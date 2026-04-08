OsakaCitySC、開幕戦告知！関西サッカーリーグDivision2 第1節｜ vs 関大FC2008 4月11日（土）14:00キックオフ
平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。
Osaka City SCは、関西サッカーリーグDivision2 第1節において関大FC2008と対戦いたします。
NEXT MATCH
大会名：関西サッカーリーグDivision2
日時 ：2026年4月11日（土）14:00KICK OFF
会場 ：J-GREEN堺天然芝
対戦相手：関大FC2008
速報 ：Osaka City SC公式アプリにて行います
▽ダウンロードはこちら
https://apps.apple.com/jp/app/osaka-city-sc-%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6747104197
「全勝優勝」を目指す今シーズンにおいて、重要な初戦となります。
Division1への昇格に向け、熱いご声援をよろしくお願いいたします。
■Osaka City SCについて
Osaka City SCは、「大阪のど真ん中に、誰もが熱狂できるクラブを創る」という想いから誕生しました。「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、圧倒的な強さで「史上最速でのJリーグ昇格」を目指しています。
♦TEAM MISSION
“FOOTBALLを通じて世界中に夢を与え続ける”
OSAKA CITY SCの選手がピッチ上で喜怒哀楽を爆発させ、
勝利を目指す姿を通じて、大阪市、日本中、そして世界中の人々が
夢を追える世界を実現したいと思います。
♦TEAM VISION
“地域コミュニティの創生、人材の育成、中央区の目指す街作り”
スポーツの力で 人・企業・地域を繋げ、OSAKA CITY SCコミュニティを形成し、大阪市中央区の発展に貢献します。
■会社概要
・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）
・代表者：代表取締役 山地泰平
・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階
・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営
・URL：https://www.osakacitysc.com/
・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/
■Osaka City SC 公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/osakacity_sc/
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