【ボーコンセプトの2026年春夏コレクション】コペンハーゲンを拠点とするデザインスタジオ 「atelier axo （アトリエ アクソ）」との初のコラボレーションコレクションを発表

BoConcept x atelier axo: A new chapter in Danish dining

デンマーク流のダイニング空間に、新たな風を。

株式会社ボーコンセプト・ジャパン

モダンで建築的、そしてタイムレス。

デンマークのデザインデュオ「atelier axo（アトリエ アクソ）」との初のコラボレーションで誕生した、シンプルで、素材にこだわり、人の温もりを大切にしたダイニングコレクション。

ボーコンセプトは、コペンハーゲンを拠点とするデザインスタジオ 「atelier axo （アトリエ アクソ）」との初のコラボレーションを発表いたします。このパートナーシップにより、モダンなデンマークデザインに新たな建築的視点をもたらします。BoConcept × atelier axo コレクションは、2026年4月8日（水）からグローバルで展開予定です。

ローゼ・ハーマンセンとキャロライン・ヴォーゲルによって設立された atelier axo は、建築、インテリア、家具の領域を横断しながら、精緻なデザインに、触れて感じる素材感を重ねたデザインを手がけています。

今回の axo ダイニングコレクションでは、スカンジナビアのものづくりの伝統を、現代的な視点で再解釈。 モダンで静けさのある、どこか温もりを感じさせる家具を生み出しました。

「私たちにとって、現代のスカンジナビアンデザインとは、形、素材、クラフトマンシップにおける“こだわり”です」とローゼは語ります。「機能性と穏やかさに根ざしながら、トレンドを追うよりも、長く使われ続けるものをつくりたい。今の人々は、時代やスタイルを自由にミックスします。私たちは、そうした感覚の中で自然と息づくデザインを目指しました。タイムレスでありながら、異なる要素を受け入れる余白を持つことを大切にしています。」

建築的な視点と、人の温もり

atelier axo の建築的なバックグラウンドは、エレガントなテーブル脚の佇まいや、キャビネットの端正な構造など、コレクション全体の彫刻的なプロポーションに表れています。

「構造と直感が静かに重なり合う瞬間--それは建築にも見られる感覚で、私たちは常にそこに惹かれています。」とローゼは説明します。「明確なプロポーションを持たせつつ、あえて”手仕事のように感じられる“質感やディテールを添えることで、静かな奥行きを与えています。」

ナチュラルオークおよびダークオークべニアを用いて仕上げられ、木そのものの触感や奥行きのある表情が豊かに表現されています。また、コレクションの象徴的な存在であるトラバーチンのラウンドダイニングテーブルは、天然の石目によって、一点一点が異なる表情を持つ、唯一無二の存在です。

「オークもトラバーチンも“生きている素材”です」とローゼは語ります。

「使い込むほどに美しくエイジングしてゆく、それこそが、家具に“真の個性”を与えるものだと思います。」

ダイニングをトータルで考えるということ

axoコレクションは、統一感のあるダイニングのあり方を提案しています。テーブルに加え、サイドボードやガラス扉のキャビネットを展開、ダイニングとリビングを自然につなぐ、柔軟な空間づくりを可能にしています。キャビネットに用いられた、波打つようなフロストガラスは、静かな個性を添えるディテールです。

「このガラスには、どこかノスタルジーがあります。」とローゼは言います。

「棚の中を完全に隠すのではなく、ぼかしながら光や色を通す。その曖昧さが、私たちが大切にしている“温もり”につながっています。」

機能性と柔軟性も、同様に重要な要素です。

「気負わず、温かく感じられるシリーズにしたかった。眺めるための家具ではなく、共に暮らす家具です。」とローゼは続けます。

「フォルムはシンプルで建築的。一方で、柔らかなガラスや温もりのある木が感情を添えます。時代に左右されないプロポーションは、暮らしとともに変化し、住まいの空気感を静かに形づくっていきます。」

ダイニングを囲む日常

人が集うスカンジナビアの文化に根ざし、axo コレクションは、ダイニングテーブルを日常の中心として捉えています。

「私たちにとってダイニングは“日常に根付いた、大切な場所”です。立ち止まり、語り合い、そしてつながる時間でもある。」とローゼは語ります。

「人の温もりとは、肩肘張らない心地よさのこと。大げさな演出ではなく、快く迎え入れるようなデザイン、触れて心地よい素材、空間を和らげる光--そうしたささやかな要素が、会話と一体感を育てます。ダイニングは、人が自然と集まりたくなる場所であるべきだと思うのです。」

スカンジナビアデザインの現代的再解釈

デザインへの感度が高い、若い世代を意識して生まれた axo コレクションは、建築的な明快さと、幅広いインテリアに馴染む温もりを兼ね備えています。

「人生の変化とともに寄り添う家具をデザインしました。」とローゼは説明します。

「コンパクトなアパートにも、大きな住まいにも自然にフィットする。実際の暮らしのためにつくられた、タイムレスなデザインです。」

クリーンなライン、こだわりを持ち選ばれた素材、洗練されたクラフトマンシップ。

axo コレクションは、静かで、機能的、そして長く愛される--今のスカンジナビアデザインの感性を体現しています。

axo シリーズ 商品ラインナップ ※価格は全て税込表記です。

axo ダイニングテーブル

H74.5 x W85.0 x L160.0 cm ダークオーク・ナチュラルオーク

213,900円

axoダイニングテーブル

H74.5 x W90.0 x L220.0 cm ダークオーク・ナチュラルオーク

245,900円

axo ダイニングテーブル トラバーチン

H74.5 x Ø119.0cm 天板：トラバーチン 脚：ダークオーク・ナチュラルオーク

408,900円

axoダイニングテーブル

H74.5 x Ø119.0cm 天板・ 脚：ダークオーク・ナチュラルオーク

196,900円

axo グラスキャビネット

H158.5 x W90.0 x D44.0cm ダークオーク・ナチュラルオーク

295,900円

axoサイドボード

H74.5 x W180.0 x D44.0cm ダークオーク・ナチュラルオーク

278,900円

■ボーコンセプトの“インテリア デザイン サービス”について

経験豊かなインテリアスタイリストが、様々なライフスタイルに応じた‘’理想の空間づくり‘’を無料でサポートするサービスです。お客様一人ひとりのご希望やライフスタイルをカウンセリングし、ソファやテーブル、アクセサリーの組み合わせに至るまでお客様の理想の空間づくりをご提案。図面をもとに３Dの技術を用いた立体的に見えるプレゼンテーションで、お客様のイメージをよりわかりやすくサポートいたします。お近くの店舗でご希望・ご要望を伺った後、ご自宅にて詳細なインテリアプランをご提案、オンラインでのご相談にも対応いたします。

※インテリア デザイン サービスの詳細はこちら(https://www.boconcept.com/ja-jp/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A2-%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9/)よりご覧ください。

■ボーコンセプトについて

ボーコンセプトは、1952年にデンマークで設立され現在では世界65カ国に300以上の店舗を展開する、世界で最もグローバルな家具ブランドです。『Live‘Ekstraordinær(毎日が、特別な日。)』というコンセプトのもと、デザインや美観を妥協することなく、インテリア デザイン サービスと、業界トップクラスのカスタマイズ性を、プライベートとパブリックの両方の空間に提供することに尽力しています。ブランド名の「BO」とは、デンマーク語で「生活」を意味し、シンプルで機能的、洗練されたデザインが特徴。豊富な商品ラインアップ、サイズや素材・色等を選べるカスタマイズ、そして経験豊かなスタッフのコーディネートで、お客様の理想の空間作りをサポートいたします。