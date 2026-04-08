株式会社エコデパック、「SDGs災害食訓練セット」をBASEにて発売開始！～食料を“待つ避難所”から“作る避難所”へ～
大分県国東市の株式会社エコデパック代表取締役 重岡孝士は、このたび『SDGs災害食訓練セット（クリームオブライスパウダー＋省資源キャップレスecodpackパウチ100枚付）』を、BASEにて発売いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346343/images/bodyimage1】
本製品は、弊社が2014年のTOKYO PACKに出展し発表した、CO?削減・石油資源節約を目的とする脱PET・脱キャップ気密レトルトパウチ「ecodpack」と、2025年に商標登録された高アミロース米粉を使用した『クリームオブライスパウダー』を組み合わせたものです。現在、中東からの石油輸入量の変動により、飲料・食品容器の生産や食品流通量の低下が懸念されています。さらに、猛暑や停電・断水を伴う大規模災害の発生が想定される中、従来の「備蓄して待つ」だけの防災には限界があります。
そこで本製品は、「食料が届くまで待つ避難所が、自ら食を準備できる小さな“共助食品工場”になる」という新しい防災の考え方をテーマに設計されています。
本セットを活用することで、家庭や避難所において、約100人分の災害食を“その場で作る訓練”が可能となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346343/images/bodyimage2】
■技術的特長
多くの食品では、食感を安定させるためにゲル化剤や増粘多糖類などの添加物が使用されていますが、本製品は高アミロース米100％の特性により、自然にこの食感を実現しています。
■主な特徴
・ゲル化剤不使用
・低GI・高アミロース米粉100％
・水で約10倍に希釈し加熱することで簡単に調理可能
・スプーン不要でも摂取できる流動性
■活用例
・高アミロース米粉を使用し、介護食スマイルケアで金賞を受賞した行動食『ポケットに白がゆ』を家庭で調理可能
・災害食アワード入賞『寿司飯すし姫』の家庭調理（※米使用）
普段からローリングストックとして家庭で訓練することで、災害時における避難所等での共助体制の構築にもつながる、新しいSDGs実践型の防災ソリューションです。
なお、当社は中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画承認企業」として、新たな事業開発と持続可能な社会の実現に取り組んでいます。
全国の家庭、避難所、防災・備蓄に関わる行政関係者の皆様、企業のBCP対策として、ぜひご活用いただければ幸いです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346343/images/bodyimage3】
◆◆YouTube：停電しても100人分作れる防災食◆◆
https://m.youtube.com/shorts/ung8s0w-1w0?ra=m
【初期導入・検証用 限定提供】
本製品は、家庭での防災訓練および避難所での活用検証を目的として、初回600セット限定で販売しております。
※売り切れ次第終了
※行政・企業・防災関係者の検証導入を歓迎します
【販売ページ】
https://ecodpack.thebase.in/items/138059435
【補足】
本製品は販売を目的としたものではなく、災害時における共助体制の構築を目的とした実証モデルです。今後は自治体・企業・教育機関と連携し、持続可能な食料供給モデルとしての社会実装を目指してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346343/images/bodyimage4】
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社エコデパック
代表取締役 重岡孝士
〒873-0202
大分県国東市安岐町瀬戸田805番地1
TEL：0978-97-4509
携帯：090-3463-2708
Mail：ecodpack@gmail.com
HP：https://ecodpack.com
YouTube：https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLFJ67eCy9Wlg7pg6vGMFt-X6OHet8BBx_&ra=m
【新聞掲載実績】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346343/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社エコデパック
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346343/images/bodyimage1】
本製品は、弊社が2014年のTOKYO PACKに出展し発表した、CO?削減・石油資源節約を目的とする脱PET・脱キャップ気密レトルトパウチ「ecodpack」と、2025年に商標登録された高アミロース米粉を使用した『クリームオブライスパウダー』を組み合わせたものです。現在、中東からの石油輸入量の変動により、飲料・食品容器の生産や食品流通量の低下が懸念されています。さらに、猛暑や停電・断水を伴う大規模災害の発生が想定される中、従来の「備蓄して待つ」だけの防災には限界があります。
そこで本製品は、「食料が届くまで待つ避難所が、自ら食を準備できる小さな“共助食品工場”になる」という新しい防災の考え方をテーマに設計されています。
本セットを活用することで、家庭や避難所において、約100人分の災害食を“その場で作る訓練”が可能となります。
■技術的特長
多くの食品では、食感を安定させるためにゲル化剤や増粘多糖類などの添加物が使用されていますが、本製品は高アミロース米100％の特性により、自然にこの食感を実現しています。
■主な特徴
・ゲル化剤不使用
・低GI・高アミロース米粉100％
・水で約10倍に希釈し加熱することで簡単に調理可能
・スプーン不要でも摂取できる流動性
■活用例
・高アミロース米粉を使用し、介護食スマイルケアで金賞を受賞した行動食『ポケットに白がゆ』を家庭で調理可能
・災害食アワード入賞『寿司飯すし姫』の家庭調理（※米使用）
普段からローリングストックとして家庭で訓練することで、災害時における避難所等での共助体制の構築にもつながる、新しいSDGs実践型の防災ソリューションです。
なお、当社は中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画承認企業」として、新たな事業開発と持続可能な社会の実現に取り組んでいます。
全国の家庭、避難所、防災・備蓄に関わる行政関係者の皆様、企業のBCP対策として、ぜひご活用いただければ幸いです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346343/images/bodyimage3】
◆◆YouTube：停電しても100人分作れる防災食◆◆
https://m.youtube.com/shorts/ung8s0w-1w0?ra=m
【初期導入・検証用 限定提供】
本製品は、家庭での防災訓練および避難所での活用検証を目的として、初回600セット限定で販売しております。
※売り切れ次第終了
※行政・企業・防災関係者の検証導入を歓迎します
【販売ページ】
https://ecodpack.thebase.in/items/138059435
【補足】
本製品は販売を目的としたものではなく、災害時における共助体制の構築を目的とした実証モデルです。今後は自治体・企業・教育機関と連携し、持続可能な食料供給モデルとしての社会実装を目指してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346343/images/bodyimage4】
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社エコデパック
代表取締役 重岡孝士
〒873-0202
大分県国東市安岐町瀬戸田805番地1
TEL：0978-97-4509
携帯：090-3463-2708
Mail：ecodpack@gmail.com
HP：https://ecodpack.com
YouTube：https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLFJ67eCy9Wlg7pg6vGMFt-X6OHet8BBx_&ra=m
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346343/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社エコデパック
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