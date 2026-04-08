旅×環境×地域を通じて、新たな活躍の選択肢を創出！ミドル・シニア向け「エコツーリズムガイド講座」6月27日（土）開催

株式会社パソナグループ

株式会社パソナマスターズは、一般社団法人日本エコツーリズム協会の協力のもと、主にミドル・シニア世代を対象に、環境・地域・観光分野における新たな学びと活躍の機会を提供するオンライン講座「エコツーリズムガイド講座 はじめてのエコツーリズム学び旅。―未来のガイドへの入口―」を、2026年6月27日（土）に開催いたします。

人口減少や地域の担い手不足、観光の持続可能性が課題となる中、地域の自然や文化の価値を来訪者に伝えながら、観光と環境保全の両立を支える人材への期待が高まっています。そうした役割を担う存在の一つが、地域に根ざしたガイドであり、その実践としてエコツーリズムへの関心が広がっています。

そこで本講座では、エコツーリズムの基本概念や実践方法を学ぶとともに、地域との関わり方やガイドとしての役割について理解を深めます。これにより、ミドル・シニア世代がこれまで培ってきた経験や知見を活かし、地域や観光に関わる新たな活躍の可能性を広げる機会を提供します。

今後も継続的なセミナー開催に加え、研修機会の提供や人材マッチングを通じて、学びから実践・活躍へとつながる仕組みづくりを進めてまいります。

◆ウェビナー概要

日時：2026年6月27日（土）10：00～11：30

場所：オンライン開催（Zoom）

料金：

一般 3,000円（税込）

パソナリカレント会員・パソナマスターズ登録者・パソナマスターズパートナー企業：1,000円（税込）

講師：

・ベルトラ株式会社 経営本部 ブランドプランニング 武部光子 氏

・地輪舎 代表 井上基 氏

内容：

・旅の視点で学ぶエコツーリズム／武部光子氏

・ガイドの仕事・リアル事例／井上基 氏

主催：株式会社パソナマスターズ（https://www.pasona-masters.co.jp/）

協力：一般社団法人 日本エコツーリズム協会 （https://ecotourism.gr.jp/）

お申込み： https://pasonarecurrent-ecotourism.peatix.com/

お問い合わせ：p-seminar@pasona.co.jp（パソナリカレント https://pasona-recurrent.jp/）