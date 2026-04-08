ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、北海道の「ホクレン」は、ショップスタッフが厳選したおすすめ商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーン、および、売上個数をもとに選出した「カテゴリ別 人気ＴＯＰ３商品ランキング」を発表するとともに、対象商品がお得に購入できるキャンペーンを実施中です。

北海道各地のおすすめ商品、カテゴリ別の人気商品を多数品揃えております。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c1001/

【ショップスタッフが選ぶおすすめ商品 ～お客様の送料負担なし～ 概要】







１．期間：令和８年４月１日（水）～４月３０日（木）

２．内容：期間中、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入いただけます。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c1097/

４．おすすめ商品：

〇ホクレンくるるの杜 おまかせ野菜セット（１５品）

ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/g/g1001-12800210/

くるるの杜 農畜産物直売所で厳選した、その時期に食べてもらいたい旬の新鮮野菜１５品をお届けします。







〇ＪＡ木野 Ｈａｐｉｏ ハピまん（チーズ）８個

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-2094000200/

４回目のリニューアルによりさらにパワーアップ。

十勝産を含む北海道産のゴーダ、チェダー、モッツアレラに加え、第４のチーズとして、旨味が強い「デンマーク産サムソーチーズ」が加わりました。





〇令和７年産 ゆめぴりか（精米） ５kg×２袋

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-11000342000/

北海道米の最高峰として選ばれ続けるブランド米です。

「米の食味ランキング」で2011年産から連続「特Ａ」受賞中





〇ホクレン 味付ラムジンギスカン ４kg（400ｇ×１０Ｐ）

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-108063300/

長年変わらぬ味を守り続けた自慢のタレに漬け込みました。

たっぷりの野菜と一緒に焼くことで、ご飯もお酒もすすむ北海道のソウルフードです。





〇牧家 飲むヨーグルト ８本セット

プレーン×４本、ももベリー×２本、ミックスフルーツ×２本 各200ｇ

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-210000600/

北海道有珠山麓の伊達市近郊の新鮮な生乳をベースにしてつくりました。

プロバイオティクス菌を配合した独自の製法でとろりとした味わいに仕上げました。





【あなたの”推し”は何位？ カテゴリ別人気ＴＯＰ３大公開！！ 概要】





１．期間：令和８年４月１日（水）～４月３０日（木）

２．内容：令和７年４月～令和８年３月の売上個数をもとにランキング決定したカテゴリ別人気商品ＴＯＰ３が全品５％ＯＦＦ

３．対象商品：肉・海産物・乳製品・加工品・スイーツ・飲料 ６カテゴリの人気ＴＯＰ３、全１８品

４．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/pages/1001/ranking.aspx

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。

「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown