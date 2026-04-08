フォークの制服を採用する聖心美容クリニックが「ベストドレッサーカンパニー賞」金賞を受賞

フォーク株式会社

ユニフォームメーカーのフォーク株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小谷野 淳、以下フォーク）が製作した制服を採用する、医療法人社団美翔会 聖心美容クリニック（以下、聖心美容クリニック）が、レディースユニフォーム協議会主催「第10回ベストドレッサーカンパニー賞」において金賞を受賞しました。これに伴い、2026年4月6日、同クリニック銀座院において、表彰式が執り行われました 。

写真＝（左から）聖心美容クリニック 牧野院長・赤堀さん氏、フォーク 小谷野「ベストドレッサーカンパニー賞」受賞の背景と選定のポイント

今年で10回目を迎えた同賞は、ユニフォームを「企業のブランディング」や「従業員のエンゲージメント向上」、さらには「採用力の強化」に直結する戦略的ツールとして活用し、もっとも美しく着こなしている企業を表彰するものです。

今回金賞を受賞した聖心美容クリニックでは、フォークの接客向けワンピース「3020SC」が。以下の点で高く評価されました。

●洗練されたデザインとブランドイメージの合致

ダークネイビーのシックで高級感のある印象が、クリニックの品格を体現 。

●現場の動きに即した機能設計

美容クリニック特有の「片膝をついて応対するシーン」を想定した、裾のずり上がりを防ぐパターン設計。

●業務を支える実用的なディテール

インカムのコードやペンをスマートに収納できる工夫。

関係者コメント

聖心美容クリニック 銀座院 院長

牧野 陽二郎氏

「現場で実際に着用するスタッフの意見を幅広く取り入れました。長時間の着用でも疲れにくい着心地の良さと、ダークネイビーのシックで高級感ある印象が、スタッフの間でも非常に好評です。現在、全国の拠点で20代から50代まで幅広い層のスタッフ約80名が着用しています」

聖心美容クリニック 受付コンシェルジュ

赤堀 優衣氏（入社1年目）

「実は、この素敵な制服に憧れたことが入社理由の一つでもあります。ウエストを絞った美しいシルエットでありながら、年齢を問わず誰にでも似合う落ち着いた色合いが気に入っています。また、しゃがむ動作の際にも負担を感じにくく、審美性と実用性が両立されていることを日々実感しています」

写真＝（左から）聖心美容クリニックを運営する株式会社メディクルード神成社長、フォーク 小谷野製品情報（3020SC）

審美歯科・美容系クリニックやサロンなどの実際の声をもとに誕生した、片膝をつく「ダウンスタイル」の接客に対応したワンピース。前面にプリーツが入ることで、スカートがずり上がりにくく、立てた方の膝頭を見せないような設計になっています。

足元をパンプスやナースシューズで合わせたり、首元にスカーフを巻いたりすることで院内イメージに合わせたスタイリングが可能です。

価格：21,800円（税込23,980円）

素材：ノンPUストレッチ（ポリエステル100%）

サイズ：SSから4Lまで

製品の詳しい情報はこちらから(https://www.folk.co.jp/item/g/g3020SC-17-M/)

「ベストドレッサーカンパニー賞」について

レディースユニフォーム協議会が毎年2月4日「レディースユニフォームの日」を記念して開催する表彰企画で、2015年の初回から今年で10回目を迎えます。ユニフォームの着用写真とコメントをもとに一般WEB投票で受賞企業を決定し、レディースユニフォームの魅力を広く発信することを目的としています。

http://www.ladies-uniform.com/BDC/

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フォーク株式会社

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【会社概要】

会社名：フォーク株式会社

代表者：代表取締役 小谷野淳

事業内容：女子オフィスユニフォーム、メディカルウェアの企画、製造、販売

東京本部：〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-11-6 PMO秋葉原 3F

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