叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、社長：豊田秀明）では、昨年「叡山電車１００周年事業」の一環として実施し、大変ご好評をいただいた「運転体験会」を２０２６年４月２５日（土）に開催します。 本イベントでは、通常はお客さまが運転することのできない叡山電車の車両を、実際に運転できる貴重な体験をご提供いたします。鉄道ファンの方はもちろん、そうでない方も、普段とは異なる特別な体験をお楽しみいただける機会となっております。 運転体験を通じて、参加者の皆さまに鉄道の仕組みや魅力を直接感じていただき、鉄道の仕事に興味をもっていただくきっかけとなれば幸いです。

前回開催時の様子

「運転体験会」の概要

開催日時 ２０２６年４月２５日（土） 第１部： ９時００分～１２時００分 第２部：１３時３０分～１６時３０分 ※雨天決行、荒天の場合中止 集合場所 修学院車庫 内 容 ①特別講習会 車両技術、運転操法、注意点ほか（１時間程度） ②運転体験会 運転区間：修学院車庫内指定区間 運転時間：お一人様あたり約１５分 ※運転終了後に、オリジナル「終了証」をお渡しいたします 参 加 費 各回お一人様３０，０００円（税込） 定 員 各回６名 申込方法 セブンチケット（ＵＲＬ：https://7ticket.jp/s/115373） 申込期間 ２０２６年４月１０日（金）１０時００分～４月２２日（水）１７時００分まで ※定員に達した時点で、受付を終了いたします。 注意事項 ・小学生以上の方が対象です。小学生の参加者は保護者の同伴が必要です。 ・健康状態が良好で、体験に支障がない方に限ります。 ・安全のため､施設内では係員の指示に従ってください｡車庫内はバリアフリーではございません｡動きやすい服装、スニーカーなどの運動靴でご参加ください。サンダルやヒールの高い靴は不可とさせていただきます。 ・トイレはございませんので、事前にトイレをお済ませの上、お越しください。 ・自然災害や車両の故障､その他不測の事態が発生したときは､やむを得ず中止させていただく場合がございます｡この場合も､参加のための交通費や宿泊費等については負担いたしかねます｡あらかじめご了承ください｡ ・イベントの様子は写真・動画により撮影し、今後の広報活動に使用させていただく場合がありますので、ご了承のうえご参加ください。

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