季節を先取り！幸楽苑から「冷し中華」など冷製麺3種が登場！

株式会社幸楽苑

株式会社幸楽苑（本社：福島県郡山市）は、2026年4月16日（木）より、期間限定の冷たい麺3種を発売いたします。幸楽苑の夏の定番メニューである、黒酢の効いた特製タレとエビなど8種の具材を贅沢に盛り付けた「冷し中華」（税込860円）をはじめ、白胡麻のコクと香りが広がる「冷し担担麺」（税込860円）、そして痺れる辛さが魅力の新商品「冷し麻辣マーラー担担麺」（税込860円）が登場いたします。

いずれも単品より70円から150円お得なセットメニューをご用意しております。これからの季節にぴったりな彩り豊かな味わいを、ぜひこの機会にご賞味ください。

■新商品情報

■冷し中華

価格 ：860円（税込）

セット ：餃子セット 1,060円（税込）※ 80円お得

チャーハンセット 1,160円（税込）※ 70円お得

ミックスセット 1,360円（税込）※150円お得

販売期間 : 2026年4月16日（木）から夏季限定

商品説明 :

黒酢やレモンを効かせたコク深いマイルドな醤油ダレに、彩り豊かな8種類の具材とコシの 強い中太麺を合わせました。疲労回復や食欲増進などの効果も期待でき、暑い時期の夏バ テ対策に最適な一品です。

■冷し担担麺

価格 ：860円（税込）

セット :餃子セット 1,060円（税込）※ 80円お得

チャーハンセット 1,160円（税込）※ 70円お得

ミックスセット 1,360円（税込）※150円お得

販売期間 : 2026年4月16日（木）から期間限定

商品説明 :

濃厚な練り胡麻に黒酢を合わせた、後味すっきりのスープが特徴です。トマトと鶏肉で

さっぱり仕上げた麻辣餡に、ザーサイやピーナッツの食感がアクセントを添えます。全体 をよく混ぜることで、重なる旨味と香りがより一層引き立つ一品です。

■冷し麻辣マーラー担担麺

価格 ：860円（税込）

セット :餃子セット 1,060円（税込）※ 80円お得

チャーハンセット 1,160円（税込）※ 70円お得

ミックスセット 1,360円（税込）※150円お得

販売期間 : 2026年4月16日（木）から期間限定

商品説明 : 濃厚な練り胡麻と黒酢を合わせたキレのあるスープに、ニンニク香る特製赤マー油と本場四川のスパイスを効かせました。トマトと鶏肉でさっぱり仕上げた麻辣餡に、ザーサイやピーナッツの食感がアクセントを添えます。山椒の痺れる辛さと重厚な旨味が、一口ごとに食欲を刺激する本格的な一品です。

※『幸楽苑since1954＋幸楽苑のからあげ家』ではチャーハンを取り扱っておりません

※ テイクアウト・デリバリーの対象は、冷し中華の単品のみとなります。

幸楽苑は、今後もお客様に満足いただける商品や、サービスの提供をして参ります。