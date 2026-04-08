【ハイアット リージェンシー 京都】アーティストtiki氏個展第二弾『桜舞う空の宝箱』～ここから始まる未来～を開催

ハイアット リージェンシー 京都

ハイアット リージェンシー 京都（所在地：京都市東山区三十三間堂廻り644番地2、総支配人：ティモシー・オドリスコール）では、文化活動および芸術家の活動支援の一環として、現代アーティストtiki氏による個展『桜舞う空の宝箱』～ここから始まる未来～を2026年4月17日（金）から5月4日（月）まで開催いたします。

本個展は2025年8月に当ホテルで開催された個展に続く第二弾として開催するもので、新たな始まりと未来への希望をテーマに、桜をモチーフとした作品を通してtiki氏の世界観を表現いたします。京都の春を思い起こさせる色彩を取り入れた新作を中心に、平面作品・立体作品・オリジナルグッズを展示、売上の一部は前回に引き続き、京都市内の子どもたちへ画材として寄付いたします。

ホテルロビー階のウエディングサロンで開催する本個展は、宿泊ゲストやレストランをご利用のお客様をはじめ、京都観光や芸術鑑賞で近隣を訪れる方など、どなたでも無料でご入場いただけます。

ゴールデンウィーク期間中、ぜひお立ち寄りいただき、tiki氏の作品をご鑑賞ください。

季節の移ろいとともに広がる、子どもたちの夢と可能性を描いた世界観をお楽しみいただけます。

【イベント開催概要】

名称：『桜舞う空の宝箱』～ここから始まる未来～

展示コンセプト：新しい季節の訪れを告げる桜が舞う中、アーティストtiki氏が描く「空（から）の宝 箱」が、子どもたちの新たな物語を運びます。tiki氏の作品に登場する子どもたちが持つ「空の宝箱」は、何色にも染まり、自由に選択できる“未来の可能性”の象徴です。空に舞う桜が新たな一歩を祝福するように、子どもたちが自らの意思で人生という宝箱を満たしていく瞬間を、春の情景と重ね合わせて表現します。

会期：2026年4月17日（金）～5月4日（月）

時間：午前9時～午後7時

会場：ハイアット リージェンシー 京都 ロビー階「ウエディングサロン」

※最終日の5月4日（月）は午後6時までの開催となります。

※アーティスト不在時間あり。また、開催時間が変更になる場合があります。

※混雑状況によっては、会計にお時間をいただく場合があります。

※作品のお渡しは2026年6月頃を予定しています。

【作品紹介（一例）】

『空の宝箱を持った女の子 (2026)』

サイズ：H73cm×W53cm

価格：660,000円（税金込）※額装代別途

新しい季節の訪れを告げる桜が優しく空に舞う。その情景に佇む一人の少女が抱えるのは「空（から）の宝箱」です。

この宝箱は、まだ何の色にも染まっていない「未来の可能性」そのものです。何を選び、何を詰め込み、どんな自分を描いていくのか。誰にも縛られない自由な意志で、自らの人生を選択することを象徴しています。祝福のように降り注ぐ桜とともに、少女がこれから始まる壮大な物語を宝箱に満たしていく姿を、春の情景と重ね合わせて表現した作品です。

『宝箱を持った女の子 (2025)』

サイズ：H117cm×Ｗ91cm

価格：880,000円（税金込）※額装代別途

艶やかな着物を纏った少女が、空の宝箱を抱えて静かに佇む作品。背景には桜の舞う空、白鷺、五重塔といった、京都ならではの美と静寂が織り込まれています。この宝箱は「何もない」ことを意味するのではなく、「これから何を入れるかを子ども自身が自由に決められる未来の可能性」を象徴しています。桜は新しい始まり、白鷺は自由、五重塔は時間の蓄積。それらが少女を優しく包み込み、「選べる自由」と向き合う大切さを静かに語りかけてきます。

油彩や色紙のほか、コースターやステッカーのセット、タンブラー、マグカップ、ミニタオルなどもご用意しています。

作品展の記念にぜひお求めください。

ステッカー3枚セット 2,200円（税金込）

【アーティストプロフィール】

tiki（ティキ）氏

ドイツでサッカー選手として活動中、新型コロナウイルスの影響によりリーグ戦が中止となり一時帰国。帰国中にSNSで出会ったアート作品に衝撃を受け、18年間続けたサッカーに終止符を打ち、アーティストとしての活動を開始しました。

制作初期から一貫して「空（から）の宝箱」を持つ子どもたちを描き続け、平面・立体作品に加え、多様な表現方法で作品を発表しています。2026年2月にはメルセデス・ベンツ浦安で車体へ直接ペインティングを施すなど、活動の幅を広げています。

また、作品コンセプトである「子どもたちへの支援」を実践するため、2022年にはタイのスラム街を訪れ食料支援を実施しました。

さらに国内での個展では児童養護施設へ画材寄付を行うなど、アートを通じた社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

【tiki氏 主な活動歴（一部今後の予定を含む）】

［個展］

2023年6月：BARNEYS NEW YORK 銀座本店

2024年3月：BARNEYS NEW YORK 横浜店

2025年8月：ハイアット リージェンシー 京都

2025年8月：渋谷ヒカリエ

2025年10月：メルセデス・ベンツ品川

2026年2月：メルセデス・ベンツ浦安

2026年4月：ハイアット セントリック 金沢

2026年5月：神戸阪急

2026年8月：メルセデス・ベンツ浦安

2026年9月：京都大丸

2026年10月：ハイアット セントリック 銀座

［グループ展］

2022年12月：寺田倉庫 WHAT CAFE 東京

2025年5月：KOBE ART MARCHE

■tiki氏 公式Instagram

https://www.instagram.com/tikitiki_38

ハイアット リージェンシー 京都での前回個展の様子

【お問い合わせ】

ハイアット リージェンシー 京都

ウエディングサロン

TEL：075-541-1234（代表）

ハイアット リージェンシー 京都 ホテル概要

所在地： 京都府京都市東山区三十三間堂廻り644番地2

電話番号： 075-541-1234（代表）

最寄り駅： JR京都駅よりタクシーで約10分、京阪電車七条駅より徒歩約7分

階数： 地上5階建て

延べ床面積：27,358.96平方メートル

総客室数： 187室

料飲施設： オールデイダイニング・カフェ 33（サーティースリー）、イタリアン・トラットリア セッテ、

Touzanバー

宴会施設： 大宴会場 1室、中宴会場 2室、小宴会場 6室

スパ： RIRAKUスパ アンド フィットネス

駐車場： 70台収容

ＵＲＬ： http://kyoto.regency.hyatt.jp

Instagram： https://www.instagram.com/hyattregencykyoto

facebook： https://www.facebook.com/HyattRegencyKyoto

本リリース中の「ハイアット」とは、ハイアットホテルズ コーポレーションおよび（または）その関連会社を指す用語として使用されています。

ハイアット リージェンシー 京都について

ハイアット リージェンシー 京都は、古の自然・歴史を今に伝える緑豊かな東山七条の一角に位置し、京都国立博物館、三十三間堂などの名所史跡に囲まれています。ホテルのデザインはスーパーポテト杉本貴志氏の総監修によるもので、和の伝統美を現代の感性で表現したコンテンポラリージャパニーズをコンセプトにしています。ホテルが位置する東山七条は、後白河天皇（在位：1155～1158年）の旧御領である広大な敷地の一角をなし、ホテル内の由緒ある日本庭園からは、悠久の歴史と移ろい行く古都の季節を感じることができます。

ハイアット リージェンシー 京都では、斬新かつスタイリッシュな3つのレストラン、バーをお楽しみいただけます。京都ならではの食材を用い、素材の持ち味を存分に引き出しながら、創造性豊かにそしてリラックスした雰囲気でご提供いたします。

ハイアット リージェンシーについて

ハイアット リージェンシーは、世界50カ国以上で235軒以上のホテルとリゾートを展開するグローバルコレクションです。広大なリゾートから都会のシティセンターまで、多様なポートフォリオの深さと幅広さはブランドの進化を重んじる精神の証。50年以上にわたり、ハイアット リージェンシーは斬新な視点と豊かな体験を推進してきました。その先進的な哲学は、人々を結び付け、コミュニティーの精神を育む魅力的な空間をお客様に提供しています。ホスピタリティーの原点として、ハイアット リージェンシーのホテルやリゾートは、常にオープンマインドとオープンハートでお客様をお迎えし、忘れられないセレブレーション、くつろぎのひととき、卓越した美食体験、専門スタッフによるミーティングやテクノロジーを駆使したコラボレーションをお届けします。ハイアット リージェンシーは、洞察力に富んだケアを誇りに、世代を超えてあらゆる国と文化の人々を歓迎します。詳しくはhyattregency.com(https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP)をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/HyattRegency/?fref=ts)、X、Instagram(https://www.instagram.com/hyattregency/?hl=jp)で、@HyattRegencyをフォローしてください。ハッシュタグ「#HyattRegency」を付けた写真の投稿もお待ちしています。