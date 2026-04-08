『タワー オブ アイオン』最新大型アップデート「龍帝ティアマトの降臨」が4月22日(水)に決定！特別なサポートアイテムがもらえる事前登録がスタート！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『The Tower of AION(以下、タワー オブ アイオン)』をサービス中のエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、最新大型アップデート「龍帝ティアマトの降臨」が4月22日(水)に決定したことをお知らせします。

あわせて、最新アップデート決定を記念して、事前登録の開始、および『Levoit』とのコラボキャンペーンを含むSNSキャンペーン2種の開始をお知らせします。

■最新大型アップデート「龍帝ティアマトの降臨」が4月22日に決定&事前登録がスタート

【アップデート日時】

2026年4月22日(水) 定期メンテナンス時

【事前登録開催期間】

2026年4月8日(水) 9時 ～ 2026年4月22日(水) 6時59分まで

【概要】

4月22日(水)に、最新大型アップデート「龍帝ティアマトの降臨」が決定しました。

新ダンジョン「龍帝ティアマトの聖域」は6人パーティー推奨の4階層に分かれているダンジョンで、それぞれの階層で特殊なギミックを用いての進行が必要です。

また人気NPC「第5龍帝 ティアマト」をはじめとしたボスが待ち構えており、討伐に成功するとアップデートで登場する新アイテムが獲得できる可能性があるやりごたえのあるコンテンツとなっております。

さらに、2月に開催した「ネーミング ディーヴァ」で募集した新クラス名が「ヴォイド ウイング」に決定しました。

「ヴォイド ウイング」は魔剣を操り、近接攻撃、魔法攻撃、共に優れたクラスとなっており過去に登場したことのない新クラスとなります。

新アイテムや、新クラス「ヴォイド ウイング」のスキル詳細は4月15日に公開予定なので、楽しみにお待ちください。

さらに、最新アップデートの決定を記念して、特設サイトで事前登録をしていただいたアカウントには、最新アップデートに備えるディーヴァのための特別なサポート特典(「[補給品]レジェンド魔石 選択の袋」6個、「[補給品]ユニーク魔石 選択箱」2個、「[刻印]強化石7～10個入りの箱」5個)を全員にプレゼントします。

新ダンジョン、新クラスを快適に遊ぶためにもぜひ事前登録をして、アップデートを楽しみにお待ちください。

≪最新大型アップデート「龍帝ティアマトの降臨」特設サイトはこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b26/04_aion_update/

■「龍帝ティアマトの降臨」アップデート事前登録記念SNSキャンペーン

【開催期間】

2026年4月8日(水) ～ 2026年4月21日(火) 23時59分まで

【賞品】

Amazonギフトカード(デジタルタイプ)5,000円分 1名様(抽選)

【概要】

最新アップデート「龍帝ティアマトの降臨」決定&事前登録開始を記念して、『タワー オブ アイオン』の公式Xアカウント( https://x.com/Aion_PR )をフォローして、キャンペーン対象ポストをリポストすると抽選で1名様に「Amazonギフトカード 5,000円分」をプレゼントします。

≪キャンペーン対象ポストはこちら≫

https://x.com/Aion_PR/status/2041682443246129530?s=20

≪「「龍帝ティアマトの降臨」アップデート事前登録記念SNSキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://aion.ncsoft.jp/news/news/aion/news/f25/20260408-SNSCP

■『タワー オブ アイオン』×『Levoit』花粉症対策コラボ キャンペーン

【開催期間】

2026年4月8日(水) ～ 2026年4月22日(水) 23時59分まで

【賞品】

Levoit Core Mini 空気清浄機 3名様(抽選)

Amazonギフトカード(デジタルタイプ)5,000円分 1名様(抽選)

【概要】

4月22日(水)に登場予定の新クラス「ヴォイド ウイング」を万全な状態で楽しんでいただくために、多くの方が悩まされている花粉症対策として、空気清浄機ブランド「Levoit」とのコラボキャンペーンを開催中です。

花粉症もしっかり対策して、新クラス実装を快適に楽しみましょう！

≪参加方法≫

1. VeSync公式Xアカウント( https://x.com/VeSyncJapan )と、タワー オブ アイオン公式Xアカウント( https://x.com/Aion_PR )をフォロー

2. タワー オブ アイオン公式Xアカウントの該当投稿をリポスト

≪キャンペーン対象ポストはこちら≫

https://x.com/Aion_PR/status/2041684241705267391?s=20

【Levoit(レボイト)について】

2017年に誕生したLevoitは、グローバル小型家電企業であるVeSync傘下の空調・季節家電ブランドです。全世界で年間300万台以上の販売実績を持ち、質の高いホームケアテクノロジーとノウハウをユーザーに提供しております。

清潔な空気、快適な湿度やアロマ空間を求める方々が、より健康的なライフスタイルを目指せるよう、カスタマイズ可能なコントロールソリューションを開発しています。

https://vesync.jp/pages/levoit

【Levoit Core Mini 空気清浄機について】

Levoitシリーズの中で最も小さいものです。ミニマリストを極めるデザインで、外観から操作まで誰でも簡単に操作可能に。

コンパクトながら、しっかり3層フィルターを持ち、花粉、ホコリや細菌などを綺麗に清浄できます。

https://vesync.jp/products/levoit-airpurifier-core-mini

≪「『タワー オブ アイオン』×『Levoit』花粉症対策コラボ キャンペーン」の詳細はこちら≫

https://aion.ncsoft.jp/news/news/aion/news/f25/20260408-AIONxLevoitSNSCP

【ゲーム概要】

2009年7月に正式サービスの始まったMMORPG（※）でアジア、北米、ヨーロッパなど全世界60の国と地域で楽しまれています。

天族と魔族そして龍族、3つの種族が「飛行」によって、「縦×横」だけでなく、「高さ」の要素が加わった、360°の空間で飛翔を体感できます。醍醐味の一つである「要塞戦」は、天族と魔族の種族間で陣地をめぐった戦争であり、地上だけではなく空中でも繰り広げられます。プレイヤーが空を飛行しながら敵と戦う光景は、他のオンラインゲームでは決して体験することができません。

※Massively Multiplayer Online Role-Playing Gameの略称で大勢の人が同時に参加できる。

タイトル The Tower of AION（タワー オブ アイオン）

ジャンル MMORPG

タワー オブ アイオン公式サイト https://aion.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter) https://x.com/Aion_PR

NCJapan公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

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※当プレスリリースの内容は2026年4月8日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます