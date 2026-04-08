AI時代にますます求められる63のIT職種とITの仕事をイラストとともに解説！『IT仕事図鑑 はたらく現場と人がイラストでぜんぶわかる！』を4月8日（水）に発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、IT業界の基礎知識から職種までをイラストでわかりやすく図解した『IT仕事図鑑 はたらく現場と人がイラストでぜんぶわかる！』を2026年4月8日（水）に発売いたします。

■ますますIT人材が求められる時代に、IT業界の仕事と職種がこれ1冊でわかる！

AIやDX、セキュリティ分野などへの投資拡大を背景に、IT人材の需要は年々拡大しています。日本のITエンジニア数は世界第4位の154万人にのぼり（※1）、転職求人倍率も全体平均を大きく上回るなど（※2）、IT業界は引き続き成長が見込まれます。こうした状況の中で、IT業界やITエンジニアを目指す学生や転職者も多く（※3,4）、「どのような仕事があり、どのような人が働いているのか」を具体的に知りたいというニーズも高まっています。

本書では、IT人材のキャリア支援事業などを手がけ、現場を熟知した著者が、IT業界の仕事を網羅的にわかりやすく解説します。親しみやすいイラストとていねいな解説で、IT業界の全体像と各職種の特徴を同時に理解できる、これまでにない仕事図鑑となっており、見開きで１テーマが完結する構成のため、テンポよく読み進められて各職種の違いもひと目で把握できます。これからIT業界ではたらきたい・キャリアを考えたい人に、仕事のやりがいや可能性を、楽しく伝える1冊です。

（※1） ヒューマンソリシア株式会社調査、2026年1月27日

https://corporate.resocia.jp/info/news/20260127_itreort_17

（※2）パーソルキャリア株式会社調査、2026年3月19日

https://doda.jp/guide/kyujin_bairitsu/

（※3）SynergyCareer社調査、2026年3月24日

https://reashu.com/ninkigyoukai-syukatsu/

（※4）株式会社エムエム総研調査、2024年6月20日

https://next.mar-cari.jp/media/article/1893

■IT業界の全体像が見え、自分に合ったIT仕事が見つかる！

本書は大きく「IT仕事の基礎知識」と「IT職種」にわかれており、IT業界の全体像から具体的な各職種の仕事までを体系的に学べる内容となっています。「IT仕事の基礎知識」のパートである序章・1章では、「ITとはなにか」「IT業界とはどんなところか」「IT業界ではたらくには」といった基本から、IT仕事全体に共通する業務フローまでていねいに解説。ITの仕事がどのように進み、各工程で何が行われているのかを具体的にイメージできるようになります。

続く「IT職種」パートである2～12章では、エンジニアをはじめとしたIT業界で活躍するさまざまな職種について、実際の仕事内容をイラストとともに紹介。それぞれの仕事の違いや役割がひと目でわかり、自分に合った職種やキャリアの方向性を考えるヒントが得られます。さらに、各章末にはIT業界の疑問を解消するコラムや、 現場ではたらく人へのインタビュー「お仕事を教えてもらおう」ページでリアルなIT業界でのはたらき方を知ることができる内容になっています。巻末付録としてIT関連資格の一覧と解説も掲載し、学習やキャリア形成に役立ちます。

63のIT職種の仕事内容を「イラスト×詳細説明」で徹底解剖！ イラストで、だれでも「どんな仕事なのか」が一目でわかる■本書は以下のような、IT業界にかかわる人すべてに役立ちます- IT業界ではたらいている人- これからIT業界やITエンジニアを目指す人- ITエンジニアになったばかりの人や、他業種からITエンジニアになった人- 文系ITエンジニア、新米ITエンジニア- IT業界やITエンジニアに興味のある高校生、大学生、情報系の学生- IT業界の仕事について知りたい人- 自分に合ったIT業界の仕事を見つけたい人- キャリアの方向性を考えたいITエンジニア■紙面イメージIT業界の各職種の、仕事内容、向いている人、関連資格などをイラスト付きで紹介IT業界ではたらくために知っておくべき基礎知識も身につく■本書の構成

序章 IT業界の仕事とはたらき方

第１章 IT仕事の基礎知識

第２章 開発系

第３章 インフラ系

第４章 AI／データ分析系

第５章 社内システム／保守系

第６章 コンサルタント系

第７章 監査系

第８章 マネジメント系

第９章 セールス系

第１０章 Web系

第１１章 伝える系

第１２章 横断系

■書誌情報

書名：IT仕事図鑑 はたらく現場と人がイラストでぜんぶわかる！

著者：小野歩

監修者：増井敏克

発売日：2026年4月8日（水）

ページ数：224ページ

サイズ：A5判

定価：1,870円（本体1,700円＋税10％）

電子版価格：1,870円（本体1,700円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02416-3

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295024163/

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1125101071

◇書影ダウンロード：https://dekiru.net/press/502416.jpg

■著者・監修者プロフィール

著者：小野 歩（おの・あゆむ）

株式会社テックワークス代表取締役。

システム開発事業、プログラミングスクール運営事業、IT人材のキャリア支援事業などを手がけている。

2005年に九州大学大学院を卒業後、日本電気株式会社（NEC）に入社。バックエンドエンジニアとしてキャリアをスタートし、ITエンジニアとしての基礎を培う。

独立後は、高い技術力とヒューマンスキルを兼ね備えたITエンジニアによるプロフェッショナルチームをつくり、顧客に最適なシステムサービスを提供している。また、ITエンジニアの価値を高めることを目的に、キャリア支援事業「tecUp」とコミュニティ運営事業「tecHub」にも力を注ぐ。毎月開催しているITエンジニア向けの勉強会にはこれまで延べ3000人以上が参加。これまで1000人以上のIT関係者キャリア相談にのり、多くの人のキャリアを成功に導いている。

著書に『ITエンジニア働き方超大全 就職・転職からフリーランス、起業まで』（日経BP）、『ITエンジニア1年目の教科書』（講談社）がある。

監修者：増井 敏克（ますい・としかつ）

増井技術士事務所代表。

技術士（情報工学部門）。大阪府立大学大学院修了。

テクニカルエンジニア（ネットワーク、情報セキュリティ）、その他情報処理技術者試験にも多数合格。

また、ビジネス数学検定1級に合格し、公益財団法人日本数学検定協会認定トレーナーとしても活動。

「ビジネス」×「数学」×「IT」を組み合わせ、コンピュータを「正しく」「効率よく」使うためのスキルアップ支援や、各種ソフトウェアの開発を行っている。

著書に『実務で役立つ ログの教科書』、『実務で役立つ バックアップの教科書』、『実務で使える メール技術の教科書』『図解まるわかり セキュリティのしくみ』『図解まるわかり データサイエンスのしくみ』『IT用語図鑑』（以上、翔泳社）、『基礎からのWeb開発リテラシー』『Obsidianで“育てる”最強ノート術』（以上、技術評論社）、『1週間でシステム開発の基礎が学べる本』『データ分析に強くなるSQLレシピ』『ITエンジニアのフリーランス独立戦略』（以上、インプレス）などがある。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。