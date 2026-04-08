ネットスターズ、Web2とWeb3をつなぐゲートウェイ構想「StarPay‑X」を発表

株式会社ネットスターズ

株式会社ネットスターズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：李 剛、以下「ネットスターズ」）は、次世代金融への取り組みとして、Web2とWeb3の世界をつなぐゲートウェイ構想「StarPay‑X（スターペイエックス）」を発表しました。

【StarPay-Xとは】

StarPay‑Xは、ネットスターズが構想する、Web2とWeb3の金融世界をつなぐゲートウェイです。ネットスターズはこれまで、QRコード決済を中心に、Web2の決済インフラを現実社会の中で築いてきました。StarPay‑Xは、そうした既存の事業基盤を出発点として、従来の決済・金融インフラとWeb3金融を接続するための基盤です。また、StarPay‑Xは単に技術的につながることを目的とするものではありません。Web3を一部の世界の話にとどめず、実際の店舗やサービスの中で使われる金融として社会に根づかせることを目指しています。そのために、ステーブルコイン、ウォレット、ブロックチェーン、取引所、DeFiなど、Web3金融の主要プレイヤーと、現実のサービス・商流を円滑に接続することを重要な要素としています。

StarPay‑Xは、既存の金融・決済の世界と、Web3がもたらす新しい金融機能を橋渡ししながら、将来の金融サービスの形を社会の中で実装していくことを志向しています。

StarPay-Xイメージ

【構想の背景】

ネットスターズはこれまで、QRコード決済を中心に、多様な決済手段をつなぐインフラを構築し、実店舗・実サービスにおけるリアルな商流・決済シーンの中で事業基盤を築いてきました。一方で、世界の金融は現在、従来型の決済・金融サービスに加え、ステーブルコインやウォレット、ブロックチェーン、取引所、DeFiといったWeb3を基盤とする新たな金融インフラへと広がり始めています。こうした大きな変化が起こる一方、その多くはまだWeb3のシステム内部にとどまっており、既存の店舗や決済、消費の現場と自然につながることが社会実装に向けた大きな課題となっています。Web3が技術として注目されるだけでなく、実際のサービスとして社会に根づくためには、Web2のインフラとの接続が不可欠であると考えました。

【今後の取り組み】

ネットスターズは今後、決済会社の枠を超え、次世代の金融インフラの社会実装に貢献する企業として、StarPay‑X構想を軸に検討・取り組みを進めてまいります。Web3金融の社会実装は、まずはこれまで事業として取り組んできた店舗決済の領域から開始します。最初の取り組みとして、今年1月から2月にかけて、日本で初めてステーブルコイン（USDC）による店舗決済の実証実験を羽田空港第三ターミナルの一部店舗で実施しました。この実証は、社会実装に向けた重要な第一歩であり、より多くの人に使われるために必要な利便性や運用面に関する知見を得ることができました。

今後は、特定のコインやチェーン、ウォレットに依存することなく、より多くのユーザーと店舗が自然に利用できる環境を目指し、店舗決済におけるマルチチェーン・マルチウォレット・マルチコイン化の構想実現に向けて、段階的に取り組みを進めていきます。

そのために、さまざまなWeb3プレイヤーとのパートナーシップをすすめ、Web2とWeb3の垣根を越えた連携を図ってまいります。

※各社との連携について

株式会社ネットスターズはWeb2とWeb3をつなぐゲートウェイ構想「StarPay‑X」 のもと、各社と協議をすすめています。

※アルファベット順

■ Aptos

（ブロックチェーン／Web3エコシステム）

Aptosは、次世代のレイヤー1ブロックチェーンを提供するWeb3エコシステムです。

高い処理性能とセキュリティを特徴とし、分散型アプリケーション（dApps）や金融分野を含む幅広い用途での活用を想定した設計がなされています。

エンタープライズ利用も視野に入れた技術基盤の構築に注力しており、グローバルでエコシステムの拡大を進めています。

■ Bitget Wallet

（ウォレット／ユーザー接点）

Bitget Wallet は、暗号通貨をシンプルで安全で日常生活で使いやすくするために設計された日常的なファイナンスアプリです。世界中の9000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンベースのインフラストラクチャを介して暗号通貨やステーブルコインを送信、 支出、 獲得、 取引 するためのオールインワンプラットフォームを提供しています。グローバルなオン・オフランプを備えたこのアプリは、高度な セキュリティ と３億ドルの ユーザー保護基金によってサポートされた、より迅速で国境のないオンチェーンファイナンスを可能にします。Bitget Walletは完全に自己保管型のウォレットとして動作し、ユーザーの資金、秘密鍵、またはユーザーデータを保持または制御しません。取引はユーザーによって署名され、パブリックブロックチェーン上で実行されます。

■ Canton Foundation

（ブロックチェーン／金融領域）

Canton Foundationは、Canton Networkの共有インフラにおけるガバナンスおよび長期的な発展を担う、独立した非営利団体です。透明性の高い意思決定、エコシステム全体の連携、そしてGlobal Synchronizerオペレーターおよびネットワーク参加者間の協調を支援しています。これにより、Canton Networkが機関投資家向けブロックチェーン基盤として、信頼性・公平性・持続可能性を兼ね備えたインフラであり続けることを確保しています。

■ Solana Foundation

（ブロックチェーン／Web3エコシステム）

Solanaはネットスターズと、ステーブルコイン関連の取り組みに加え、より広いWeb3エコシステム領域における連携の加速に向けて協議を進めています。特に、日本における決済・サービス領域での実社会での活用可能性を視野に入れています。

■ Startale Group

（ブロックチェーン／ステーブルコイン）

Startale Groupは、SBIホールディングスとの連携のもと、トークン化証券の常時取引を実現するプラットフォーム「Strium」の開発を進めています。さらに、独自のステーブルコイン JPYSC および USDSC を通じてオンチェーン金融インフラの提供を目指しています。

■WEA Japan

(Web3ソリューションパートナー)

WEA Japanは、Web3ソリューションパートナーとしてStarPay-X構想を支援し、ステーブルコインを活用したオンチェーン決済の設計・実装をサポートしています。

※記載された各社との取り組みは、いずれも 検討・協議・開発段階の内容であり、現時点において具体的なサービス提供や商用導入を約束するものではありません。

株式会社ネットスターズ

マルチキャッシュレス決済ソリューション「StarPay」を中心に、QRコード決済や各種電子決済および付随するDXサービスを統合的に提供する決済サービス企業です。国内外の多様な決済手段を一括で導入・運用できる仕組みを提供し、加盟店の利便性向上とキャッシュレス社会の発展に貢献しています。

https://www.netstars.co.jp/