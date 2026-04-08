環境省後援も決定！サステナブル・カルチャー体験型イベント「WWDJAPAN REUSE MARKET 2026 SPRING」を開催　捨てるのでなく、次の誰かに循環させることで、新しい価値が生まれる

株式会社INFASパブリケーションズ

ファッション＆ビューティ業界メディア「WWDJAPAN」は4月18日（土）、サステナブルな社会実現に向けたカルチャー体験型イベント 「WWDJAPAN REUSE MARKET 2026 SPRING」 を開催します。

本イベントは「Circulate, Don’t discard（捨てずに、循環させよう）」をテーマに掲げ、使わなくなった物を捨てるのではなく、必要としている人に繋ぐというライフスタイルを提案。ファッション好きが世代を超えて集う、サステナブル・アクションの場を「WWDJAPAN」が提供します。参加者は単なる買い物体験にとどまらず、「循環の担い手」としての意識を育むことができます。

「WWDJAPAN」ではこれまでに「循環型経済」や「エシカル消費」などサステナビリティについて数多く発信してきました。物で溢れた現代社会は、大量の廃棄物を生み出し大気や海洋を汚染する一方で、CO2の排出により地球温暖化を加速させるなど、複数の深刻な課題を抱えています。廃棄物の問題を解決するためには、「捨てる」のではなく、「循環させる」ことが大切です。使わなくなった物をゴミとして捨てるのではなく、再利用したり、リメイクしたりすることで新しい価値を生み出せます。また、資源ごとに分別してリサイクルに回せば、限りある資源を有効に活用でき、環境負荷も大幅に減らせます。

なお、今回は環境省の正式後援も決定しました。使わなくなった物を必要としている人に繋ぐ＝「discard（捨てる）」から「Circulate（循環させる）」へと意識を切り替え、持続可能な未来への第一歩として踏み出しましょう。

衣料品の廃棄削減と長期的な価値創出、リユース商品の紹介を通じて、製品が次世代へ受け継がれていく循環の仕組みを体験

「WWDJAPAN」ならではのデザイナー、スタイリスト、モデル、アーティストなど、ファッション業界で活躍するクリエイターがブースを出店し、私物や一点もののアイテムを販売。愛用アイテムや家庭で眠っていた一点ものを販売し、次の持ち主へバトンを渡します。ファッション好きが世代を超えて集い、出店者との対話を通し、新品でない、自分だけの価値を見出せる一点もの、愛するアイテムを見つける楽しさを味わえます。ロングウエアをコンセプトに、リペア・リメイク体験ワークショップでは、業界プロフェッショナルによるリペアパフォーマンスの披露と実体験が可能です。購入する特別なアイテムへの似顔絵を元にした特別な刺しゅうのカスタムサービスや、日本の伝統である金継ぎ、また不要になったパーツを用いたネイルアートサービスなどをアーティストが実演します。

また、循環型社会の実現に賛同する企業とともに開催する当イベントでは、来場者が、体験型ブースやサービス提供を通じて学び、考えることができる協賛各社によるスペシャルなブースが登場します。

再生・長期使用・資源循環といった観点から、洋服や小物をはじめとした、来場者が不要になった品を持ち込みができる1日だけの特設買取ブースの設置、責任ある製品づくりの体験が可能な、再利用素材を用いたワークショップ体験、再生品の特別販売、開発や技術の衣類のプロたちによる衣類の仕組みデモンストレーションや、ブランド認定循環サービスの仕組み大切に着てきたアイテムを次の世代へとつなぐ取り組みについて紹介します。また、モノ作りを通して豊かで健やかな暮らしを生み出し、地球、社会の持続可能性に貢献することが使命と考えるゴールドウインによる、「セルフリペア」にフォーカスを当てたリペア体験ブースも登場。イベント当日は、残念ながら穴があいたり、破れたりして修理が必要になったウエアを会場にお持ち込みいただくと、リペア専門スタッフによるサポートのもと、ミシンを使った縫製修理や専用のヒートプレス機を用いた圧着修理といった、自分でもできるリペア体験が可能など、コンテンツが盛りだくさんです。

＊限定枠の無料のセルフリペア体験は、入場お申し込み後に、事前予約が可能です。入場お申し込み後に届くメール内にございます特設リンクより、事前のご予約がお勧めです。当日承り枠のご用意もございますが、受付可能数に限りがあります ことをご了承ください。セルフリペアのご利用には、一部条件がございます。事前予約フォームより詳細をご確認いただき、あらかじめご同意の上お申し込みをお願いいたします

そのほか、「WWDJAPAN」ポッドキャスト初の出張公開配信も決定！「WWDJAPAN」サステナビリティ・ディレクター向千鶴をはじめ、名物編集部メンバーをモデレーターに、公式ポッドキャストを初めてこのイベントで公開収録し、会場で生配信します。サステナビリティ最前線をテーマに、特別な豪華ゲストを招き、環境のためにできる日々のアクション、持続可能型ライフスタイルまでを語ります。

詳細はこちら :https://www.wwdjapan.com/c/reuse-market

■「WWDJAPAN REUSE MARKET 2026 SPRING」出張ポッドキャスト 配信タイムスケジュール

配信：1階会場特設ステージにてLIVE配信

SPECIAL PODCAST

Session 1：12:30~13:15 「WWDJAPAN」SUSTAINABLE FASHION TALK

出演：「リブ ノブヒコ（RIV NOBUHIKO）」デザイナー 小浜伸彦、リバー・ジャン、「WWDJAPAN」サステナビリティ・ディレクター 向千鶴、「WWDJAPAN」ヘッドリポーター 木村和花

ゲストは、クチュールの技法を日常服に落とし込む「ワイルド ラグジュアリー：プラクティカル クチュール」を掲げるブランド「リブ ノブヒコ（RIV NOBUHIKO）」。ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校出身で、フランスのメゾンでの経験を持つデザイナーデュオが、ビーズやくるみボタンを用いた独自の刺しゅう技法で既製服に新しい価値を見出す、そのクリエイションの背景をうかがいます。結婚・育児・定年退職などで社会的地位を失った人々をアルチザンとして育成・雇用するファッション業界でも注目の取り組みについても深く掘り下げます。

Session2：13:30~14:15 「WWDJAPAN」記者談話室

出演：ゴールドウイン 総合企画本部 DX推進室 室長 山屋光司、「WWDJAPAN」サステナビリティ・ディレクター 向千鶴、「WWDJAPAN」副編集長 林芳樹

ゲストは、ゴールドウインでマーケティングをけん引する山屋光司氏。2022年に東京や富山で開催された、自然と子どもの遊びをテーマにしたプロジェクト「PLAY EARTH PARK」プロジェクトも統括。スポーツやアウトドアなど多数の分野で、70年以上にわたってファンを作り続けてきたゴールドウインは、長期ビジョン「PLAY EARTH 2030」を軸に、環境負荷の低減と事業成長の両立を目指しています。ゴールドウインの環境への取り組み、最新のサステナビリティプロジェクトを紹介します。

Session3：15:15~16:00 「WWDJAPAN」記者談話室

出演：モデル 萬波ユカ、「WWDJAPAN」ヘッドリポーター 本橋涼介

ゲストは、モデルの萬波ユカ氏。1991年、三重県生まれ。2015年にモデルデビュー。海外コレクションはもちろん、ストリートからハイブランドまで、どんなテイストにもフィットするナチュラルな柔軟さでショーや広告、雑誌など世界を舞台に活躍しています。モデル業だけにとどまらず2021年には、ビンテージストア「MAN VINTAGE」をオープンし、美意識と生き方がそのまま形になったショップのオーナーを務めています。ファッション業界でも抜群のセンスが定評の彼女の美的感覚の裏側、長く誰かに大切にされてきた服を次の人に繋ぐことの楽しさ、完璧さよりもストーリー性を重視するビンテージへの愛を探ります。

※ポッドキャストセッションの時間は前後する場合がございますのでご了承ください。また、会場でのご視聴、ご参加にはREUSE MARKET 2026 SPRINGへの事前登録が必要となります

WWDJAPAN REUSE MARKET 2026 SPRINGへの参加は事前登録制で、チャリティ入場料500円（税込）で、こどもから大人まで、どなたでも参加が可能です。チャリティ入場料をはじめとし、このイベント開催における出店者、参加者、企業からの寄付は、環境保護活動のサポートを目的とした団体へ寄付され、全ての参加者による貢献が、社会にも循環される仕組みです。

【フリーマーケット出店者一覧（順不同）】 ※4/7 現在 随時更新予定

高橋愛（俳優 / モデル）、SUMIRE（俳優 / モデル）、中田クルミ（俳優）、浅川喜一朗（ssstein デザイナー）、森川マサノリ（ BASICKS デザイナー）、村田晴信（HARUNOBUMURATAデザイナー）、舟山瑛美（FETICO デザイナー）、中山まりこ（MADISONBLUE デザイナー / ディレクター）、地主晋（MADISONBLUE COO / カメラマン）、菅野寿哉（thriftwear and fleamarkettourr ディレクター）、加賀美健（現代美術家）、伊勢春日（VOILLD Director / Curator）、A VIRGIN（アーティスト）、滝口樹理（JUEMI デザイナー / DJ）、萬波ユカ（モデル）、服部恭平（写真家）、小浜伸彦 & リバー・ジャン（RIV NOBUHIKOデザイナー）、濱本愛⼸（スタイリスト）、長坂啓太郎（Sakas PR CEO）、SORAVIFRUEHWIRTH（ALICE）、MONET（studiolab404.comディレクター）、吉田沙世（モデル）、阿部裕介（写真家）、南村麻美（こども ビームス ディレクター）、TSUGUMI（モデル）、HANAKA（モデル）、EIJI（モデル）、平健一（スタイリスト）、高山都（モデル）、安井達郎（モデル・映像作家）、山脇道子（スタイリスト / ディレクター）、二宮ちえ（スタイリスト）、Life's STAFF、名村恒毅（ITONAM inc. 代表取締役）、櫻子（ランナー / モデル）、紗羅マリー（モデル）、YOPPI（atmos STAFF）、高橋香代子（おもちゃやスパイラル オーナー）、今成邦明（STUDIO sitan 代表）、清水玲沙（フリーランスデザイナー）、安田香織（PR & Communications）、acco（vintage closet LOCHIE オーナー）、ヌケメ（アーティスト／ファッションデザイナー）、きゅんくん（クリエイティブテクノロジスト）、岩崎裕介（CMディレクター/映画監督）、takamama（デジタルクリエイター）、吉田正宗（PR）、下坂仁美（buncH PiCKY SHOP オーナー）、内田奈津美（umber オーナー）、石田愛 （a an ファウンダー / フリーランスプランナー）、Ryota Tetsuzaki（アニメーション作家）、ごっこ（GOKKO）（絵描き / お直し職人）、Kintsugi_Koneko（金継ぎアーティスト）、atelier SUCRE（ネイルサロン）、青山大学ファッションサークル、専修大学ファッションサークル、Team Goldwin、Team 「WWDJAPAN」、村上要（「WWDJAPAN」編集長）、向千鶴（「WWDJAPAN」サステナビリティ・ディレクター）and more

■開催概要

イベント名：WWDJAPAN REUSE MARKET 2026 SPRING

開催日：2026年4月18日（土）

開催時間：10:00-18:00（最終入場17:30）

会場：株式会社ゴールドウイン本社 1F イベントスペース（東京都港区北青山3-5-6 青朋ビル）

参加方法：「WWDJAPAN」公式イベント特設サイトより事前登録、チャリティ入場料決済のうえご入場（定員に達し次第応募締め切り）

主催・企画：「WWDJAPAN」（株式会社INFASパブリケーションズ）

協賛：株式会社セカンドストリート、株式会社ゴールドウイン、タペストリー・ジャパン合同会社、パナソニック株式会社、花王株式会社、株式会社カナダグースジャパン

後援：環境省、一般社団法人 日本リユース業協会

協力：一般社団法人more trees、株式会社kurkku alternative 「Grow Organic」、株式会社ECOMMIT「PASSTO」、ディアジオ ジャパン株式会社 「ジョニーウォーカー ブロンド」、株式会社ジャスティス 「ナチュラルミネラルウォーター」、株式会社エスモードアート「THE_B」、グリット・インターナショナル株式会社 「ランディーズドーナツ」

事前登録フォームはこちら :https://www.wwdjapan.com/c/reuse-market

「WWDJAPAN」について

1910年に米フェアチャイルドが創刊した「WWD（Women’s Wear Daily）」の日本版ファッション業界専門紙「WWDJAPAN」は、ファッション・ビューティ業界のビジネス、トレンドニュースをはじめ、業界人インタビューなど最新情報が盛りだくさん。また、週刊紙「WWDJAPAN Weekly」のウェブ版「WWDJAPAN Digital」も、国内外のファッション＆ビューティ業界のニュースはもちろん、コレクションのルック、パーティーやストリートのスナップ、アートやメディア、ライフスタイル情報など、ファッションやビューティに強い興味を抱く消費者にも響く、感度の高い情報を提供します。

公式サイト

WWDJAPAN（Web）：https://www.wwdjapan.com

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