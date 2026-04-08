インフォレンズ株式会社、人気インディーゲーム『Little Kitty, Big City』の日本における商品化ライセンス契約を締結

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋、以下「インフォレンズ」）は、米国インディーゲームスタジオのDouble Dagger Studio LTD.（本社：米国ワシントン州カークランド、以下「Double Dagger Studio」）との間で、人気カジュアルアドベンチャーゲーム「Little Kitty, Big City(TM)」の日本における商品化ライセンス契約を締結したことを発表いたします。

本契約の締結により、インフォレンズ株式会社は日本国内における『Little Kitty, Big City』の公式ライセンス商品の企画・開発・製造・販売を担うこととなります。今後、ファンの皆様のご期待にお応えできる魅力的な公式グッズを順次リリースしてまいります。

『Little Kitty, Big City』について

『Little Kitty, Big City』は、米国ワシントン州カークランドのインディーゲームスタジオDouble Dagger Studioが開発したカジュアルアドベンチャーゲームです。現代の日本をモチーフにした街を舞台に、プレイヤーはまいごになった一匹のクロネコとなり、家に帰るための冒険を繰り広げます。街を自由に探索しながら個性豊かな動物たちと交流したり、ネコならではのいたずらを楽しんだりする、ほのぼのとした世界観が世界中で500万人以上のプレイヤーから支持を受けています。

2024年5月にPC（Steam/Microsoft Store）、Nintendo Switch、Xbox向けに正式リリース後、わずか48時間で販売本数10万本を突破。その後もPlayStation版のリリースや大型無料アップデートの配信を経て、現在Steamでは約96%という圧倒的な高評価を獲得しています。「The Indie Game Awards 2024」でのデビューゲーム賞受賞、BAFTAノミネート、D.I.C.E.アワードへのノミネートなど、数多くの受賞・ノミネート実績も誇ります。

また、株式会社セガおよびFangamerによる共同パブリッシングにより、Nintendo Switch(TM)向けパッケージ版『リトルキティ・ビッグシティ～まいごの子猫の街さんぽ～』が2026年6月18日（木）に日本国内で発売予定です（希望小売価格：3,980円・税込）。

今後の展開について

インフォレンズ株式会社は、これまで培ってきたライセンスビジネスのノウハウとネットワークを最大限に活用し、『Little Kitty, Big City』の公式ライセンス商品を日本市場に展開してまいります。具体的な商品ラインナップや販売時期については、準備が整い次第、改めて発表いたします。引き続き、最新情報をお楽しみにお待ちください。

■Double Dagger Studio LTD. について

Double Dagger Studioは、元Valveのベテランゲーム開発者マット・T・ウッド（Matt T. Wood）によって設立された、米国ワシントン州カークランドに拠点を置くインディーゲームスタジオです。魅力的なキャラクターを軸とした体験づくりを強みとし、デビュー作『Little Kitty, Big City』は世界中で500万人以上のプレイヤーに親しまれています。各種インディーゲームアワードにおいて受賞・ノミネート実績多数。グローバルに幅広い支持を獲得しています。

■INFOLENS GEEK SHOPについて

INFOLENS GEEK SHOP（インフォレンズ・ギークショップ）は、世界的な人気ゲームおよび映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を取り揃えたショップです。手軽にお買い物ができるオンラインショップに加え、池袋パルコ店では、ジャンルを問わないバラエティ豊かな公式グッズを実際に手に取り購入できる、国内最大級のゲーム・映像コンテンツグッズ専門店です。

＜INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL＞

https://geekshop.infolens.com/

＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞

所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL ：03-5985-4011

http://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

＜公式X＞

INFOLENS GEEK SHOP https://x.com/INFOLENSGEEK

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店 https://x.com/igs_ikebukuro

■インフォレンズ株式会社について

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

【会社概要】

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： https://www.infolens.com

Little Kitty, Big City(TM) (C) 2024-2026 Double Dagger Studio LTD. All rights reserved.

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