【4/8より】「最大2000万円/中堅・中小企業高付加価値化投資促進補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
三重県にて「中堅・中小企業高付加価値化投資促進補助金」の公募が開始しました！
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031900112.htm
募集期間：令和年4月1日（水曜日）～令和8年4月30日（木曜日）
生産拠点の強化や高付加価値サービスの創出に対して最大2000万円を補助します。
ナビットではこれら補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
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【対象者】
中堅企業・中小企業
【補助対象事業】
以下のいずれかに該当する事業
(1)製造業型
１.ものづくりの基盤技術を高度化することによる競争力の強化
２.本県の成長を導く高付加価値の成長分野における生産拠点の強化に係る設備投資
(2)サービス産業型
１.体験交流機能
２.地域産品の加工又は販売機能
３.飲食又は宿泊機能
のうち２つ以上の機能を備えた、付加価値の高いサービスを提供する集客・交流施設の整備に係る設備投資
【補助率】
中堅企業者：補助対象投資額の１０％以内
中小企業者：補助対象投資額の１５％以内
【補助限度額】
1企業につき2000万円まで
【投資要件】
(1)製造業型：投資規模1500万円以上
(2)サービス産業型：投資規模1000万円以上
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〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
☆お問合せはこちら
認定経営革新等支援機関
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com