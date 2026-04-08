鈴与株式会社　充実した福利厚生制度が評価され「ハタラクエール2026」で2年連続「優良福利厚生法人（地域部門）」を受賞

鈴与株式会社

鈴与株式会社（代表取締役社長：鈴木健一郎 本社：静岡市清水区）は、福利厚生表彰・認証制度「ハタラクエール2026※」において、福利厚生の充実と職場の活力向上に積極的に取り組む法人として昨年に続き「優良福利厚生法人（地域部門）」を受賞しました。この賞は、特に優れた取り組みを行っていると認定された「優良福利厚生法人」のうち、大都市圏以外の都道府県に所在がある組織の中で最も高い評価を受けた法人に送られるものです。

「ハタラクエール」は、福利厚生の活用状況に応じて法人を表彰・認証する制度であり、323の法人が「福利厚生推進法人」として認証され、当社を含む19法人が「優良福利厚生法人」と表彰されました。この度の当社の受賞は、長年にわたり取り組んできた福利厚生施策が高く評価された結果によるものです。

当社では、経営の拠り所である「共生（ともいき）の精神」のなかでも「従業員との共生」の観点から、社宅制度の充実をはじめ、人間ドックや脳ドックなどの補助、育児や介護などライフステージの変化に対応した手当の新設など、従業員が健康的で安心して働き続けられる職場環境の整備を進めてまいりました。今後も、従業員一人一人が自立し、それぞれの個性や強みを活かして活躍できるよう、福利厚生および職場環境のさらなる充実に努めていきます。

※「ハタラクエール」

福利厚生の一層の普及・発展を目的に、優れた福利厚生を実施する法人およびこれから福利厚生の活用、充実に意欲的に取り組む法人を表彰・認証する制度。これまでに延べ554法人が表彰・認証を受けている。主催：福利厚生表彰・認証制度実行委員会（事務局：株式会社労務研究所）

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