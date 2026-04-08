″仕事ゼロ、お金もコネもない″どん底から売上4億円へ。YouTube登録者13万人「カワニシカバン」社長・川西功志、初の著書『小さなカバン屋が自分たちのブランドをつくるまで』を出版

株式会社カワニシカバンプロダクト

香川県高松市を拠点に、高品質なバッグや財布を展開する「カワニシカバン(https://shop.kawanishikaban.com/)」（運営：株式会社カワニシカバンプロダクト）は、代表取締役・川西功志による初の著書『仕事ゼロ、お金もコネもない――小さなカバン屋が自分たちのブランドをつくるまで』を、2026年4月8日に白夜書房より出版いたします。

◆「あなたは、自分の足で立てますか」―― 失敗のすべてをさらけ出した異色のビジネス書

本書は、かつて下請け仕事に依存し、経営危機に陥った一人のカバン職人が、いかにして自分たちのブランドを育て上げ、ファンに愛される存在へと変貌を遂げたのかを綴ったノンフィクション・ビジネス書。

「30%の値上げを宣言した瞬間に仕事がゼロになった」という衝撃的な実体験をはじめ、パチンコで作った200万円の借金、ひとつもカバンが売れなかった日々など、華やかな成功談の裏側にある「泥臭い失敗」を包み隠さず公開します。

◆YouTube「カワニシカバンの休日」で話題。モノづくりと情報発信を両立する新時代のD2Cモデル

川西功志は、カバン職人でありながら、登録者数13.8万人を超えるYouTuberでもあります。自社製品の魅力だけでなく、カバン職人の苦悩や裏側をリアルに発信する姿勢が共感を呼び、オンラインショップを軸に、売上4億円規模のブランドへと成長しました。

本書では、SNS発信の戦略や値下げに頼らない価格設定の哲学、そして「10万円のカバン」への挑戦など、地方の小さな企業が生き残るためのヒントが凝縮されています。

著者より

ものづくりに邁進する方。挑戦の真っただ中にいる方。そして、変わりたいと静かに努力する方──この本は、そんな一人ひとりに寄り添うために書きました。華やかな成功の裏側にあった苦しさも、続けることで見えてきた希望も、できる限りそのままの言葉で綴っています。

まさに今、うまくいかない時期のまっただ中にいる方にとっても、これから何かを始めようとしている方にとっても、背中をそっと押す一冊になれば嬉しいです。

（カワニシカバン 代表・川西功志）

◆出版記念クラウドファンディングでは2802.8万円を調達！大阪で刊行記念イベントを開催

本書刊行を記念して2025年10月に開催した革製本クラウドファンディングでは、開始8時間で目標金額の500万円をクリア（プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000089378.html)）。最終的に、目標の564％となる支援総額2802.8万円、支援者数1030人を達成し大きな話題を集めました。また、出版記念トークイベントを大阪で開催予定です。詳しくはカワニシカバン公式サイト イベント情報(https://shop.kawanishikaban.com/blogs/event)をご覧ください。

川西功志 初出版本記念イベント in 大阪

日時：2026年4月18日（土曜日） 14:00-16:00（13:15より開場）

場所：扇町ミュージアムキューブ CUBE01

登壇者：川西功志、カワニシカバンスタッフ（三木、鈴木、大野、藤澤、マック）

ゲスト：新進工房 仙入兄弟

チケット代：6000円（全席指定） 販売：LivePocket(https://livepocket.jp/e/xemwf)

【主な内容（目次より抜粋）】

第1章：30%値上げしたら、仕事がすべてなくなった フィレンツェで鳴った、運命の電話。仕事がゼロになって見えた景色

第2章：どんなにいいモノを作っても、知らないモノは買わない フリマでの屈辱からクラウドファンディング、そしてSNS発信という選択

第3章：なんで僕はこんなに怒られるのか？

第4章：「できない2割」のポジションに立ってみた 経営者が怒られる環境をつくることの大切さ

第5章：値下げは誰も幸せにしない

第6章：「これ最高だから！」と言い続けられるかどうか 僕らが売っているのは、カバンではなく「作り手の想い」

第7章：僕はカバンで世界を変える 「好き」の先の、なくなったら困るブランドへ

【著者プロフィール】

（撮影：久保親平）川西功志（かわにし・あつし）

株式会社カワニシカバンプロダクト 代表取締役。 香川県高松市生まれ。古着店勤務、Webデザイナー、自動車整備士などを経てバッグ職人の道へ。2013年、高松市でバッグ工場「カワニシカバン」を設立。下請け脱却を目指すが、2017年には年商800万円まで落ち込む経営危機を経験。その後、EC販売とYouTubeでの発信を武器に急成長を遂げ、地方発ブランドの新しいビジネスモデルを確立。YouTubeチャンネル「カワニシカバンの休日(https://www.youtube.com/channel/UCXKSSDLbiIEMn2zYWbc41Bg)」は登録者13万人を超える。

【書籍情報】

『仕事ゼロ、お金もコネもない──小さなカバン屋が自分たちのブランドをつくるまで』川西功志（白夜書房）

書名： 仕事ゼロ、お金もコネもない――小さなカバン屋が自分たちのブランドをつくるまで

著者： 川西功志

出版社： 白夜書房

発売日： 2026年4月8日

価格： 1,650円（本体1,500円＋税）

ページ数：224ページ

ISBN： 978-4-86494-649-0

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