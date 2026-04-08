コムニコ、東京ビッグサイトで開催される「第26回 マーケティングWeek -春 2026-」に4月22日（水）から3日間ブース出展

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林雅之、証券コード：9254）の子会社で、企業のSNSマーケティングを支援する株式会社コムニコ（本社：東京都港区、代表取締役：長谷川 直紀、以下 コムニコ）は、4月22日（水）、23日（木）、24日（金）の3日間、東京ビッグサイトで行われる日本最大級のマーケティング展示会「第26回 マーケティングWeek -春 2026-」(https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html)にブース出展をいたします。

コムニコは、「SNS・インフルエンサー活用 EXPO」エリア内での出展で、自社で開発・提供するSNS運用効率化ツール「comnico Marketing Suite（コムニコ マーケティングスイート）」(https://www.comnico.jp/products/cms/jp)の紹介をメインに、SNS運用相談も実施いたします。「第26回 マーケティングWeek -春 2026-」にご来場予定の方は、ぜひコムニコのブースにもお越しください。

参加申込み :https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1%2FEvClGsHhiKaB187wMIzAPd0Lx+wQ0HLs%3D&co=web&mpDistinctId=JGRldmljZTo4OTJlNmM5ZS0yMzU2LTQ1ZjUtOTc3MS0yZTZlMWM0Yzc3ODM%3D

「第26回 マーケティングWeek -春 2026-」開催概要

開催日時：2026年4月22日(水)・23日(木)・24日(金) 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 南展示棟

〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1

・りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分

・ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分

コムニコのブース番号：S24-16

URL：https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html

参加費：無料

主催：RX Japan合同会社

「comnico Marketing Suite（コムニコ マーケティングスイート）」について

「コムニコ マーケティングスイート」は、コムニコ自社開発のもと2012年に提供を開始し、投稿機能、分析機能、コメント管理機能を有する、企業のSNSアカウント（X、Instagram、TikTok、Facebook）での投稿管理や効果測定にかける作業を大幅に軽減するSaaS型ツールです。企業のSNS担当者様、広告代理店・制作会社様などにご利用いただいております。なお「コムニコ マーケティングスイート」は、プラットフォーム各社にサービス内容の承認を受け、最新の公式APIに対応しています。

製品URL：https://www.comnico.jp/products/cms/jp

株式会社コムニコについて

2008年11月設立。大手企業を中心に3,000件以上（2013年4月から2026年3月までの累計）の開設・運用支援を実施しています。豊富なノウハウを生かして、戦略策定からアカウント開設、運用（投稿コンテンツ作成、コメント対応、レポート作成など）、効果検証までワンストップでサービスをご提供いたします。また、培った知見をもとに、SNSアカウントの運用管理が効率よくできるSaaS型ツール(https://www.comnico.jp/products/cms/jp)やSNSキャンペーンツール(https://www.comnico.jp/products/atelu/jp)を開発、提供しています。

URL：https://www.comnico.jp/

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/

※本リリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。