアが在籍しています。

特許申請を複数準備中のVertical Agentic AI技術を中心として、審査を中心とした不動産・建設領域の業務で活用されるソリューションを提供しています。

2. 現場のプロの視点に応える実用性の追求

私たちは、現場の実態に即した手触り感のあるプロダクト開発を最優先しています。既に大手国土交通省指定確認検査機関や国内最大級のデベロッパー、設計会社など、専門性の高いプロフェッショナルの方々から評価をいただき、導入実績を積み重ねてきました。現場のフィードバックを丁寧に反映し続け、実務の機微に触れる部分まで作り込む。その積み重ねが、現場のプロに選ばれる使い心地と、唯一無二の提供価値を生んでいます。

3. 審査業務を起点としてソリューションの展開が加速

審査業務やそのデータは、設計や工事、入居、その後の維持管理など、一連の不動産・建設業界の全て業務と関連しています。審査業務の効率化を起点として、周辺業務のDXやAI開発を進めていくことで、業務間のシナジーやデータの連携・蓄積により、ソリューションのクオリティが加速度的に高まっていきます。

日本でも2026年4月から開始されるBIM審査のように、将来的にはBIMデータを活用して審査の自動化が進むと想定されます。代表の對間を中心に学術的・技術的なネットワークを持っているBIM審査技術の先進国であるシンガポールや中国、米国といった地域の研究機関・大学と連携しながら、世界の最先端の技術を日本にローカライズすることに取り組んでいます。

従来の業務フロー

直線的なプロセスであり、各担当者が業務を実施します。知見が属人化、担当者による業務の質が安定しない、情報の連携が難しく、自社データが様々な場所に散らばっています。

mignのVertical Agentic AIを活用した業務フロー（現在は建築審査に特化）

循環的なプロセスであり、AIが担当者の業務をサポート・代行します。知見がAIによって再現できる・AIの一次判断によって業務の質が安定する・情報の連携がされ、自社のデータやノウハウが蓄積します。

まずは審査のサポートに特化したAIを開発

mignのVertical Agentic AIを活用した審査のサポートを実現します。チェック内容に応じて、AIエージェントが適材適所で様々なAIの中から適切なAIを呼び出して、解析や結果を出力します。

資金調達の背景と今後の展望

mignは創業以来、一貫して先端技術を実用化するというミッションを掲げ、不動産・建設業界のボトルネック解消に挑んできました。

今回、プレシリーズAラウンドにて資金調達を実施した背景には、2つの大きな目的があります。

Vertical Agentic AIの開発加速

熟練者の思考プロセスを解き明かし、高度な判断を伴う実務までを自律的にサポートするAIエージェントの開発体制を強化します。

各職種における精鋭チームの構築（コアメンバー募集中）

難易度の高いVertical Agentic AIの開発・提供をさらに加速させるため、エンジニア・PdM・ビジネス職をはじめとする全職種において、この不確実な挑戦を共に楽しめる初期メンバーの採用を強化します。

メンバー募集情報はこちら :https://www.mign.io/careers-2/

導入企業のメッセージ

大手不動産・建設領域エンタープライズ企業を中心として、mignのAIを活用して、業界の深刻な人手不足の解消や、会社で蓄積してきたノウハウやカルチャーを引き継いでいくという目的でご利用いただいています。

ビューローベリタスジャパン

ビューローベリタスは、試験・検査・認証業界において、世界最大かつトップクラスのグローバル企業です。1828年にフランス・パリで船級協会として設立。エッフェル塔の建設当時（1880年代）より前から独立した立場で世界の安全基準を担ってきた歴史があります。現在、世界140カ国以上、1,600以上の拠点に約83,000人のエキスパートを擁しています。建築物だけでなく、船舶、インフラ、航空宇宙など、あらゆる産業の”安全・品質・環境”を第三者の立場でサポートする、まさに業界の世界最大級のガリバー企業です。

臼井 雅登（建築認証事業本部 執行役員 副本部長）

メッセージ

ビューローベリタスは、事業の成長とともにあらゆる産業や対象について高度化・多様化する品質要求や法規制に対し、常に、検査・審査の信頼性と付加価値の向上に取り組んでいます。

限られたリソースでも品質を維持・強化するため、AIエージェントを活用した支援業務に挑戦しています。

このmign社のサービスは、建築確認検査や審査においてAIによる支援による業務効率化と品質向上を同時に実現し、当社のみならず、お客様や関係するさまざまな事業において、プロジェクトを通じた有力なソリューションに資すると期待しています。

こういった連携を活かしながら、今後もお客様から信頼される第三者認証機関であり続けたいと考えております。

投資家のメッセージ

Angel Bridge（リード投資家・新規投資）

世界最高峰のプロフェッショナルファーム（ゴールドマン・サックスやベインキャピタルなど）出身者で構成された精鋭チームを擁し、PE（プライベート・エクイティ）ファンドの手法を取り入れた緻密な事業分析と、圧倒的かつハンズオンな経営支援を強みとしている。累計412億円のファンドを運用しており、2025年には260億円規模の3号ファンドを設立している。

河西 佑太郎（Angel Bridge 代表パートナー）

ゴールドマン・サックス証券投資銀行部門、ベインキャピタル、ユニゾン・キャピタルを経て2015年Angel Bridgeを設立し、現在に至る。 東京大学大学院農学系研究科修士修了（遺伝子工学）、シカゴ大学MBA修了。

三好 洋史（シニアアソシエイト）

2015年、慶應義塾大学経済学部卒業後、西日本旅客鉄道（JR西日本）入社。2019年、JR西日本イノベーションズの設立とともに出向し、新規事業創出案件に携わる。2019年、Bain & Companyに転じ、金融業界や小売業界、家電業界におけるコスト削減や収支構造改革、ビジネスデューデリジェンスプロジェクトに従事。2021年、Angel Bridge入社。

メッセージ

本ラウンドにおいてリード投資家として参画できることを大変嬉しく思います。建築確認・審査という、制度と実務が複雑に絡み合い、長年デジタル化が進んでこなかった領域に対し、mignはエンタープライズ顧客の実務に深く入り込みながら、プロダクトの完成度と信頼を着実に高めてきました。こうした積み重ねの先に、同社が建築確認・審査領域を起点に、建築・不動産領域におけるデファクトスタンダードとなる可能性は十分にあると確信しています。当社としても、その実現に向けて経営パートナーとして伴走してまいります。（河西・三好）

千葉道場（新規投資）

千葉道場ファンドは、起業家同士が学び合い支え合うコミュニティ「千葉道場」を母体とするベンチャーキャピタルです。「Catch the Star」というミッションを掲げ、大きく世の中を変える挑戦をするスタートアップに伴走し、資金面だけでなくネットワークや知見の共有を通じた支援を行っています。これまでにSmartHR、SmartNews、WealthNavi、カバーなど、日本を代表するスタートアップも多く輩出しています。

岡本 亮太（アソシエイト）

東京大学大学院 工学系研究科 都市工学専攻修了。2022年に森ビル株式会社へ入社。海外事業部において不動産投資業務やポートフォリオ管理、都市再開発に関する事業プランニングに従事。エリアは主に上海、ジャカルタ、ニューヨークを担当。2025年より千葉道場ファンドに参画。ベンチャーキャピタリストとして投資先のソーシング、および投資先の経営支援を担当。

メッセージ

前職でデベロッパーに在籍していた頃、建築確認審査には多くの時間と労力がかかり、本来向き合うべき「良い建築・良い空間をつくる」という創造的な仕事に、十分な時間を割けない場面を数多く見てきました。mignのプロダクトは、そうした負荷を軽減し、建築に関わる方々がより本質的でクリエイティブな価値創出に集中できる世界を実現しうると感じています。

創業者の對間さんは大学院の先輩でもあり、以前からその才気と研究への姿勢を尊敬していました。そんな對間さんの挑戦にご一緒できることを大変光栄に思っています。

また、mignへの出資は、私にとって初めての投資でもあります。mignのこれからの歩みに、少しでも力になれるよう全力で伴走していきたいと思います。

サムライインキュベート（既存投資家・追加投資）

日本のシードベンチャー投資を切り拓いてきた国内VC界の草分け的パイオニアであり、圧倒的な実績を誇るトップティアの独立系ベンチャーキャピタル。単なる資金提供者ではなく、起業家と共に泥臭く事業を創り上げるゼロイチ（0→1）の絶対的プロフェッショナルとして、国内外で極めて強力なプレゼンスを放っている。イスラエルや、急成長市場であるアフリカ（ルワンダ、ケニア等）にいち早く拠点を構え、現地の最先端テクノロジースタートアップへの投資を大規模に展開している。

加藤 桂太（ディレクター）

慶應義塾大学大学院修了後、Accentureに入社。産業革新機構にてハイテク・エレクトロニクス分野の投資および経営支援を担当し、その後SoftBank Vision Fund東京オフィスの立ち上げメンバーとしてベンチャー投資業務に従事。2019年に家業の加藤工務店を継ぐ為に愛知県瀬戸市へUターンし、2022年からサムライインキュベートにも参画。10年以上にわたる投資経験を有しながら、建設業界に深い見識を持つ。

メッセージ

前回のシードラウンドでの出資以降、mignがユーザーの本質的な課題に向き合い、先端技術を具体的なプロダクトへと昇華させていく姿を継続的に見てまいりました。特に建築確認審査や法規チェックの領域において、同社のプロダクトは市場から着実な評価を得ています。

創業者の對間氏を筆頭に、同社が持つ卓越した技術実装力は、業界のAI変革を牽引する大きな原動力になると確信しています。今回の追加投資を通じて、mignがさらなるプロダクトの進化と市場展開を実現していくことを期待するとともに、当社としてもその成長を引き続き支援してまいります。

アニマルスピリッツ（既存投資家・追加投資）

ミクシィ元代表取締役CEOであり、日本のスタートアップエコシステムを牽引するオピニオンリーダー・朝倉祐介氏が率いる、国内で極めて高い注目と期待を集める気鋭の独立系ベンチャーキャピタル（VC）。シード・アーリーステージを中心としながらも、単なるITサービスにとどまらず、宇宙開発やディープテック、アフリカ市場の開拓など、地球規模の課題解決に直結するスケールの大きなスタートアップにいち早く目をつけ、リード投資等を行っている。

朝倉 祐介（代表パートナー）

競馬騎手養成学校を経て東京大学法学部を卒業後、マッキンゼー・アンド・カンパニー入社。その後、大学在学中に設立したネイキッドテクノロジーに復帰し、代表に就任。ミクシィ社への売却に伴い同社に入社後、代表取締役社長兼CEOに就任。同社の事業再生・再成長を牽引した後、スタンフォード大学客員研究員等を経て、シニフィアンを創業。同社を通じて「THE FUND」を設立。2023年よりアニマルスピリッツ1号ファンドを運用。

メッセージ

国内の建築確認審査は年間約60万件にのぼりますが、その実務は人手に依存したアナログなチェック作業が中心であり、業界全体の構造的な課題となっています。mignはこの領域にAIを実装し、図面審査の効率化を通じて申請者・審査機関双方の業務負荷を軽減するサービスを展開しています。2025年のシードラウンドで出資して以降、紆余曲折を経ながらもプロダクトの評価が着実に高まり、大手企業との有償契約が積み上がっていく姿を見てきました。今回、新たな投資家の方々とともに追加出資できたことを大変心強く感じています。社会インフラを支える業界の変革に資する存在として、同社の今後の展開を楽しみにしています。

代表のメッセージ

對間 昌宏（mign CEO・東京大学生産技術研究所共同研究員）

建築・土木領域でデータサイエンスに従事。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了（Ph.D.）、日本学術振興会特別研究員、慶應義塾大学及び京都大学助教、ロンドン大学・北京大学研究員などを経てmignを創業。詳しい経歴↗︎(https://note.com/taima_mign/n/nddcef025ef80)

note :https://note.com/taima_mign主にグローバルの最新技術・研究・都市について書いています

メッセージ

建築とはなんですか、都市計画とはなんですか？と聞いたときに、正しく回答できる方はどれほどいるでしょうか。この分野の勉強をはじめた当初、いろんな建築や都市計画の書籍を読んでいくにつれて、建築とはなんなのか、都市計画とはなんなのか？とますますわからなくなる経験をしました。この業界のリーダーやプランナーは独自の解釈で、建築や都市計画を定義することもあるため、そのような広がりがあり曖昧な表現を見るたびに、頭を悩ませていました。あるとき、建築基準法、都市計画法の条文を読んだとき、そこに簡潔に定義が書かれており、それまで腹落ちできてこなかった建築や都市計画というものが指す対象をきれいに理解できるようになり、感動したことを覚えています。それからは、国や県や市区町村の地方公共団体の法律やガイドラインなどを網羅的に読み進めるなど、好んで読むようになり、業界の共通言語を徐々に理解することができました。

建築の審査とは、様々な関係者が関わる建築行為を、このような共通言語によって、個人と社会の効用の最大化と、適正な経済発展と公共の福祉を実現していくための行為です。世界どの地域においても、建築や都市というものを成立させるための業界の中心にある必須の行為です。

不動産・建設領域のソリューションの開発を昨年1年間進める中で、生成AIやAIエージェントの進歩を目の当たりにして、これまでの技術では不可能と感じられていたが、ほとんどの会社から大きな課題として言われ続けてきた計画や図面の審査の自動化がAIによってできるようになる可能性を大きく感じ、それまで進めていた別のソリューション開発をとめてでも、今すぐにここをやるべきだと感じました。業界全体の課題が集中している業務であり、グローバルでも前例のないような困難なチャレンジをともに進めていく会社メンバーや投資家を中心として、多くの方と協力・連携しながら、先陣を切ってイノベーションを進めていきたいと考えています。

コアメンバー募集中

今回の資金調達を経て、弊社はプロダクトの検証フェーズから、さらなる磨き込みと事業拡大を本格化させるフェーズへと移行しています。

對間のnoteに記載のメンバー募集内容 :https://note.com/taima_mign/n/n17de5821e8b2メンバー募集情報はこちら :https://www.mign.io/careers-2/

・AIエージェントによる審査支援を実運用開始（ビューローベリタスジャパン様）↗︎(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000100410.html)

・前回のmignの資金調達プレスリリース↗︎(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000100410.html)