TD SYNNEX株式会社

TD SYNNEX株式会社（本社：東京 代表取締役社長：國持 重隆、以下「TD SYNNEX」）は、このたび、「Microsoft Azure を使用した分析」Specializationを取得したことをお知らせいたします。本認定は、Microsoft のパートナー認定制度の中でも高度な専門性と実績を有する企業に付与される上位資格です。これはインフラ分野に続く認定で、TD SYNNEXが Microsoft Fabric や Azure Databricks などの高度なデータ分析ソリューションを通じてパートナーやお客さまの分析環境を支援してきた実績と専門性が評価されたものです。

■「Specialization」認定について：

Specializationは、Microsoft Azure 上の特定ソリューション領域において、高度な技術力、豊富な導入実績、第三者機関による厳格な監査をクリアしたパートナーのみに付与される上位認定資格です。

TD SYNNEXは本認定に基づき、Microsoft Fabric や Azure Databricks などの分析サービスを活用したクラウド移行およびデータ分析基盤構築を支援します。オンプレミス環境や他クラウド環境で稼働するデータウェアハウスやデータ基盤を対象に、移行・展開サービスに加え、移行後のデータを活用した新たな分析活用の取り組みまでを支援します。

具体的には、以下の3つの支援を提供します。

１.環境アセスメント（Assessment）

オンプレミスや既存クラウド環境を診断し、Azure Migrate などのツールを用いてサーバー、アプリケーション、データベースの構成や相互の関連性を分析します。移行適性や最適な Azure 構成、概算コストなどをレポートとして提示し、クラウド移行に向けたロードマップ策定を支援します。

２.移行・モダナイズ（Migration & Modernize）

アセスメント結果をもとに、Windows/Linuxサーバーやデータベースの Azure 移行、データ基盤のモダナイズ、分析基盤の導入を実施します。Azure Synapse、Azure Databricks、Microsoft Fabric などを活用し企業がデータをより活用しやすい環境の構築を支援します。

３.移行プロジェクトに対する支援金（ファンディング）提供

Microsoft の移行支援プログラム（Azure Accelerate など）を活用し、環境アセスメントや移行プロジェクトに対する支援金を提供します。パートナー企業やエンドユーザーは、この支援金を活用することで初期調査や移行プロジェクトのコスト負担を抑えながら Azure 移行を推進することが可能になります。



TD SYNNEXのパートナー企業では、自社でSpecialization認定を保有していなくても、TD SYNNEXを通じてこれらの支援制度や Microsoft の各種プログラムを活用できます。案件エントリーや申請手続き、実行証明（POE）などをTD SYNNEXが支援することで、MSP・VAR・ISVなどのパートナー企業は顧客価値の創出に専念することができます。

日本マイクロソフト株式会社（（以下、「日本マイクロソフト」）） 執行役員 コーポレートソリューション事業本部 チャネルパートナー統括本部長 三野 達也氏は次のように述べています。

「TD SYNNEX株式会社様が、Azure エコシステムにおいてInfrastructureに続きAnalytics分野でもSpecializationを取得されたことを大変嬉しく思います。本認定は、Microsoft Fabric や Azure Databricks を含む高度なデータ分析領域において、パートナーおよびお客さまの価値創出を継続的にリードされてきた同社の実行力とコミットメントを示すものです。日本マイクロソフトは今後もTD SYNNEX株式会社様と協働し、Azure プラットフォームを通じた持続的な成長とエコシステム拡大を共に推進してまいります。」

TD SYNNEX株式会社 代表取締役社長 國持 重隆は次のように述べています。

「Microsoft パートナー認定制度の中でも上位資格にあたる『Microsoft Azure を使用した分析』Specializationを取得できたことを大変光栄に思います。本認定は、Microsoft Fabric、Azure Databricks、Azure Synapse などの Azure 分析サービスを活用したデータ分析基盤構築、データ活用支援における当社の高度な技術力と豊富な実績が、第三者機関の厳格な審査を経て認められたものです。

本認定により、当社は従来のインフラ移行支援にとどまらず、分析ワークロードやデータセキュリティを含む包括的な Azure 活用支援をさらに強化してまいります。評価・検証（PoV）から設計・導入・運用までを一貫して支援し、既存環境からの安全な移行と高度なデータ分析基盤の構築を実現します。

また、パートナー企業が自社でSpecializationを保有していない場合でも、当社を通じて Microsoft の各種プログラムやファンディングを活用いただけます。案件推薦から実行、証憑対応までを当社が支援することで、MSP、VAR、ISVのみなさまが顧客価値創出に専念できる体制を整えています。今後も日本マイクロソフトとの協働を一層強化し、Azure エコシステムの発展とお客さまの持続的な成長に貢献してまいります。」

TD SYNNEXについて

TD SYNNEX株式会社は、世界トップクラスのITディストリビューターである米国TD SYNNEX Corporationの日本法人です。世界100カ国、取引メーカー数1500社を超えるグローバルネットワークを強みに、従来の卸売ビジネスに加え、国内外の製品やサービスを組み合わせて、お客さまのビジネスの課題に最適なITソリューションを提供するソリューションアグリゲーターです。私たちはテクノロジーを通じ、日本のお客さまや地域社会に貢献してまいります。

（WEB）https://jp.tdsynnex.com/

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