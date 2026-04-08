「ほっともっと」大根おろしや別添のわさびでさっぱりと楽しめる！『おろしかつめし(丼タイプ)』『おろしかつ弁当』新発売

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年3月末現在、2,423店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、焼津産鰹節だしを使用した『おろしかつめし(丼タイプ)』、『おろしかつ弁当』を4月15日(水)より新発売いたします。

■出汁香るおろしかつ×わさびの爽やかさを楽しむ“とんかつメニュー”

2019年に初登場し、昨年の再販時にも反響をいただいた期間限定メニュー『おろしかつめし』が今年も登場します。柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろしを添えることで、ボリューム満点ながらも、暑くなる季節にぴったりのさっぱりとした後味が魅力です。こだわりの特製ダレには、香り高い「焼津産鰹節だし」を使用。今年はだし感を強めることで、とんかつの旨味を引き立て、より深みとコクのある味わいに仕上げました。付け合わせのキャベツの甘味、さらに別添のわさびによる爽やかな“味変”で、最後まで飽きることなくお楽しみいただけます。

ごはんの上にとんかつをのせた『おろしかつめし(丼タイプ)』と、セパレートタイプの『おろしかつ弁当』の2種類をご用意しました。季節限定の味わいを、この機会にぜひお試しください。

■商品概要

・発売商品

焼津産鰹節だし使用 おろしかつめし(丼タイプ) 690円

焼津産鰹節だし使用 おろしかつ弁当 750円

・発売日

2026年4月15日(水)

・発売店舗

全国の「ほっともっと」2,423店舗(3月末現在)

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます