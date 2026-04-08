空庭温泉 OSAKA BAY TOWER 『夜音 -Chill Music Night-』 ～音楽とともに過ごすくつろぎの空間～





関西最大級の温泉型テーマパーク『空庭温泉 OSAKA BAY TOWER』（所在地: 大阪府大阪市港区、総支配人: 松井敦史）は、「夜の滞在時間をより豊かに」をコンセプトに、心地よい音楽に身を委ね、心ゆくまでリラックスや語らいを愉しめる『夜音 -Chill Music Night-』を、2026年4月から6月の毎月末の金曜日と土曜日に開催いたします。

館内5階のカフェ「殿下茶屋」に、提灯のやわらかな灯りと心地よいChill Musicが広がる空間をご用意。日常の喧騒から離れ、湯上がりの余韻に浸りながら、心ほどける夜をお楽しみいただけます。

■『夜音 -Chill Music Night-』開催概要





【開催場所】 空庭温泉 5階 殿下茶屋

【開催日程】 4月24日（金）・25日（土） 5月29日（金）・30日（土） 6月26日（金）・27日（土）

【開催時間】 各日20:00～21:30

【公式サイト】https://solaniwa.com/news/chill_music_night/

【参加費用】 無料

※入館料および大阪市入湯税が別途必要です。

※飲食メニューは有料です。

■お得に楽しめるナイター料金





17時以降は入館料がお得になる「ナイター料金」をご用意しています。仕事帰りやお出かけのあとにも気軽にご来館いただけ、夜のひとときをゆったりとお楽しみいただけます。

対象チケットや料金の詳細は、公式サイトをご確認ください。

【公式サイト】https://solaniwa.com/coupon_info/#coupon-6

※記載内容は、予告なく変更となる場合がございます。最新情報は公式サイトをご確認ください。

※掲載写真はすべてイメージです。

【空庭温泉 OSAKA BAY TOWER】

約5,000坪の広大な敷地を誇る関西最大級の温泉型テーマパークです。天然温泉の露天風呂をはじめ、9種類のお風呂や多彩なフォトスポット、アミューズメントエリアのほか、飲食、ビューティー、リクライナーなどさまざまなサービスを取り揃えています。屋上には約1,000坪の日本庭園も広がっています。また、無料のアメニティも充実しており、手ぶらでご来館いただけます。

■施設概要

名称 空庭温泉 OSAKA BAY TOWER

所在地 大阪府大阪市港区弁天1丁目 2-3

営業時間 11:00～23:00（最終入場 22:00）

休館日 不定休 月 1 回

公式ウェブサイト https://www.solaniwa.com/

アクセス 弁天町駅 (JR 大阪環状線・大阪メトロ中央線)からすぐ

大阪駅(大阪梅田駅)から電車約10分／関西国際空港から電車約60分

入館料 日程により異なります。ホームページにてカレンダーをご確認ください。

大人 2,310 円～、小人 一律：1,320 円、70歳以上 一律：1,800円

（タオル、館内浴衣付き）

※表示の料金はすべて消費税込となります。





庭見風呂





弁天通り

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp