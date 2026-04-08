中東情勢の影響による当社製品の供給状況および価格改定について

東京インキ株式会社

東京インキ株式会社（本社：東京都北区、代表取締役社長：堀川 聡）は、昨今の中東地域における情勢不安の影響により、原油およびナフサをはじめとする原材料の供給不安定化や価格高騰、ならびに物流・エネルギーコストの上昇が継続している状況を受け、当社製品の価格改定および供給対応について、以下のとおりお知らせいたします。

当社では、製品の安定供給を最優先に、調達先の確保・多様化、在庫の適正化、供給体制の強化、製造コスト削減などの自助努力を継続してまいりました。しかしながら、原材料価格の高騰および供給環境の逼迫は、企業努力のみで吸収できる範囲を大きく超える状況となっております。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/152999/table/25_1_fa663bc0d920ee0eb46401a68ef754b5.jpg?v=202604080251 ]

オフセットインキ関連製品につきましては、原材料供給の不安定化およびエネルギーコスト上昇の影響を受けております。



現在、当社では影響を最小限に抑えるべく各種対策を進めておりますが、今後の情勢次第では、納期、供給数量、価格等につきまして、個別にご相談をさせていただく可能性がございます。

供給状況に変化が生じた際には、速やかに情報を共有し、取引先の皆様と協議のうえ、適切に対応してまいります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/152999/table/25_2_be3f5b23db729aa59c3d89cc9d5bb152.jpg?v=202604080251 ]

グラビアインキ関連製品につきましては、主要原材料である原油・ナフサの供給逼迫および市況高騰の影響により、顔料・樹脂・添加剤・溶剤等の原材料価格が上昇しております。



このような状況を踏まえ、誠に不本意ではございますが、下記のとおり価格改定を実施することといたしました。

【価格改定の概要】

実施時期 ： 2026年5月1日出荷分より

対象製品 ： グラビアインキ関連製品全般

価格改定幅： 30％以上

なお、製品ごとの具体的な価格につきましては、当社営業担当者よりご案内いたします。

今後も当社は、製品の安定供給および品質の維持に最大限努めるとともに、事業環境の変化に対して適切に対応してまいります。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/152999/table/25_3_d31ff4e28d573d89821d95cec7f91c8e.jpg?v=202604080251 ]

オフセットインキ関連製品

東京インキ株式会社 インキ営業本部

TEL：03-5902-7625

グラビアインキ関連製品

東京インキ株式会社 グラビアインキ営業部

TEL：048-660-3460

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/152999/table/25_4_0d3f1e50a813435067bca4b3101814f6.jpg?v=202604080251 ]

東京インキ株式会社は100年の歴史を誇る総合色彩化学メーカーです。祖業であるインキ事業を基盤に培った経験と技術を活かし、現在ではプラスチック着色剤や機能剤を中心とする化成品事業、各種資材を扱う加工品事業にも展開しています。当社グループのパーパスである『「伝える」「彩る」「守る」ことで、豊かな未来を実現する』を通じて、持続可能な社会に向けた欠かせない製品を提供し、豊かな未来の実現を目指しています。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/152999/table/25_5_09dea0cfce5790d270dd6dc3a6757fff.jpg?v=202604080251 ]