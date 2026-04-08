パレットくもじ35周年企画に「琉球交響楽団」が共鳴。ジャズナイトに続く第2弾『フライデークラシックナイト』がリウボウフードホールで開催！

久茂地都市開発株式会社

久茂地都市開発株式会社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：我那覇学）が運営する「RYUBO FOOD HALL（リウボウフードホール）」は、パレットくもじ開業35周年を記念した特別企画として 、地元沖縄を代表するオーケストラ「琉球交響楽団」の全面協力のもと、2026年4月より「Friday Classic Night（フライデークラシックナイト）」を開催いたします。

■好評だった「フライデージャズナイト」を経て、琉球交響楽団が共鳴

RYUBO FOOD HALLでは、新たな試みとして「FRIDAY JAZZ NIGHT」を26年1月から隔週金曜日に開催し、洗練された空間に響くジャズの生演奏をBGMに、7店舗の多彩な料理とクラフトビールやワインを楽しめるひとときをお届けしてまいりました。開始以来、毎回満席となるほどご好評をいただいており、「那覇の夜の新しい楽しみ方」として多くのお客様にご支持いただいております。

今回、この取り組みに「沖縄の地に本格的なプロのオーケストラを作り育てたい」という想いで活動する琉球交響楽団が賛同。パレットくもじ35周年という記念すべき節目を音楽で彩るため、取り組みが実現しました。

■誰もが気軽に楽しめるようフリーチャージで

入場無料で、お食事をしながら本格的なアンサンブル演奏をお楽しみいただけます。クラシックの名曲から、馴染みのあるポップス、映画音楽まで、幅広いプログラムをご用意。ご来店頂く皆様の笑顔にお会いできることを楽しみにしております。

■琉球交響楽団について ～Music for Smile～

2001年3月「琉球交響楽団設立コンサート」を開催。定期演奏会や小中高等学校での音楽鑑賞会の他、0歳児からのコンサート、琉球芸能とのコラボレーション、沖縄県内離島公演を積極的に行っている。2016年大友直人が音楽監督に就任。2017年、全国共同制作 プッチーニ：歌劇「トスカ」沖縄公演において管弦楽演奏を務め好評を博した。2022年6月には沖縄復帰50周年記念特別公演として東京公演、大阪公演を開催。聴衆とのふれあいを大切に、県民に親しみ愛され、国際色豊かな沖縄県の顔となる交響楽団を目指し活動している。2005年ファーストアルバム「琉球交響楽団」、2020年セカンドアルバム「沖縄交響歳時記」をリリース。第19回宮良長包音楽賞受賞。令和６年度名護市社会教育功労賞受賞。

■ イベント概要

公演時間：各日2回公演（各回約40分） １. 19:00～ / ２. 20:30～

料金 ：入場無料（※飲食代は別途）

ご予約 ：tablecheck(https://www.tablecheck.com/shops/ryubofoodhall/reserve?utm_source=ot&_gl=1*19zqnyx*_gcl_au*NTMxNjM3ODY0LjE3NzE5ODQ5MzQ.) または TEL：090-6867-7060（代表）

【4月・5月の演奏スケジュール】

4月10日（金）：弦楽四重奏

出演：阿波根由紀(Vn)、大城聖美(Vn)、くによしさちこ(Va)、具志堅真紀(Vc)

4月24日（金）：木管アンサンブル

出演：森本真由美(Fl)、砂川志乃(Ob)、外薗志保(Fg)、比嘉菜々子(Hr)

5月8日（金）：打楽器アンサンブル

出演：赤嶺涼太、川崎馨子、新城二奈子

5月22日（金）：弦楽四重奏

出演：宮良美香(Vn)、石川文乃(Vn)、比嘉佐和子(Va)、城間恵(Vc)

■ 施設概要について

施設名称： RYUBO FOOD HALL（リウボウフードホール）

運営会社： 久茂地都市開発株式会社

所在地 ： 沖縄県那覇市久茂地１丁目１－１ パレットくもじ 2F(https://maps.app.goo.gl/zjE3tm6TVDMt1oru7)

アクセス

・お車・バイク等

那覇空港から(https://maps.app.goo.gl/NmnfMUHyp2u8iMua8)の所要時間：10～15分

・ゆいレール

県庁前駅(https://maps.app.goo.gl/MkKC2v1892e7hGVC8) 下車 徒歩1分（2F連絡口より直結）

・路線バス

パレットくもじ前(https://maps.app.goo.gl/2M28R6Ng5VihTBaD8),沖銀本店前(https://maps.app.goo.gl/Cg3nbb7QytBN7d9C6),琉銀本店前(https://maps.app.goo.gl/6SJpjzMk8q5KtW4e9),県庁北口(下)(https://maps.app.goo.gl/wLwwutSmMJUddC5T7), 県庁北口(上)(https://maps.app.goo.gl/YGqbrHepRE7whwik6)

・レンタサイクル HELLO CYCLING

県庁前駅東口エレベーター前(https://maps.app.goo.gl/fXWddbRjT2M79k728),県議会棟前.那覇市役所駐輪場(https://maps.app.goo.gl/WqSHygjeVqk6kUJd7)

・レンタサイクル ドコモ・バイクシェア

パレットくもじ(https://maps.app.goo.gl/y3hG3sYL6Sf1kUdR7),パレットくもじ県庁前駅下(https://maps.app.goo.gl/zvAQ1W77h7wRKXwc6),KARIYUSHI LCH. Izumizaki 県庁前(https://maps.app.goo.gl/nDFgpUq72Y8D4Ga89)

・電動キックボード・電動アシスト自転車・電動マイクロモビリティ

LUUP,LIME

営業時間：10:00～23:00（F.L.O. 22:00 D.L.O. 22:30） ※店舗によって異なります

座席数 ： 約350席

店舗数 ： 7店舗 （2026年中に2店舗がOPEN予定）

店舗面積： 約400坪

■パレットくもじ35周年に向けた今後の展開

久茂地都市開発株式会社は、RYUBO FOOD HALLを起点として、「人が満ちる、時間(とき)が香る。」というコンセプトのもと、食を通じてお客様の人生に豊かさと幸せをもたらし、パレットくもじ全体の価値向上を図ってまいります。更に、これまで培ってきた地域との繋がりや絆を基盤に、新たな食文化発信拠点として、国内外からの注目を集める施設を目指し、地域経済の活性化に貢献してまいります。

■各公式アカウント @ryubofoodhall

HP：https://ryubofoodhall.jp/

LINE：https://line.me/R/ti/p/@466cbgjq

Instagram：https://www.instagram.com/ryubofoodhall/

TikTok：https://www.tiktok.com/@ryubofoodhall

X：https://x.com/ryubofoodhall

Facebook：https://www.facebook.com/people/RYUBO-FOOD-HALL/

Pinterest： https://jp.pinterest.com/ryubofoodhall

YouTube：https://www.youtube.com/@RYUBOFOODHALL

■本件に関するお問い合わせ先

久茂地都市開発株式会社 販売促進部（島袋）

E-mail：shimabukuro@palette-kumoji.co.jp

TEL：080-9857-3363