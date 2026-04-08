抹茶・あんこ・きなこ・黒蜜などの和素材を洋菓子の要素と掛け合わせた「和モダン」スイーツ4商品を4月14日（火）より順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、人気の和素材と洋の要素を掛け合わせた「和モダン」スイーツのシリーズとして、「パキっとティラミス 黒蜜きなこもち」「二層の宇治抹茶生どら焼」「もっちり和クレープ おもちときなこ」「きなことあんこの和パフェ」の4商品を、4月14日（火）より、セブン-イレブンで順次発売します。

人気の和素材である抹茶・あんこ・きなこ・黒蜜といった伝統的な素材を活かし、新感覚の食感や味わいを追求。おもちを包んだもちもち食感のクレープや二層仕立てのどら焼き、とろけるおもちをプラスしたティラミス、たくさんの具材を一度に食べられる和パフェなどの４つのスイーツで春を彩る商品をラインアップしました。

セブン‐イレブンでしか食べられないとっておきのオリジナルスイーツを、この機会にぜひご賞味ください。

セブン-イレブン独自の和洋折衷スイーツが登場！

近年、訪日外国人の増加に伴い、日本独自の素材を活かした「和洋折衷スイーツ」への注目が一段と高まっています。抹茶やあんこ、きなこ、黒蜜といった伝統的な「和素材」は、今や国内外を問わず多くの人々に注目されています。こうしたトレンドを受け、親しみのある洋の要素と融合させることで、新しい和の魅力を身近に楽しんでいただける商品をご提案いたします。

商品ラインアップ

■パキっとティラミス 黒蜜きなこもち

価格：300円（税込324円）

発売日：4月14日（火）～順次

販売エリア：全国

スプーンで天面のきなこチョコを割って、中のティラミスムースと底に忍ばせたとろけるおもち・黒蜜ソースを絡めて食べる、パキっと、もちっと、クリーミーでなめらかなさまざまな食感を楽しめるティラミス。国産大豆100％のきな粉をかけ、きな粉本来の香ばしさを楽しめます。

■二層の宇治抹茶生どら焼

価格：240円（税込259.20円）

発売日：4月14日（火）～順次

販売エリア：全国

ふんわりしっとり食感のどら焼生地に、旨み成分が高く、風味の良い宇治抹茶をふんだんに使用した、抹茶あんホイップと抹茶あんを挟んだ商品です。

■もっちり和クレープ おもちときなこ

価格：260円（税込280.80円）

発売日：4月14日（火）～順次

販売エリア：全国

もちもち食感のクレープ生地とお餅を組み合わせた、もっちり食感を存分に楽しめるクレープ。クレープ生地に、きなこクリームを絞り、おもち、アクセントに黒蜜ソースを入れて包んだ「和」を感じられる仕立てです。

■きなことあんこの和パフェ

価格：370円（税込399.60円）

発売日：4月14日（火）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

黒糖ゼリーに豆乳きなこムースとみるくムースを重ね、きなこホイップ・粒あん・わらび餅・お団子・黒糖ゼリー・かのこ豆を盛り付けた和パフェです。きなこの香ばしさとあんこの上質な甘さが織り成すハーモニーをご堪能ください。

担当者コメント

抹茶・あんこ・きなこ・黒蜜といった「和」の伝統素材を、クレープやティラミス、パフェといった「洋」のスタイルで再構築した、セブン-イレブン独自の和洋折衷スイーツが完成しました。「もちもち」「クリーミー」「ふわふわ」と、商品ごとに異なる食感をぜひ体感してみてください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。