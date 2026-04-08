【ローソンストア100】おにぎりが再び100円に　先行販売で“販売数200％超”の反響を受け全国展開　2026年4月15日(水)より全店で販売開始

株式会社ローソンストア１００

株式会社ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」（590店舗／2026年2月末現在）は、関東エリアで先行実施した対象となる本体価格120円（税込130円）のおにぎり各種を本体価格100円（税込108円）で販売する値下げ施策の好評を受け、2026年4月15日(水)より、ローソンストア100全店にて本施策を拡大展開いたします。

■ 全店拡大 先行販売が証明した「100円」の価値

関東エリアでの先行販売の結果、対象商品の販売数が2月対比で約200％※を記録するなど、想定を大きく上回る実績となりました。この先行販売での確かな手応えを受け、より多くのお客様の生活をサポートしたいという想いから、ローソンストア100全店舗への施策拡大を決定いたしました。

※対象5種値下げ前の2026年2月の平均販売数との比較。212.6％

■なぜ今、100円が実現できたのか

物価上昇が続く中、食品全体の価格は上昇傾向にあり、主食であるおにぎりも価格上昇の影響を受けています。

ローソンストア100では、2025年11月に発売した「120円おにぎり」において、海苔を使用しない仕様や調達の見直しにより、品質を維持しながら手に取りやすい価格を実現してきました。

さらに今回、原材料であるお米の調達環境の変化をいち早く捉え、契約形態や仕入れ方法を見直すことで、安定的な確保とコスト抑制を両立。商品仕様はそのままに、100円（税込108円）への価格改定を実現しています。

こうした取り組みにより、単に価格を下げるのではなく、品質と価格のバランスに納得いただける商品として提供できるようになりました。

■概要

実施期間：2026年4月15日(水）から

対象商品：鮭/ツナマヨ/明太子/牛焼肉マヨ/昆布の5種

※上記の120円おにぎり５種が対象です。その他のおにぎりや手巻おにぎりは対象外です。

※対象商品の販売時間は店舗によって異なります。

※取り扱い品目数は店舗・時間帯等により異なります。

※パッケージ変更の移行期間中は、旧パッケージ（120円）と新パッケージ（100円）が混在する場合があります。旧パッケージは従来価格での販売となります。

ローソンストア100は、「あたらしい・おいしい・うれしい」のストアコンセプトのもと、日常の食卓を支える商品と価格を追求してきました。 物価上昇が続く中でも、“日常の中で小さなうれしさを感じられる買い物体験”を提供し、皆様のお声に寄り添いながら、日常の中で実感できるおトクと満足をお届けしてまいります。

ローソンストア100では、お得な情報をSNSで発信しています。

公式LINE ID：＠lawson100 URL：https://lin.ee/CuPleyD

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※記載の価格・規格はリリース時のものです。

※掲載商品はローソンストア100のオリジナル商品です。ローソン、ナチュラルローソンでは販売しません。

※記載の税込価格は軽減税率に準じます。イートイン利用時は標準税率（10％）が適用されます。

※エリア、店舗によって品揃えが異なります。

※画像はすべてイメージです。

※エリアによって仕様が異なる場合があります。

※お近くのローソンストア100はこちらで検索下さい。https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/

●商品に関するお客様からのお問い合わせ先

0120-07-3963 月曜～金曜（祝祭日除く）9:00-17:00