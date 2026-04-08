今年も「北海道ミニソフト」3種類が100円引きに！4/8（水）～4/29（水）の期間限定で北海道を味わうソフトクリームがお得に愉しめるキャンペーンを実施

株式会社アレフ

株式会社アレフ（本社:北海道札幌市、代表取締役社長:庄司 大）が展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、4月8日（水）～4月29日（水）の期間限定で、通常価格290円（税込）の「北海道ミニソフト」「北海道ミニソフト（イチゴソース）」「北海道ミニソフト（チョコソース）」を190円（税込）で販売します。

より多くのお客様にびっくりドンキーこだわりの味を体験していただきたく、今年も本キャンペーンを実施いたします。「北海道ミニソフト」は、北海道伊達市にある協力会社・牧家（ぼっか）の自社牧場と地元の酪農家の生乳を使用しており、濃厚なミルクのコクとさっぱりした後味、もっちりとした食感を特徴としています。

「北海道ミニソフト」をお得に味わえるこの機会に、びっくりドンキーならではの特別なソフトクリーム体験を是非お愉しみください。

■商品概要

※午前10時から全時間帯で実施いたします。

※セット商品（いろどりセット、ライトセット）に付属するミニソフト、テイクアウトは対象外となります。

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合がございます。

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器が異なる場合があります。

※この商品は予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。

※夜10時以降ご注文のお客様は10％の深夜料金を追加させていただきます。

※上記のメニューはデリバリーできません。

＜北海道ミニソフト画像＞

■甘みがあって、ぬけがよい風味の「北海道ソフトクリーム」のこだわり

北海道ミニソフト北海道ミニソフト（イチゴソース）北海道ミニソフト（チョコソース）

北海道ソフトクリームの原料であるソフトミックスは、北海道伊達市にある協力会社・牧家（ぼっか）で製造しています。

ソフトミックスに使う生乳は、地元の酪農家から届く新鮮で良質なもののみを使用しており、工場へ受け入れる前に検査を行い、衛生的な乳質の基準を満たした生乳だけが工場内のタンクへと移されます。

また、生乳の風味をできるだけ生かせるよう、一般的な温度より低めの「95℃・15秒」で殺菌し、生乳本来のミルク風味を生かしております。

こうして製造されたソフトミックスは、冷蔵のままで配送。北海道から沖縄まで、全国のびっくりドンキーの店舗へ、フレッシュなソフトクリームをお届けしています。

ソフトクリームの味わいは原料だけでなく、お店でソフトクリームを作るマシンの性能に大きく左右されます。びっくりドンキーでは空気の含ませ方など独自の技術を誇るイタリア・カルピジャーニ社のハイエンドなマシンを全店で使用しています。このマシンを前提に改良を重ねたレシピで、びっくりドンキーならではの味わいが生み出されています。

☆びっくりドンキーの北海道ソフトクリームのこだわりについては下記をご覧ください。

https://goodday.bikkuri-donkey.com/values/2026_softcream/