プロジェクトを円滑に進めるための事前調整技術。組織の実行力を高める「根回し力強化研修」を提供開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、円滑な意思決定を促進するための「根回し力強化研修(https://www.recurrent.jp/listings/communication-communication-backroomdea)」をリリースしました。本研修は、組織内での実行力を高めるために不可欠な、事前の調整プロセスを体系的に習得するプログラムです。ステークホルダーの分析から、反対意見を持つ相手への向き合い方、双方が納得できる解決策の提示までを実践的に身に付けます。会議やプロジェクトを滞りなく進めるためのスキル向上に寄与します。

根回し力強化研修【スムーズな合意形成を実現する】 - 社員研修のリスキル

意思決定のスピードと質を向上させる「事前の調整力」へのニーズ

現代の組織において、プロジェクトを迅速かつ確実に進行させるためには、関係者の理解と協力が欠かせません。しかし、事前の調整が不足していると、会議での反対意見や予期せぬ衝突により、意思決定が停滞する場合があります。

特に「根回し」という言葉に対して、不当な配慮や裏取引といった否定的な印象を持つビジネスパーソンも少なくありません。本来の根回しは、組織内の信頼関係を築き、スムーズな合意形成を図るための建設的な技術です。こうした背景から、正しく根回しの本質を理解し、実行できるスキルの強化が求められています。

根回し力強化研修の概要

研修タイトル

根回し力強化研修(https://www.recurrent.jp/listings/communication-communication-backroomdea)

受講対象

新入社員、若手社員、中堅社員、管理職を含む全従業員が対象です。

身に付くスキルや目的

本研修は、組織における意思決定の構造を理解し、反対者も含めた周囲と円滑に合意を形成する技術を身に付けることが狙いです。関係者を分析して伝える内容や最適な順番を設計し、納得感のある解決策を提示するプロセスを習得します。

本研修の特徴- 根回しの本質と信頼関係の構築根回しの語源や目的を確認し、不当な配慮とは異なる「前向きな調整」の重要性を深く理解します。組織内での信頼関係を土台とした調整スキルを強化します。- ステークホルダー分析による設計ステークホルダーマップを活用し、反対派や中立派の関心に合わせた働きかけを計画します。誰に、何を、どの順番で伝えるべきかを具体的に設計する手法を身に付けます。- 反対者の懸念解消とWin-Winの提案反論を歓迎し、双方に利益がある提案を導き出すための対話手法を習得します。対立を解消し、プロジェクトを前進させるための調整力を実装します。根回し力強化研修【スムーズな合意形成を実現する】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムの抜粋

1. 根回しの基礎理解

- 根回しの本質と組織における意思決定の構造を理解する- 根回しの語源と定義・目的 ・「根回し」と「裏取引」「忖度」の違い

2. 根回しの設計力

- 効果的な根回しを設計するための分析手法を習得する- 「誰に・何を・どの順番で伝えるか」の設計- ステークホルダーマップの活用とパターンの使い分け

3. 中立者・反対者への向き合い方

- 合意の形成に関するスキルを身につける- 相手の立場から見た関心軸を見抜くための質問と観察- Win-Winの解決策（利害の対立を可視化する）

株式会社リスキルについて

株式会社リスキルは、多様なビジネスニーズに対応する研修を提供しています。コミュニケーション研修(https://www.recurrent.jp/categories/communication)を含め、ビジネス研修が料金一律で提供されている点が特徴です。

教材や備品の発送など、研修準備をフルサポートする体制を整えています。講師陣は豊富なビジネス経験を持ち、実践的な内容の提供に努めています。オンライン研修や全国各地への講師派遣にも対応し、企業の教育環境整備を支援します。

※本プレスリリースの内容は、2026年04月時点のものです。