「推し活」の熱狂を街の思い出に。OMO（おも） by 星野リゾートが、ライブツーリズムを『最高の参戦体験』へアップデート

星野リゾート

2026年、世界の旅行トレンドは象徴的なランドマークを訪れる従来の観光から、コンサートやスポーツイベント、その場所でしか味わえない「瞬間」を目的とする「ライブツーリズム」が、旅の主役に躍り出ました（＊1）。テンションあがる「街ナカ」ホテル「OMO（おも）by 星野リゾート」は、この世界的な潮流に応え、国内の各イベント会場からほど近い拠点をいかし「街ごと楽しむライブツーリズム」を提案します。一刻も早く準備を整えたい、ライブの熱量を分かち合いたい、そしてその街の魅力にも触れたい、そんなファンの熱い想いにご近所ガイド「OMOレンジャー」やホテルの機能を駆使し、イベントも街も楽しみつくすことができる滞在をデザインします。

＊１ トラベルボイス 観光産業ニュース「2026年も旅行需要を押し上げる「ライブツーリズム」とは？ 皆既日食、コンサート、ワールドカップなど、「瞬間」が旅の目的に より

ライブツーリズムについて

2024年のライブ市場は過去最高の7,605億円、動員数8,561万人を記録（＊2）。その勢いはとどまることを知らず、ライブやイベントが目的の「ライブツーリズム」は、旅の新たなスタンダードとして定着しつつあります。これに伴い、ホテルは宿泊だけでなく、イベントという大切な戦（いくさ）の準備や余韻に浸る重要な拠点に進化しています。イベントの興奮を途切れさせず、滞在そのものをライブの一部へと引きあげ、街全体を楽しむ都市観光の新しい形を提案してまいります。

＊2 ライブ・エンタテインメント白書（2024）より

特徴１ 荷物を預け、ライブへ身軽に参戦「宿泊者専用のロッカー」

宿泊者専用ロッカー

「ライブの前には大きな荷物を預けて、万全の体制で会場へ向かいたい。けれど、駅や会場付近のロッカーはいつも埋まっている……」そんな遠征者の切実な悩みを、OMOが解消します。 館内には、宿泊者専用のロッカールームを完備。チェックイン前後の荷物預けもスムーズで、不要なアイテムを預けて必要なグッズだけを手に、身軽な状態で会場へ向かうことができます。

特徴２ ライブ前の準備や、ライブ後にゆったりとくつろげる「OMOベース」

OMOベース

OMOの特徴である「OMOベース」は、ただのロビーではありません。ライブ前には、仲間との待ち合わせや、大切なグッズを広げての最終準備、こだわりの装いでの撮影タイムを楽しむ拠点に。 また、開放的な空間はライブ後の「感想戦」にも最適です。同じ熱狂を共有したファン同士が自然と集い、語り合い、ライブの余韻を翌朝まで繋いでいく。そんな、ホテルの中までライブ会場の延長線のような体験ができる空間があります。

特徴３ ライブの打上げにお勧めな場所を全力サポート「OMOレンジャー」と「ご近所MAP」

ご近所MAP

「ライブ会場へ向かう、混雑を避けた最短の穴場ルートを知りたい」「終演後に荷物を置いたら、すぐに仲間と打ち上げに繰り出したい」。そんな遠征者のリアルな願いを、街を知り尽くした「OMOレンジャー」が叶えます。せっかくの遠征、チェーン店ではなく「その土地ならでは」のお店を楽しみたいけれど、ライブ終わりの遅い時間に空いている名店を見つけるのは至難の業。そんなお店を「OMOレンジャー」が伝授します。OMOでは、レンジャーが自ら足を運んで見つけた、深夜までファンを温かく迎えてくれる飲食店やスポットを「ご近所マップ」で可視化しています。ライブの熱量をそのままに、地元の美味しい食に浸る「最高の締めくくり」まで、私たちは全力でサポートします。

■推し活をサポートする宿泊プランがOMO7大阪（おも）に誕生！

大阪イベント参戦マップ

ファンの熱い思いや、悩みに寄り添った宿泊プラン「ライブ＆イベント満喫プラン」がOMO7大阪に誕生しました。施設が主要なライブ会場へ快適にアクセスができる好立地なことから、所要時間を記した「大阪イベント参戦マップ」を専用サイトに掲載。開演前も、終演後もゆったりと過ごすことができ、イベントだけでなく街もたっぷり楽しみつくすことができるプランです。

戦いの準備は余裕をもって万全に！無料アーリーチェックインで「推しごと」全力サポートリビングがゆったりとした客室

通常のチェックイン時間より早く客室へ入室できる「アーリーチェックイン無料」特典を用意しました。広々とした客室で、推しへのメッセージを書いたり、ライブTシャツやユニフォームに着替えたり、大切な推しのグッズやぬいぐるみを並べて撮影会をしたりと、イベント前の気分を盛り上げる準備時間をしっかり確保できます。

迷わず出陣、熱狂のまま乾杯！「ご近所MAP」や「OMOレンジャー」がイベント遠征を全力サポート打ち上げにぴったりな情報満載の「ご近所マップ」

イベント当日は一分一秒が勝負です。街のプロ「OMOレンジャー」が、初めての大阪でも迷わずスマートに会場へ辿り着けるアドバイスや、打ち上げにぴったりな大阪らしいスポットを”おせっかい”に提案。また、ライブ終了後の興奮を分かち合う打ち上げや、イベントの延長線上の大切な時間をデザインします。さらに、館内の巨大な「ご近所マップ」には、スタッフが自ら歩いて見つけた深夜営業のバーなど、ガイドブックには載らないディープなお店の情報が満載です。イベントの余韻だけでなく、街の魅力を味わいつくせます。

立ちっぱなしで疲れた体を癒す「湯屋」チケットイベントの疲れを癒す湯屋

立ちっぱなしのライブやイベントで疲れた体を癒すために、「湯屋」の特別利用チケットを用意しました。通常24時までの営業を、本プラン利用者限定で25時まで延長。終演後の興奮冷めやらぬまま語り合ったり、夜食を済ませた後でも、焦ることなく大浴場でリラックスした時間を過ごせます。

「ライブ＆イベント満喫プラン」概要

施設：OMO7大阪（おも）by 星野リゾート

期間：通年

料金：1泊13,200円～（2名1室利用時1名あたり、税込、夕朝食別）

含まれるもの：宿泊、アーリーチェックイン、深夜25時まで利用可能な湯屋チケット

予約：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo7osaka/sp/live_tourism/）にて宿泊の前日9:00までに予約

※ご宿泊当日、ライブやイベント参加者であることが確認できるチケット等のご提示をお願いいたします。尚、対象外の方は、通常料金との差額をお支払いいただきます。

【参考情報】推し活の拠点にぴったりなOMO

OMOブランドは、全国の主要ライブ会場へのアクセスが良好な「街ナカ」に展開しています。ライブの熱狂はそのままに、その街ならではの楽しさも欲張りたい。そんな充実したライブ遠征を、全国のOMOが全力で応援します。

OMO5東京五反田

東京ドームや日本武道館へのアクセス◎。ライブ後は、グルメタウン五反田の街と夜景を満喫。

OMO5東京大塚

東京ドームや日本武道館へのアクセス◎。ライブの興奮そのままに、懐かしくも新しい下町 大塚で乾杯。

OMO5横浜馬車道

KアリーナやぴあアリーナMMなどへアクセス◎。地上154mの特等席から、みなとみらいのパノラマを堪能。

OMO7横浜

KアリーナやぴあアリーナMMへ好アクセス。異国情緒漂う街並みと、新旧融合のレガシーな空気に浸る。

「OMO（おも）」とは？

「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛

するスタッフが地域の方々と仕掛ける、新感覚のホテル。思いもよらない魅力に出会い、知らず知らず

のうちにその街までお気に入りに。現在17施設を展開。2026年1月に開業した「OMO5横浜馬車道」に続き、4月には「OMO7横浜」の開業を予定しています。

https://www.hoshinoresorts.com/brand/omo/