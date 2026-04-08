JST-RISTEXにおける2026年度の研究開発提案募集を開始 ～現在存在する、あるいは将来起こり得る社会問題の解決に取り組む研究開発を支援～
科学技術振興機構（JST）（理事長 橋本和仁）社会技術研究開発センター（RISTEX）では、2026年4月8日に2026年度社会技術研究開発事業における新規プロジェクトの提案募集を開始しました。
RISTEXは、SDGsを含む社会の具体的な問題の解決や、新たな科学技術の社会実装に関して生じる倫理的・法制度的・社会的課題への対応を通して、経済的価値のみならず、新しい社会的・公共的価値の創出を目指した研究開発を推進しています。
今年度は以下の2つの領域・プログラムが新規プロジェクトの提案を募集しています。
運営責任者である総括がアドバイザーなどの協力を得て、研究開発提案の募集、選考、並びに採択後の研究開発マネジメントを行い、領域・プログラム目標の達成に向けて取り組みます。
■募集中の領域・プログラム
1. SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム（ソリューション創出フェーズ）
（プログラム総括：奈良由美子 放送大学 教養学部 教授）
SDGs達成への貢献に向け、地域が抱える具体的な社会課題に対して、研究代表者と地域で実際の課題解決にあたる協働実施者が共同で、既存の技術シーズの活用による解決策を創出します。
【研究開発期間】原則3年
【研究開発費（直接経費）】1,900万円/年 程度上限
2. ケアが根づく社会システム
（領域総括：西村ユミ 東京都立大学 健康福祉学部 教授）
広義のケアとその価値を、ケアの背景等を含め多様な視点から科学的に解明し、価値を可視化するための研究開発、ならびに見出されたケアの価値を実社会の現場で実践する活動を通じ、「他者や環境を気にかけ、共にある」コミュニティやインフラの実現を目指します。
【研究開発期間】原則4年半
【研究開発費（直接経費）】2,300 万円/年 程度上限
■募集期間：2026年4月8日（水）～2026年6月3日（水）正午
■合同募集説明会の開催
上記2つの領域・プログラムに関して、領域・プログラム総括からのメッセージ動画の配信と応募に当たっての留意点等を説明します。
・日時：2026年4月23日（木）14:00～15:15
・方法：オンライン（Zoomウェビナー）
・詳細・申込：https://form2.jst.go.jp/s/ristex_briefing_20260423
公募要領の詳細、提案書式、選考スケジュールなどの詳細および最新情報は下記をご参照ください。
https://www.jst.go.jp/ristex/proposal/proposal_2026.html
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＜本件に関するお問い合わせ＞
国立研究開発法人科学技術振興機構
社会技術研究開発センター
企画運営室 募集担当
E-mail：boshu@jst.go.jp
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配信元企業：国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター
RISTEXは、SDGsを含む社会の具体的な問題の解決や、新たな科学技術の社会実装に関して生じる倫理的・法制度的・社会的課題への対応を通して、経済的価値のみならず、新しい社会的・公共的価値の創出を目指した研究開発を推進しています。
今年度は以下の2つの領域・プログラムが新規プロジェクトの提案を募集しています。
運営責任者である総括がアドバイザーなどの協力を得て、研究開発提案の募集、選考、並びに採択後の研究開発マネジメントを行い、領域・プログラム目標の達成に向けて取り組みます。
■募集中の領域・プログラム
1. SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム（ソリューション創出フェーズ）
（プログラム総括：奈良由美子 放送大学 教養学部 教授）
SDGs達成への貢献に向け、地域が抱える具体的な社会課題に対して、研究代表者と地域で実際の課題解決にあたる協働実施者が共同で、既存の技術シーズの活用による解決策を創出します。
【研究開発期間】原則3年
【研究開発費（直接経費）】1,900万円/年 程度上限
2. ケアが根づく社会システム
（領域総括：西村ユミ 東京都立大学 健康福祉学部 教授）
広義のケアとその価値を、ケアの背景等を含め多様な視点から科学的に解明し、価値を可視化するための研究開発、ならびに見出されたケアの価値を実社会の現場で実践する活動を通じ、「他者や環境を気にかけ、共にある」コミュニティやインフラの実現を目指します。
【研究開発期間】原則4年半
【研究開発費（直接経費）】2,300 万円/年 程度上限
■募集期間：2026年4月8日（水）～2026年6月3日（水）正午
■合同募集説明会の開催
上記2つの領域・プログラムに関して、領域・プログラム総括からのメッセージ動画の配信と応募に当たっての留意点等を説明します。
・日時：2026年4月23日（木）14:00～15:15
・方法：オンライン（Zoomウェビナー）
・詳細・申込：https://form2.jst.go.jp/s/ristex_briefing_20260423
公募要領の詳細、提案書式、選考スケジュールなどの詳細および最新情報は下記をご参照ください。
https://www.jst.go.jp/ristex/proposal/proposal_2026.html
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＜本件に関するお問い合わせ＞
国立研究開発法人科学技術振興機構
社会技術研究開発センター
企画運営室 募集担当
E-mail：boshu@jst.go.jp
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配信元企業：国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター
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