インパクトジャパン株式会社(本社：中央区築地、代表取締役社長：戒能 祥哲、以下、当社)は、一般財団法人インターナショナル・ブラインドフットボール・ファウンデーション(東京都新宿区、代表理事：松崎 英吾、以下 IBF Foundation)と新しいコンテンツを共同開発しました。本コンテンツは、IBF Foundation 主催グローバル・リーダーシップ・キャンプ第2日の3月14日、プログラム内ワークショップにて提供されました。





第三回Global Leadership Camp





■ 共同開発の背景とプロセス

IBF Foundationは、「ブラインドサッカーで人と知恵をつなぎ、視覚障がいに解を出す」をミッションに掲げ、ブラインドサッカーのアセットやネットワークを活用し、国際的に視覚にまつわる社会課題の解決に取り組む2019年設立の国際 NGOです。2024年からは、視覚障がい者を対象とした「Global Leadership Camp for Visually impaired people(以下、GLC)」を開催し、次世代リーダーの発掘と育成に携わってきました。

第3回 GLCは初の日本開催となりました。GLCのコアとなるのは、参加者一人ひとりが掲げる社会変革プラン「My Project*」。健康、教育、就労、制度設計など、それぞれが直面してきた課題から生まれた、具体的なアクションプランです。プログラムでは、視覚障がい当事者のみならず、インクルーシブ・プロダクト開発を行うスタートアップ企業や、人材育成やD＆Iを自社で担当する方など様々な企業からの参加者が集い、様々なコンテンツを経てアクションプランのブラッシュアップを図ります。

*My Project や第三回 GLCの詳細： https://note.com/visione_i_hub/n/nc87c44376129





今回の開催にあたり、IBF Foundation事務局には「世界中から集まる当事者と企業関係者たち。1週間という時間的制約の中でも、言語や立場、自国での役割等を超え、グローバルなビジネスパートナーとしての時間を過ごしてほしい。そのため成果を高め合える状態を早期に作り出したい」との希望がありました。

上記ご相談を受け当社は、IBF Foundationと新たなアクティビティを開発することとしました。多様な参加者が前提や背景の違いを超え、限られた時間で最大限の成果に共に向かう。そのきっかけをつかむ場を早期に作り出す。そのために当社の有する経験学習メソッド、具体的には疑似体験に基づいたアクティビティとレビューを用いたワークショップをデザインしました。





個別アクティビティ開発の過程では、IBF Foundationと共に体験会を実施。視覚障がい当事者からのフィードバックをもとに、環境設定や難易度を複数回にわたり整え、新規コンテンツが完成しました。









■ 提供当日の様子

当日のワークショップに参加したのは15名、当事者7名と企業からの参加者8名でした。取り組んだアクティビティは2つ。「状態や立場を超えた働きかけ」と「成果を出すためのコミュニケーション」をメタファーに持つ屋内外での取り組みを経た後、対話と内省のセッションを持ちました。1日の最後には、今回のGLCプログラム内でチームメンバーが守っていくグラウンドルールの作成を全員で行いました。





左：アクティビティ1／右：アクティビティ2

左：レビューセッションでの対話／右：グラウンドルール案への落とし込み





■ 参加後コメント(英語コメント要約)

・参加前、リーダーシップというと「トップダウン」な印象を持っていた。しかし今日のワークショップを経て、フォロワー側のリーダーシップ発揮が、よりよいものを皆で作り出すためには重要だと感じられた。これは大きな発見だった





・リーダーシップを発揮するためのポジティブなポイントはもちろん、その発揮を阻むものが何かについても考える機会になった





・成果を出すためには、一度伝えて終わりではなく、相手に対して継続的にフィードバックを行っていくことが大切だと感じた





・楽しみながら、インクルーシブなリーダーシップについて深く考え、またオープンなコミュニケーションの重要性も学べた機会だった。今後の仕事にも個人の成長にも活きる学びだと感じている





左：WRAP UPでのコメント共有／右：レビューセッションの様子





■ 当社コンテンツ開発リーダー 松本のコメント

開発当初は、アクティビティ中の当事者の身体感覚や感情の変化を、リアルに想像する難しさを感じていました。これを乗り越えられたのは、体験会に参加して下さった当事者の方からの率直かつ忌憚ないフィードバックがあったためです。その結果、情報格差がある中での働きかけ、成果を出すためのコミュニケーションといった普遍的な課題解決に繋がるラーニングポイントを持ったものとなったと感じています。

限られた時間の中でビジネスパートナーとして、よりよい成果を目指して関わっていく。そのためには初期段階で、無意識の遠慮の存在に気づくことが大切だと感じています。特に「支援する/支援される」という関係性になりがちな当事者と周囲の参加者が、互いを尊重し合いながらも、目的達成のため、時に指摘やリクエストを伝え、踏み込み合う。それが不可欠だと今回のコンテンツ開発を通じて改めて再認識しました。新しいチームの立ち上げ期などに、これらコンテンツの活用が今後も増えていくと嬉しいです。









■ IBF Foundation 理事／事務局長 大坪様のコメント

私も過去にインパクトジャパン様のワークショップに複数回参加をさせていただいたことがあります。体験型のプロジェクトによって、より腹落ちした学びが得られることから、この度GLCでの共同開発をお願い致しました。経験や価値観、文化などが全く異なるメンバーとの共同作業において、いかに、そしてどんなリーダーシップを発揮していくかに向き合い、考えてもらうことは欠かせません。1週間のプログラムの最初期に、より良い成果を出すためにどれだけよい関係性を構築できるかを体験してもらいたいと考えていました。2つのアクティビティを通じて参加者には、違いがある中でお互いに遠慮せずに率直な議論をすること、相手の話をしっかりと聞くこと、といったチームで成果を出すことの基本を体感してもらえたと思います。









■ 一般財団法人インターナショナル・ブラインドフットボール・ファウンデーションについて

2019年設立。ブラインドサッカーを通じて人と知恵をつなぎ、視覚障がいに関する社会課題の解決に取り組む国際NGO。課題は社会の側にもあるという考えのもと、スポーツ、医療、ビジネスなど多様な分野の壁を超えた連携を促進し、誰もが自分らしく生きられる社会の実現を目指している。

ウェブサイト： https://www.ibf-foundation.football/ja/









■ インパクトジャパン株式会社について

1980年イギリスで創業。最初の海外進出先として選んだ日本では、1990年からインパクトジャパン株式会社として活動している。現在は、Google、SONY、J＆Jなど約400社のグローバル企業に加え、多種多様な国内企業に対して、リーダーシップ・チーム開発の研修事業、チェンジマネジメントのコンサルティング事業を提供する。知識的理解に留まらない、「感覚的理解」を促進する独自の経験学習メソッドが特長。「人と人、人と組織、組織と組織の相互作用を通じて、新しい価値を創造する」ことをミッションとして掲げている。また社会課題への取り組み「リーダーシップ・エコシステム(R)」にて、文部科学省の令和6年度「青少年の体験活動推進企業表彰」中小企業部門優秀賞を受賞。

ウェブサイト： https://www.impactinternational.com/jp





＊リーダーシップ・エコシステムおよびLeadership Eco Systemは、インパクトジャパン株式会社の登録商標です。