【オーディオブック4月人気ランキング】文芸作品が上位独占。待望の「十二国記」最新配信作『風の万里 黎明の空（上）』が単品購入1位を獲得！

株式会社オトバンク

株式会社オトバンク（ 本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也、以下「オトバンク」）は、当社が運営する会員数300万人超、オーディオブック書籍ラインナップ数No.1（※1）のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」における、オーディオブック月間ランキング4月付（2026/3/1～3/31）を発表します。

※1.日本マーケティングリサーチ機構2023年11月調べ。日本語オーディオブック書籍ラインナップ数調査。

「audiobook.jp」のオーディオブック作品（※2）のダウンロード数または再生ユニークユーザー数をもとに順位付けした、4月付（2026/3/1～3/31）の「単品購入作品（※3）」と「聴き放題対象作品」におけるランキング トップ10を発表します（※4）。

※2.書籍がもとになっているオーディオブック作品に限定。ポッドキャスト等は除きます。

※3.「単品購入作品」のランキングは直近3ヶ月間（2026/1/1～2026/3/31）の期間に販売開始された作品を対象としています。

※4. 「単品購入作品」のランキングはダウンロード数、「聴き放題対象作品」のランキングは再生ユーザー数で順位付けしています。

■ランキングサマリー

今回は、単品購入ランキング・聴き放題ランキングともに文芸作品が上位を占める結果となりました。

単品購入ランキングでは、長年愛される小野不由美氏の「十二国記」シリーズより、待望の最新配信作『風の万里 黎明の空（上） 十二国記 4』が1位を獲得。配信開始直後から、シリーズファンを中心に高い支持を集めました。

一方、聴き放題ランキング1位は、第172回直木賞受賞作である伊与原新氏の『藍を継ぐ海』。各話の舞台に合わせて地域出身のナレーターを起用するなど、方言表現にもこだわった作品で、単品購入ランキングでも2位にランクインし、幅広いユーザーから支持を集めました。

同ランキング2位には、浅田次郎氏の『おもかげ』がランクイン。新聞連載やドラマ化でも話題となった感動作であり、音声コンテンツとしても改めて評価される結果となりました。

また、4月の新年度を前に、『なぜあの人は初対面で信頼されるのか 元JAL国際線チーフパーサーだけが知っている、人の心をつかむ極意』や『一流脳 やり抜く人の時間術』など、初対面のコミュニケーション術や脳科学に基づいた自己管理術などのビジネス書、自己啓発書も上位に入りました。

■「audiobook.jp」単品購入ランキング トップ10・４月付（2026/3/1～3/31）

1位 『風の万里 黎明の空 （上） 十二国記 4』風の万里 黎明の空 （上） 十二国記 4

・著者：小野不由美

・出版社：新潮社

・ナレーター：米本早希

・配信URL：https://audiobook.jp/product/274276

・販売開始日： 2026/3/18

・作品紹介：人は、自分の悲しみのために涙する。陽子は、慶国の玉座に就きながらも役割を果たせず、女王ゆえ信頼を得られぬ己に苦悩していた。祥瓊(しょうけい)は、芳国(ほうこく)国王である父が簒奪者(さんだつしゃ)に殺され、平穏な暮らしを失くし哭(な)いていた。そして鈴は、蓬莱(ほうらい)から辿り着いた才国(さいこく)で、苦行を強いられ泣いていた。

それぞれの苦難(くるしみ)を負う少女たちは、葛藤と嫉妬と羨望を抱きながらも幸福(しあわせ)を信じて歩き出すのだが──。

2位 『藍を継ぐ海』藍を継ぐ海

・著者：伊与原新

・出版社：新潮社

・ナレーター：古里紗希,ミルノ純 ほか

・配信URL：https://audiobook.jp/product/274338

・販売開始日： 2026/2/18

・作品紹介：第172回直木賞受賞！人間の生をはるかに超える時の流れを見据えた、科学だけが気づかせてくれる大切な未来。

数百年先に帰ってくるかもしれない。懐かしい、この浜辺に――。

徳島の海辺の小さな町で、なんとかウミガメの卵を孵化させ、自分ひとりの力で育てようとする、祖父と二人暮らしの中学生の女の子のお話など、『宙わたる教室』『月まで三キロ』『八月の銀の雪』の著者による、心揺さぶられる全五篇。

3位 『なぜあの人は初対面で信頼されるのか 元JAL国際線チーフパーサーだけが知っている、人の心をつかむ極意』なぜあの人は初対面で信頼されるのか 元JAL国際線チーフパーサーだけが知っている、人の心をつかむ極意

・著者：山本洋子

・出版社：日本能率協会マネジメントセンター

・ナレーター：深井日菜子

・配信URL：https://audiobook.jp/product/274053

・販売開始日： 2026/1/22

・作品紹介：ビジネスにおいて、人から信頼されていると実感できることで仕事へのやりがいや意欲が高まり、充実したビジネスライフを送ることができます。

本書では、25年間CAとして現場でサービスにあたり、エグゼクティブの振る舞いや人への対応力を目の当たりにしてきた著者が、「信頼される人とはどんな人か」にフォーカスし、その振る舞いを紹介。

初対面でも人の心をつかみ、信頼される人物になるための秘訣を解説します。

4位 『満足できない脳： 私たちが「もっと」を求める本当の理由』

（マイケル・イースター,森内薫／訳、東洋経済新報社刊）

https://audiobook.jp/product/274495

5位 『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』

（たーちゃん、ダイヤモンド社刊）

https://audiobook.jp/product/274049

6位 『美食の教養 世界一の美食家が知っていること』

（浜田岳文、ダイヤモンド社刊）

https://audiobook.jp/product/274275

7位 『か「」く「」し「」ご「」と「』

（住野よる、新潮社刊）

https://audiobook.jp/product/274245

8位 『予感力 人生を決める！ なぜか「ツキ続ける人」の習慣術』

（西田文郎、清談社Publico刊）

https://audiobook.jp/product/274255

9位 『ST 警視庁科学特捜班 黒の調査ファイル』

（今野敏、講談社刊）

https://audiobook.jp/product/274480

10位 『50歳から何を学ぶか 賢く生きる「教養の身につけ方」』

（池上彰、PHP研究所刊）

https://audiobook.jp/product/274042

■「audiobook.jp」聴き放題ランキング トップ10・４月付（2026/3/1～3/31）

1位 『藍を継ぐ海』藍を継ぐ海

・著者：伊与原新

・出版社： 新潮社

・ナレーター：古里紗希,ミルノ純 ほか

・配信URL：https://audiobook.jp/product/274338

・販売開始日：2026/2/18

・作品紹介：第172回直木賞受賞！人間の生をはるかに超える時の流れを見据えた、科学だけが気づかせてくれる大切な未来。

数百年先に帰ってくるかもしれない。懐かしい、この浜辺に――。

徳島の海辺の小さな町で、なんとかウミガメの卵を孵化させ、自分ひとりの力で育てようとする、祖父と二人暮らしの中学生の女の子のお話など、『宙わたる教室』『月まで三キロ』『八月の銀の雪』の著者による、心揺さぶられる全五篇。

2位 『おもかげ』おもかげ

・著者：浅田次郎

・出版社：講談社

・ナレーター： 高田べん

・配信URL：https://audiobook.jp/product/272406

・販売開始日： 2025/5/31

・作品紹介：孤独の中で育ち、温かな家庭を築き、定年の日の帰りに地下鉄で倒れた男。切なすぎる愛と奇跡の物語。

エリート会社員として定年まで勤め上げた竹脇は、送別会の帰りに地下鉄で倒れ意識を失う。家族や友が次々に見舞いに訪れる中、竹脇の心は外へとさまよい出し、忘れていたさまざまな記憶が呼び起こされる。孤独な幼少期、幼くして亡くした息子、そして……。涙なくして読めない至高の最終章。著者会心の傑作。

3位 『一流脳 やり抜く人の時間術』一流脳 やり抜く人の時間術

・著者： 加藤俊徳

・出版社： 幻冬舎

・ナレーター：小羽勝也

・配信URL：https://audiobook.jp/product/273015

・販売開始日：2026/3/4

・作品紹介：アスリート・アーティスト・ビジネスリーダー……１万人以上のMRI脳画像を診てわかった、これが“一流”の自己管理だ！

著書・監修書累計300万部を突破の脳内科医による、時間管理術の本です！

目標を達成できないのは意志が弱いからではありません。

脳科学的に「賢い」時間の使い方で効率のいい努力に！やる気・集中・継続の好循環を生む60の時間テクニックを収録！

4位 『疲労学: 毎日がんばるあなたのための』

（片野秀樹、東洋経済新報社刊）

https://audiobook.jp/product/274264

5位 『I』

（道尾秀介、集英社刊）

https://audiobook.jp/product/274529

6位 『成長以外、全て死』

（中野優作、幻冬舎刊）

https://audiobook.jp/product/274054

7位 『青くて痛くて脆い』

（住野よる、株式会社KADOKAWA刊）

https://audiobook.jp/product/242108

8位 『成瀬は都を駆け抜ける【一話先行配信】』

（宮島未奈、新潮社刊）

https://audiobook.jp/audiobook/273109

9位 『キーエンス 最強の働き方 新人からベテランまで、最短で成果を最大化するシンプルなルール』

（齋田真司、PHP研究所刊）

https://audiobook.jp/product/274478

10位 『成瀬は天下を取りにいく』

（宮島未奈、新潮社刊）

https://audiobook.jp/product/269102

■「audiobook.jp」聴き放題プラン詳細

月額1330円(税込)で対象作品が聴き放題のオーディオブックプランです。ビジネス書を中心に、小説、ラジオドラマ、ニュース、落語など幅広いジャンルの音声コンテンツを配信しています。初回2週間（14日間）は、無料でお試しも可能です。

詳細URL：https://audiobook.jp/user/membership/options/unlimited

【オーディオブックに関するご取材】

株式会社オトバンク 広報室 メール： pr@otobank.co.jp

その他お問い合わせはこちらまで： https://www.otobank.co.jp/contact/

■オーディオブックとは

オーディオブックとは、ナレーターや声優が本を朗読した「聴く本」です。耳だけで読書を楽しめるため、文字を読むのが難しい方のほか、ランニング中、電車や車での移動時間、家事の最中など、生活のあらゆるシーンで「ながら読書」を楽しめます。

近年、スマートフォンやワイヤレスイヤホンの普及で音声コンテンツの利用環境が急速に整ったことや、定額で様々な作品が聴き放題となるサブスクリプションプラン導入などを背景にオーディオブックの利用者が急増。現在、オーディオブックは、紙、電子書籍に続く、第3の書籍として広がりつつあります。

【参考】オーディオブック制作の様子からおすすめ作品までわかる！「まるわかり！オーディオブック」 https://bit.ly/3Xg8mFJ

■audiobook.jp（オーディオブックジェイピー）

株式会社オトバンクが運営する、日本最大級のオーディオブック配信サービスです。

2007年より配信を開始した「FeBe」からリニューアルし、2018年3月よりサービスを開始。オーディオブックのカテゴリー普及に向けてプラットフォームの拡大を目指します。 2024年2月に会員数が300万人を突破。 https://audiobook.jp/

【サービス概要】

・サービス名称：「audiobook.jp」

・サイトURL：https://audiobook.jp/

・App Storeページ：https://app.audiobook.jp/ios

・Google Playページ：https://app.audiobook.jp/android

・料金体系：

聴き放題プランは、月額1,330円(税込)。入会から2週間は無料でご利用いただけます。

個別購入は作品ごとの購入が可能。（※単行本書籍とおよそ同価格帯（1,200円～1,500円）での配信が中心。）

■株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也）

音声コンテンツを中心とした事業を展開し、「聞き入る文化の創造」「目が不自由な人へのバリアフリー」「出版文化の振興」の達成を目指している、日本最大級の配信数を誇るオーディオブックカンパニーです。500社以上の出版社様と提携し、主な事業として、日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」でのオーディオブック販売をはじめ、オンラインブックガイド「新刊JP」( https://sinkan.jp/ )を中心とした書籍プロモーション事業も行っています。https://www.otobank.co.jp/