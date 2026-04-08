近畿日本鉄道株式会社、株式会社近鉄・都ホテルズおよび株式会社近鉄リテーリングが企画する、上質な車内空間でフランス料理をお楽しみいただけるレストラン列車「Les Saveurs 志摩（レ・サヴール・しま）」について、運行開始日が２０２６年１１月１日（日）に、販売開始日が２０２６年９月１日（火）に決定しました。また、旅行代金・運行ダイヤ・旅行会社での発売・シンボルマーク・ロゴタイプについても決定しましたので、あわせてお知らせします。

詳細は別紙のとおりです。

シンボルマーク・ロゴタイプデザイン





車両エクステリア（イメージ）





別紙

１．運行開始日

２０２６年１１月１日（日）





２．販売開始日および旅行代金

・販売開始日 ２０２６年９月１日（火）

・販売箇所 インターネットでの販売予定

・対象商品 １１月、１２月運行分

※以降の商品については、１カ月分を３カ月前の１日に販売開始予定

※購入方法等については、特設サイト（https://www.kintetsu.co.jp/senden/les-saveurs-shima/）にて追って公開します。

・旅行代金

※含まれるもの：近鉄名古屋―フリー区間（伊勢市～賢島間）の乗車券、料理、

ウェルカムドリンク、食後のドリンク、諸税

※その他のドリンクについては有料です。





３．運行ダイヤ・コース設定

※フレンチコースは近鉄名古屋発、鵜方・賢島着のみご利用いただけます。





※フレンチコースは賢島・鵜方発、近鉄名古屋着のみご利用いただけます。





４．旅行会社での発売

クラブツーリズム等にて「Les Saveurs 志摩」を組み込んだ旅行商品を２０２６年５月から、順次発売開始予定です。





５．シンボルマークについて

シンボルマークは、海の幸を取り入れたフレンチを提供する列車として、英虞湾（リアス海岸）の風景を、料理のお皿のイメージと重ねて象徴的に表現しました。





（以 上）