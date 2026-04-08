全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、上質な大人の趣味を体験する番組「シャイニングタイム-週末 大人の趣味時間-」を放送いたします。4月9日（木）夕方6時30分～は、「遠くへ行かない大人の旅」をお届けします。

1．「シャイニングタイム-週末 大人の趣味時間-」概要

番組MCの大橋大記がLDH所属の豪華ゲストと共に、人生を豊かにする「シャイニングなひととき」を過ごす上質なドキュメント・バラエティです。成熟した大人にこそ必要な「心を満たす週末ライフ」をテーマに、旬のスポットや話題のアクティビティ、知る人ぞ知る趣味の世界など、大人の知的好奇心をくすぐる体験をお届けします。 アウトドアなどの「動の趣味」から、コーヒーやワインを嗜む「静の趣味」まで、様々な角度から上質な遊びを提案。単なる情報にとどまらず、体験を通じて生まれる心の豊かさと発見を映し出す、雑誌「Safari」とも連動した新しいライフスタイル番組です。 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/tabi/shining-time/

2．放送時間・番組内容

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=1rK-OeIa0Lc

4月9日（木）夕方6時30分～7時00分 #6「遠くへ行かない大人の旅」

GENERATIONSの片寄涼太さんをゲストにお迎えして、大手町に佇む日本旅館「星のや東京」を訪問。 遠くへ行かなくても、旅に出なくても、都会の中で“心をほどく時間”は持てるのか？今回は忙しい大人たちに贈る、大人のための休日の過ごし方をご紹介。高層ビルの屋上で剣術稽古をしたり、美食や天然温泉で癒され、「都会の喧騒を離れるのが旅行」という概念を覆し、都会の宿体験でシャイニングなひとときを過ごします。 ■出演：大橋大記、片寄涼太（GENERATIONS）

3．出演者プロフィール

■大橋大記（おおはし だいき）

1971年6月18日生まれ。大阪府出身。 15歳から26歳までビジュアル系のボーカル、学生時代は不登校気味。26歳から29歳までサラリーマン生活を開始。その後起業し、現在は創業20年を超える空調会社と不動産会社の2社の社長業を継続しながらタレント・俳優・MCとして活動中。

■片寄涼太（かたよせ りょうた）

2012年11月、GENERATIONSのボーカルとしてメジャーデビュー。2014年にドラマ「GTO」にて俳優活動を開始。2019年には米Varietyとマカオ国際映画祭が選ぶ“アジアの次世代スター8人”にも選ばれ、2021年から日本人で初めてGIVENCHYのアンバサダーを務めた。アーティスト・俳優としてだけではなく、国内外で活動の幅を広げている。

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。