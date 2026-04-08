PM専門転職エージェント「ネコノテキャリア」、取扱PM求人が5,000件を突破

株式会社スナネコ

株式会社スナネコ（本社：東京都江東区）が運営するPM専門転職エージェント「ネコノテキャリア」(https://sunaneko.jp/nekonote-career)は、取扱PM求人数が5,000件、取扱企業数が700社を超えたことをお知らせいたします。

求人数増加の背景

2026年2月のサービス開始以降、企業からの求人掲載依頼や提携求人プラットフォームとの連携強化により、取扱求人数が大幅に拡大いたしました。

DX推進やAI活用の加速を背景に、プロジェクトを推進できる人材への需要は引き続き高まっています。一方で、PM職は企業ごとに求められる役割やスキルセットが異なるため、求職者が自分に合うポジションを見つけるには、十分な求人数と専門的な知見が欠かせません。

ネコノテキャリアでは、求人の量と質の両面を強化し、求職者一人ひとりの経験や志向に合った提案ができる体制を整えてまいりました。

現在の取扱状況

PM職（プロジェクトマネージャー、プロダクトマネージャー、プロジェクトリーダー、PMOなど）に加え、エンジニア・デザイナー・事業企画といった周辺職種の求人も取り扱っており、紹介可能な求人の総数はさらに多くなっています。

こんな方におすすめです

- 今すぐ転職ではないが、どんな求人があるか知りたい方- 自分の経験でどのような転職先の選択肢があるのか整理したい方- 自分の市場価値を客観的に把握したい方- PM・PdMとしてキャリアアップを目指している方

面談では、転職の意思が固まっていない段階でのご相談も歓迎しています。プロジェクトマネジメントの実務経験を持つ専門アドバイザーが、求職者の経験や希望を丁寧にヒアリングし、最適なポジションをご提案します。

ネコノテキャリアについて

ネコノテキャリア(https://sunaneko.jp/nekonote-career)は、プロジェクトマネジメント領域に特化した転職エージェントサービスです。PM・PdM・PL・PMOなど、プロジェクトマネジメントに関わるすべての職種を支援対象としています。

キャリア相談は無料です。準備は不要ですので、お気軽にお申し込みください。

無料キャリア相談はこちら :https://sunaneko.jp/nekonote-career

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175620/table/4_1_f89cb0b7094c5f622778a04ae8d29e54.jpg?v=202604080151 ]