２つのAI動画生成モデルを追加　ビジネス動画制作ツール「VYOND」がアップデート

株式会社ウェブデモText to Video Clipの操作画面

AI搭載ビジネス動画制作ツール「VYOND（ビヨンド）」（開発元 米国 GoAnimate,inc. 日本販売元 株式会社ウェブデモ(https://animedemo.com/)）は2026年3月26日のアップデートにて、２つのAI動画生成モデル（Kling 2.6, Veo 3.1 Fast）を選択できるText to Video Clip（Prompt入力でビデオクリップを生成）機能を追加しました。

Text to Video Clip機能とは

生成したい動画クリップのPromptを入力することで、リアルな動画やアニメーションを生成します。

Promptとともに静止画像（jpg,png）をアップロードすると静止画像を元にした動画も作成できます。

AIモデルはKling 2.6とVeo 3.1 Fastの２種類のモデルから選択。1080Pの高画質の動画を生成できるとともに。音声入りの動画も生成可能です。

この機能はVYONDのEnterpriseプラン、Agencyプランにて実装しており、日本国内では株式会社ウェブデモ(GoAnimate認定プラチナパートナー)(https://animedemo.com/)が販売、サポートを行います。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uXjyeJLbxdo ]イラストにも動きを付けられる

promptから動画を作る

VYONDならイメージもAIで作成

写真を動画クリップに

写真データもVYONDのストックから

VYONDはストーリーテリングも得意

YONDでは動画生成に様々なAIツールを導入しています



VYONDでは2023年より動画制作に役立つ様々なAIツールが導入されており、Text to video（テキストから動画を作成する機能）、Text to Image（テキストから画像を生成する機能）翻訳機能、自動字幕、AIアバターなども使用できます。VYONDのAIツール(https://animedemo.com/vyondbasic/vyondai/)

今回のアップデートにより、VYONDによる動画作成はますますクリエイティブかつ効率的になり、VYONDをとおして高品質の動画生成のハードルはますます下がっていくことになります。

VYONDとは

2007年米国「GoAnimate.Inc.,」が開発したクラウド型の動画制作サービスです。

VYONDは、3,000を超えるビジネスシーンと1,000以上のキャラクター、1000以上の動画付きテンプレートを使ったビジネス動画制作ツールです。動画作成のため様々なAIツールも同梱されていますが、他の動画生成ツールとの一番の違いとして、アニメーションを使ったストーリーティング型の動画制作に強いこと、初めてのビジネスマンでもすぐに動画を制作できるサービスというところです。

海外ではEラーニング、プレゼンテーション、PRコンテンツとして多くの企業、団体で活用されており、フォーチュン500社の65%以上、数万社の企業、数百万人のエンドユーザーがVYONDを利用し、顧客や従業員を惹きつけ、ポジティブなビジネス成果を生み出しています。

株式会社ウェブデモについて

2003年より、動画マニュアルソフトの販売、ビジネス向け動画の制作、企業向けの動画活用コンサルティングを提案。2018年7月より米国 GoAnimate,inc.と提携し、公認プラチナ認定パートナーとして、日本国内のVYONDの販売、サポート、活用提案などをおこなう。

ビジネスアニメーション制作ツール「VYOND」 https://animedemo.com/

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社ウェブデモ 担当：川崎実知郎（かわさきみちろう）

〒253-0056 神奈川県茅ヶ崎市共恵1-4-14 T&Sチガサキ 303

株式会社ウェブデモ

E-mail：master@webdemo.jp

問い合わせ：https://animedemo.com/otoiawse/

公式サイト：https://animedemo.com/