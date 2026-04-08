スカイマティクス、福岡に建設DX共創拠点を開設

株式会社スカイマティクス

空間データ統合プラットフォーム「くみき」を運営する株式会社スカイマティクス（本社：東京都中央区、代表取締役：渡邉善太郎、以下「当社」）は、九州エリアにおける建設現場のDX（デジタルトランスフォーメーション）を加速させるため、福岡県に新たな共創拠点を開設いたしました。ドローン測量や3Dデータの導入における「運用の壁」を解消し、地域に根ざしたハンズオン支援を行う九州の中核拠点として機能します。

■ 拠点開設の背景：九州から建設現場の「ラストワンマイル」を支援

建設業界では、深刻な人材不足や「2024年問題」を背景に、デジタル技術による業務効率化が急務となっています。当社はこれまで、空間データ統合プラットフォーム「くみき」を通じ、測量・施工管理・維持管理の省力化を支援してまいりました。しかし、現場への定着においては、高度な技術を使いこなす「運用体制」と、それを担う「DX人材の確保」が依然として大きな課題となっています。こうした「現場実装のラストワンマイル」を突破するため、当社は九州エリアのハブである福岡に拠点を設立しました。「テクノロジー」と「人材」をセットで提供する体制を構築し、以下の4つの機能を柱に、建設DXの社会実装を加速させます。

- 「技術×人材」による現場伴走支援： ツール提供に留まらず、導入から実運用まで現場に深く入り込んだハンズオン支援を実施- 実証・検証フィールドの提供： ドローン測量や3Dデータの有効性を、実際の施工環境で検証し、地域特性に合わせた最適なワークフローを構築- 建設DX人材の育成・研修： 最新デバイスの操作やデータ解析を体験できる場を提供し、九州の次世代を担うDX技術者の育成に貢献- 地域エコシステムの構築： 地元の建設会社やパートナー企業との協働を通じて、九州全域のインフラ強靭化（防災・減災）と生産性向上の両立

本拠点を起点に、熟練者の「勘と経験」を3Dデータという客観的事実へ置き換え、誰もが効率的かつ安全に働ける「建設現場の新しいスタンダード」を発信してまいります。

■ 株式会社スカイマティクス 代表取締役 渡邉善太郎のコメント

「建設業界が2024年問題に直面する今、DXはもはや選択肢ではなく、現場を支える不可欠なインフラです。当社はこれまで『くみき』を通じて空間データの民主化を目指してきましたが、真の変革にはツールだけでなく、現場の皆様と汗をかく『伴走支援』と『担い手となる人材』が欠かせません。九州の皆様と共に、3Dデータなどの空間データが当たり前に活用される施工管理の未来を創り上げ、日本のインフラを支える持続可能な社会を切り拓いてまいります。そしてこの取り組みを、建設にとどまらず、様々な現場へと広げてまいります」

■ 会社概要

株式会社スカイマティクスについて

「リモートセンシングで、新しい社会を実現する」というミッションのもと、産業用リモートセンシングサービスの開発提供をしています。ドローン、衛星、地上センサー等のリモートセンシングデバイスにより取得される多様な空間データを統合・活用する空間データ統合プラットフォーム「くみき」を中核事業とし、建設、林業、インフラ管理、防災等の社会インフラを支える分野の人材不足・高齢化・安全管理・災害の激甚化という課題に対して、誰もが簡単に三次元データを生成し、安全かつ効率的に現場の調査・測量・点検を完了できる社会の実現を目指しています。

▶「くみき」公式サイト：https://smx-kumiki.com/

▶ 「スカイマティクス」公式サイト：https://skymatix.co.jp/

所在地 ： 東京都中央区日本橋本石町4-2-16 Daiwa日本橋本石町ビル6F

代表者 ： 代表取締役社長 渡邉 善太郎

資本金 ： 100,000,000円

事業内容 ： 産業用リモートセンシングサービスの企画・開発・販売

九州拠点概要

所在地： 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-35博多プライムイースト8階D

本拠点は、当社戦略的業務提携先である株式会社ワールドコーポレーション(https://skymatix.co.jp/smx_media/5334/)（本社：東京都千代田区、代表取締役：柴田直樹）の拠点内に開設いたしました。同社は、株式会社ナレルグループ(https://nareru-group.co.jp/)の中核を担う建設技術者派遣のリーディングカンパニーです。建設業界に強力なネットワークと現場知見を持つ同社と拠点を共有することで、現場へのハンズオン支援をより迅速かつ緊密に展開し、九州エリアにおける空間データの利活用と建設DXの社会実装を強力に推進してまいります。