【POGファン必見】競馬・POG情報をコンビニのマルチコピー機で販売中【スポーツ報知】

株式会社報知新聞社

POGブログでおなじみの報知新聞社はPOG情報「馬トクPOGプリント」を全国の主要コンビニのマルチコピー機で発売しました。「社台ファーム」、「追分ファームリリーバレー」、「ノーザンファーム早来」、「ノーザンファーム空港」（いずれも両面）がセットになった商品が600円、牧場毎の商品が300円と、買い求めやすい価格です。毎年のように多くのG1ホースを競馬場に送り込む社台グループの牧場で育成された2歳馬たちのスタッフコメント、血統を含めたプロフィルなどの情報がぎっしり詰め込まれています。

各牧場のスタッフコメントのほか、スポーツ報知のPOGブログでおなじみのヤマタケ記者（山本武志記者）の厩舎レポートやヤマタケ記者、牧野記者の注目馬10頭のリストつき。今年の厩舎レポートは友道康夫厩舎、福永祐一厩舎、上村洋行厩舎です。3厩舎の所属予定馬リスト付です。

一足先に有益なPOG情報をゲットして勝ち組になりたい方は、今すぐコンビニでご購入ください。

【馬トクPOG 商品一覧】

■馬トクPOGプリント2026（4牧場入り）

3厩舎（友道康夫厩舎、福永祐一厩舎、上村洋行厩舎）のレポート入り 600円

■馬トクPOGプリント2026（ノーザンＦ早来編）

栗東・友道康夫厩舎レポート入り 300円

■馬トクPOGプリント2026（ノーザンＦ空港編）

栗東・福永祐一厩舎レポート入り 300円

■馬トクPOGプリント2026（社台Ｆ・追分Ｆリリーバレー編）

栗東・上村洋行厩舎レポート入り 300円

■購入は各コンビニのマルチコピー機にて

https://umatoku.hochi.co.jp/feature/pog_print_service

【購入方法などの問い合わせ先】

電話：03-5830-1808（24時間受付)