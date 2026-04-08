セルシス、オンラインでマンガの持ち込みができる「モチコミonline」第10回イベントレポートを公開　参加者の約4人に1人が「人生初の持ち込み」を経験

株式会社セルシス

セルシスは、漫画家を志望する方がオンライン上で編集部にマンガの持ち込みができるイベント「モチコミonline」の第10回イベントレポートを公開しました。第10回目には、84編集部・団体から194名の編集者が参加しました。参加した漫画家志望者のうち、約4人に1人が「モチコミonlineが人生初めての作品持ち込みだった」と回答しており、漫画家を目指す方にとって、重要な第一歩となる機会として広がりを見せています。

◆「モチコミonline」について

「モチコミonline」は、「漫画家志望者」と「漫画編集者」のマッチングサービスです。オンラインでマッチング機会が得られるため、編集部に持ち込む機会を得にくい地方在住者、平日に持ち込む時間を取りにくい会社員・アルバイトの方や、より効率よく多くの編集者からアドバイスを聞いてみたい方などに活用いただき、商業連載や読切掲載に繋がっています。漫画雑誌・WEBコミックサイト・編集プロダクションで活躍されている編集者の方々にも、出張編集部や自社の持ち込み窓口では、なかなか出会えないような方との貴重なマッチングの機会として、活用いただいています。

https://mochicomi.mannavi.net/

◆「モチコミonline」をきっかけとしたデビュー・掲載実績

「モチコミonline」で編集者との出会いを経て、連載や読切掲載へと繋がった漫画家が多数誕生しています。直近で商業デビューされた方、ならびに今後デビュー予定の方についてご紹介いたします。

掲載媒体名：コミックシーモア（2026年3月28日 連載）

作品名：だるヒールとサイレント 作家名：春巻はるな先生

https://www.cmoa.jp/title/322273/

掲載媒体名：マグコミ（2025年11月11日 連載）

作品名：即オチ魔法少女セイ 作家名：こと子先生

https://magcomi.com/episode/2551460909763016381

掲載媒体名：コミック百合姫（2026年5月号 読切掲載）

作品名：ガールズライブイン・ライブハウス 作家名：守口リョウ先生

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS7BGJ9H

掲載媒体名：コミック アース・スター（2026年3月5日 読切掲載）

作品名：ニートな彼女 作家名：かもしか先生

https://comic-earthstar.com/episode/12207421983451491076

掲載媒体名：コミック アース・スター（2026年1月29日 読切掲載）

作品名：SCRAP SCISSORS 作家名：やすまこと先生

https://comic-earthstar.com/episode/2551460910066818784

◆第10回開催「モチコミonline」イベントレポート

■第10回「モチコミonline」 開催概要

開催日：2026年3月14日（土）9:00～24:00

告知日：2026年2月16日（月）

参加費用：無料

■モチコミonline全体評価

漫画編集者からは合計83.3%、持ち込み希望者からは合計79.6%の「非常に満足している」または「やや満足している」の評価をいただきました。

◆＜持ち込み希望者＞アンケート結果

■モチコミonlineが人生初めての作品持ち込みか

アンケートの結果、「モチコミonlineが人生初めての作品持ち込みである」と回答した方は23.5%でした。一方、「以前にも持ち込み経験がある（出版社への持ち込み・出張編集部など）」と回答した方は76.5%となっています。参加者の約4人に1人が、モチコミonlineをきっかけに初めての作品を持ち込みを行っていることが分かりました。

■モチコミonlineで得られた成果（漫画ジャンル別）- 少年ジャンル希望

- アドバイスすらいただけないのではと不安に思っていましたが、担当についていただけることになり想像以上の結果となりました。（30代）

- 青年ジャンル希望

- 通常の持ち込みでは、10件持ち込んで名刺を頂けたのは1件のみでした。モチコミonlineでは5件持ち込みさせていただいて、すべての方から「次回、ネームができたら見てもいい」と連絡先をいただけました。(持ち込んだ作品はどちらも同じものです) （40代）

- 少女ジャンル希望

- 作品について第三者から読んだ感想を直で聞くことができました。（20代）

- 地方住みなので遠出することなく、自宅でリラックスして面談を受けることが出来てとても助かりました。（30代）





- 女性ジャンル希望- オールジャンル希望

- 初めての持ち込みでしたが、自分の作品をあらかじめ見ていただきマッチングするという順序だったので、安心して臨むことができました。（20代）

- 成人向けジャンル希望

- 先に作品を見てもらった上で打ち合わせを受け付けてもらえるので、大きなミスマッチが起きません。ある程度好意を持ってもらえている編集者と話せます。（30代）

■マッチングした漫画編集者への好印象の声

マッチングして打ち合わせをした漫画編集者についてのアンケートを実施し、好印象の声が多かった漫画編集者と、そのコメントを紹介します。次回の参考になる具体的な声が寄せられました。

コミック アース・スター YRさんへのコメント

- 作品をちゃんと見た上で、優しい言葉で、真意をついてくれました。

- わかりやすく作品を大切に扱ってくださいました。アドバイスについても、その視点でお話されるのかと、大変勉強になりました。

ヤングエース YA三重さんへのコメント

- 感情論なく、実践的なアドバイスに徹してくれていたのがとてもためになりました。

- 描きたいことを尊重しながらのアドバイスをもらえました。

Palcy minoshima0928さんへのコメント

- 良い点も改善点も、漫画だけでない視点からわかりやすくアドバイスいただけました。1番作品に対して親身に、真摯に向き合ってくださった印象です。

- 視界が晴れるアドバイスをくれた、救われた、人生が変わる感覚を感じました。本当に感謝しています。

ゼロサム やざきさんへのコメント

- 事前に持ち込んだ作品をちゃんと読んでくださったのが嬉しかったです。読んだ上で的確にアドバイスをくださり、今後への意欲に繋がりました。

- 自分はコミュ障で毎回通話に不安があるのですが、話しやすく、とても雰囲気がよい方で安心しました。

コミックバンチKai 南端さんへのコメント

- ご指摘が的確で、広い視野で作品のアドバイスをくださるので、大変勉強になりました。いただいたアドバイスで作品を描きたいです。

- 男性読者の心情を教えてくれた為、アプローチの仕方の変化を得られました。

GANMA! K野さんへのコメント

- 情熱があって、自分の作品にとても興味を持ってくださっていることが伝わりました。

- 少し案を出したら膨らむアイデアを出しながらアドバイスしてくれました。話しやすかったです。

◆＜漫画編集者＞アンケート結果

■モチコミonlineについての評価（漫画ジャンル別）- 少年ジャンル希望

- 商業連載への意欲が高い作家が比較的多いです。リアルイベントでの出張編集部では出会う作家と別の層（すでに担当が付いている方、連載経験がある方など）の作家に出会える場として魅力を感じています。（20代）

- 青年ジャンル希望

- 今回もすばらしい作家とマッチングすることができました。商業への意欲も高く、後日改めての打ち合わせのお約束もスムーズに進む方が多く、非常にありがたいです。（30代）

- 作家の作品をあらかじめ見た上でマッチングでき、会話は持ち込み同然に直接できることがとても良いです。（20代）





- 少女ジャンル希望- 女性ジャンル希望

- 遠方やイベントの出張編集部では出会えない作家から持ち込みがあります。（30代）

- オールジャンル希望

- 普段知り合うことのない作家と出会えます。特に地方在住で同人誌即売会に来られない方など、まだ見ぬ才能を開拓できます。（30代）



アンケート調査方法について：

本調査は、2026年3月16日～3月23日の期間、「モチコミonline」にアカウント登録されている登録者に、セルシスがオンラインアンケート調査を行いました。有効回答数は漫画編集者からは42人、持ち込み希望者からは132人です。

◆次回開催のお知らせ

次回は、2026年6月頃に開催予定です。詳細な日程は、決まり次第、モチコミonlineに会員登録いただいたメールアドレス宛てにご案内します。漫画家志望者・クリエイターの方は、以下のページよりご登録ください。

https://mochicomi.mannavi.net/login

◆編集者アカウントの登録

「モチコミonline」に参加される編集者も、サービスの利用は無料です。次回の開催に向け、法人・編集部の方のご参加もお待ちしています。開催時間の中で、参加する時間帯を個人のご都合に合わせて自由に選択できます。詳細については、以下のメールフォームからお問い合わせください。

https://www2.celsys.co.jp/inquiry/clipsolution/clipsolution.html



■モチコミonline

https://mochicomi.mannavi.net/

◆スポンサー枠のご案内 ～クリエイターマーケットにおける貴社ブランドのプレゼンスを最大化～

漫画家志望者、クリエイター向けの媒体としてトップクラスのユーザー数を擁する「モチコミonline（オンライン出張編集部サイト）」・「マンナビ（マンガ賞/持ち込みポータルサイト）」・「イラスト・マンガ描き方ナビ（クリエイターのための情報サイト）」の運営を、スポンサーという形でご支援いただける企業様を募集しています。サイトトップページにマンガ賞告知や、作家募集といったバナーを設置できる等のスポンサー枠の提供を開始しました。詳細については、以下のメールフォームからお問い合わせください。

https://www2.celsys.co.jp/inquiry/clipsolution/clipsolution.html



マンナビ

https://mannavi.net/

イラスト・マンガ描き方ナビ

https://www.clipstudio.net/oekaki



「CLIP STUDIO PAINT」について

「CLIP STUDIO PAINT」は、世界の6,000万人以上のクリエイターが利用したイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。（*）iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。



CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail：press@celsys.com



法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/