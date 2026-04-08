”2026年度ウイスキーレクチャラー 3年ぶりに実施”

株式会社ウイスキー文化研究所

株式会社ウイスキー文化研究所（本社：東京都渋谷区、代表：土屋守）は、2026年3月29日（日）にウイスキーセミナー及びウイスキースクールの講師養成プログラム「ウイスキーセミナー講師養成講座」を実施しました。

本講座は2023年以来、3年ぶりの実施となり、『ウイスキープロフェッショナル』以上の有資格者を対象として会場受講およびオンライン受講を合わせて、計190名の方が受講されました。本講座の修了者はウイスキーセミナー、ウイスキースクールの講師『ウイスキーレクチャラー（WL）』として公式に認定されます。認定者は今後、各自によるセミナーやスクールの開催をはじめ、各種メディアを通じた情報発信、ならびに弊社主催の「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション」における審査員などで活躍が期待されます。

なお、やむを得ず当日ご参加いただけなかった方につきましては、4月中にアーカイブ配信を行い、最終的な『ウイスキーレクチャラー』の認定者は200名近くになる見込みです。

今後、新たに認定されたウイスキーレクチャラーのさらなる活躍にご期待ください。

３月29日に実施したウイスキーセミナー講師養成講座の様子

ウイスキーレクチャラー（WL）とは

ウイスキーコニサーという3段階の専門資格のうち、筆記試験及びテイスティングの技能試験に合格した『ウイスキープロフェッショナル』以上の資格者を対象としたウイスキーセミナー講師養成講座を実施しており、試験およびカリキュラム終了後にウイスキーセミナー、ウイスキースクールの講師『ウイスキーレクチャラー（WL）』として公式に認定しております。ウイスキーコニサー資格が必須となりますが3段階の資格とは全く別の位置づけとなっており、また3年ごとの更新を必要とするため講師の質も維持されます。

様々な分野で活躍する方々が本資格を取得しています。YouTubeやSNSを通じて継続的に情報を発信する方々、テレビ・ラジオなどのメディアを通じて広く魅力を伝える方々、さらには酒販店やバーなどの現場において日々顧客と顔を合わせながらウイスキーの魅力と知識を接客を通じて伝えている方々など、その活動は多岐にわたります。発信の手段や活動の場は異なるものの、いずれもウイスキーの価値を正しく伝え、文化として広げていく目的は共通しています。

本資格はそうした多様な立場の方々を支える制度として作られたもので、そのなりたちは高い専門知識を有する方々から寄せられた「自分たちは人に教える立場としてふさわしいのか」という問いがきっかけとなりました。その思いに応える形で、正しく伝える力を備えた人材を認定する制度としてウイスキーレクチャラーは存在しています。

「ウイスキーコニサー」 とは

コニサーとは「鑑定家」の意味で、ウイスキー文化研究所が主宰する、日本で唯一のウイスキーに関するあらゆる知識、鑑定能力を問う資格認定制度です。資格には3段階あり、第一段階の「ウイスキーエキスパート」に始まり、「ウイスキープロフェッショナル」、そして最終段階の「マスター・オブ・ウイスキー」と段階を踏んで取得していきます。

https://whiskyconnoisseur.jp/ （ウイスキーコニサーHP）

「ウイスキー文化研究所」 について

ウイスキー文化研究所は、ウイスキー評論家の土屋守が代表を務めるウイスキー文化の民間普及団体です。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー・酒文化全般を深く学ぶべく研究を重ね、情報の収集および発信を行っています。また業界に関わる方々とともに、ウイスキー愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及を目的とした取り組みを企画・立案、実施してきました。

国内で唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」などを主催しています。また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一の品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）」も運営。さらにジャパニーズウイスキーの法制化とウイスキー文化普及のための（一社）日本ウイスキー文化振興協会（JWPC）も運営しています。

【会社概要】

社名︓株式会社ウイスキー文化研究所

本社所在地︓〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-5 テック広尾ビル5F

代表取締役︓土屋 守

事業内容︓ウイスキーガロア編集発行／ウイスキーコニサー資格認定試験教本編集発行／ウイスキー関連書籍執筆、監修／ウイスキーフェスティバル企画・運営／ウイスキーコニサー資格認定試験企画・運営／ウイスキー検定運営／東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）運営／ウイスキーの製造アドバイス・技術指導／日本ウイスキー文化振興協会の運営

設立︓ 2001年3月

HP︓https://scotchclub.org/

JWPC代表理事／ウイスキー文化研究所代表 土屋守プロフィール

1954年新潟県佐渡生まれ。学習院大学文学部卒。新潮社「フォーカス」の記者を経て1987年に渡英。ロンドンで日本語雑誌の編集長をつとめる。取材で行ったスコットランドで初めてスコッチのシングルモルトと出会い、スコッチにのめり込む。帰国後はウイスキー評論家として活躍し、1998年にはハイランド・ディスティラーズ社より「世界のウイスキーライター５人」の一人に選ばれる。2014年9月から2015年3月に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」では、ウイスキー考証として監修を務めた。

主な著書・監修書に『シングルモルトスコッチ大全』、『ブレンデッドウィスキー大全』（小学館）、『竹鶴政孝とウイスキー』（東京書籍）、『ウイスキー完全バイブル』（ナツメ社）、『ビジネス教養としてのウイスキー なぜ今、高級ウイスキーが２億円で売れるのか』（KADOKAWA）、『ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー』（祥伝社）などがあり、その著作は50冊以上となる。近著に『完全版 シングルモルトスコッチ大全』（小学館）、『土屋守のウイスキー千夜一夜（1～5巻）』『ジャパニーズウイスキーイヤーブック2023～2026（蒸留所年鑑）』（ウイスキー文化研究所）、『アイリッシュウイスキークロニクル』などがある。隔月刊誌『Whisky Galore』の編集長を務める他、TWSC、ジャパニーズウイスキーの日実行委員長、JWPCの代表理事も務める。