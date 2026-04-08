大丸梅田店にて、明治製薬のポップアップを期間限定開催

株式会社ラッキー

明治製薬株式会社（本社：富山県、代表取締役社長：石黒香那子）は、2026年4月8日（水）から14日（火）までの7日間、大丸梅田店にて、エイジングケアサプリメント「NMN」シリーズを中心としたポップアップストアを開催いたします。

本イベントでは、健康・美容分野で注目されている成分「NMN（ニコチンアミド・モノヌクレオチド）」を配合したサプリメントをご紹介いたします。

製薬レベルの品質基準に基づいて製造された明治製薬のNMNシリーズを、実際にお手に取ってご覧いただける機会となっております。

会場では専門スタッフが常駐し、成分や選び方について丁寧にご案内いたします。

その場でご自身に合った商品を見つけながら、NMNへの理解をより深めていただけます。

また、期間中は会場限定の特別セットもご用意し、特別価格にて販売いたします。

この機会にぜひお立ち寄りください。

■開催概要

期間：2026年4月7日（水）～4月14日（火）

場所：大丸梅田店 2階コスメイベントスペース

営業時間：10:00～20:00

■お得なセット販売（各3個セット・税込）

今回のポップアップストア開催を記念し、人気のNMNシリーズをはじめとする製品を、お得な限定キットとしてご用意しました。通常販売では実現できない特別価格でご提供いたします。

・NMN10000 Plus ３個セット 238,010円

〈トータルエイジングケアを求める方へ〉

・NMN15000 Plus ３個セット 338,029円

〈ワンランク上のケアを求める方へ〉

・NMN20000 Plus ３個セット 406,004円

〈脳の健康サポートを求める方へ〉

・納豆キナーゼ8000 ３個セット 41,400円

〈めぐりをサポートする健康成分を高配合〉

【明治製薬NMNとは】

明治製薬が取り扱う「NMN（ニコチンアミド・モノヌクレオチド）」は、近年、健康や美容に関心を持つ方々の間で注目されている成分のひとつです。NMNは、補酵素NAD⁺に関係するとされ、さまざまな分野の研究でも取り上げられています。当社では、原料の選定から製造に至るまで、医薬品のGMP（適正製造基準）に準拠した品質管理を徹底し、純度にこだわったNMN配合製品を展開。日々のライフスタイルに取り入れやすいアイテムとして、幅広いお客様にご利用いただいています。

【会社紹介】

・明治製薬株式会社

設立：1951年2月7日

代表取締役：石黒 香那子

本社：〒936-0021富山県滑川市中川原77番地

URL：https://meijiseiyaku.co.jp/

1951年に富山県滑川市で、配置販売向け医薬品メーカーとしてスタートした明治製薬。

富山県は約80社もの製薬業者が存在しており、その中で明治製薬は70年以上にわたり、医薬品GMPに準拠した管理のもと、約60種類ほどの医薬品・健康食品を提供し続けております。

製造に関して全て医薬品を製造している設備を使用し、生産しております。かつ医薬品に準拠した検査方法で品質管理を行っております。

・株式会社ラッキー

設立：2010年4月6日

代表取締役：小泉 優衣

本社： 〒170-0014 東京都豊島区池袋3-67-10

URL：https://www.lucky-tokyo.com/

株式会社ラッキーは、『幸せをつくる』をテーマに、自社企画かつ品質にこだわった酒類、健康補助食品、化粧品の販売をしております。