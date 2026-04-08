増え続ける食品表示ミスを防ぐ最新AI防衛策について、シリウスビジョン、丸信、タクトピクセルが合同でウェビナーを開催。パッケージ担当者がAI校正で実現する「ミスが起きない仕組み」をご紹介いたします

シリウスビジョン株式会社4月22日 水曜日 10時～／14時～ 開催のウェビナー

シリウスビジョン株式会社（本社：横浜市、代表：辻谷潤一）はこのたび、株式会社丸信(https://www.maru-sin.co.jp/)・タクトピクセル株式会社(https://taktpixel.co.jp/)と3社合同ウェビナーを開催いたします。

昨年12月にリリースしたニュース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000170919.html)から4か月、増え続ける食品表示ミスを防ぐ最新AI防衛策として、パッケージ担当者がAI校正で実現する「ミスが起きない仕組み」をご紹介いたします。ぜひ参加ご検討ください。

複雑化する食品表示法やアレルギー表記の厳格化に伴い、食品メーカーのパッケージ担当者様の校正負荷や精神的プレッシャーは増大しています。



「印刷欠陥の流出は検査機で防げるが、元のラベルの『文字ミス』は結局、人が見るしかない…」

どんなに検査機を回しても、元となる「表示内容」が間違っていれば、大規模なリコール（回収）は防げません。



そこで今回、食品表示の法規制や現場を知り尽くした「丸信」の知見、画像解析・AI技術を専門とする「タクトピクセル」の技術力、そして検査ノウハウを持つ「シリウスビジョン」の3社が掛け合わさることで、単なる【文字認識AI】ではなく、実務に耐えうる高精度の『プロの目』を実現したAI校正ツール「mikaesu（ミカエス）(https://hyouji.maru-sin.net/display-rules/mikaesu/)」を共同開発いたしました。



本ウェビナーでは、シリウスビジョンがなぜこの技術を選んだのか、そして貴社の校正業務をどう変えるのか、デモを交えて詳しく解説いたします。



【開催概要】

■ 日程

2026年4月22日（水）

午前10:00～ ／ 午後2:00～

※どちらの回も同じ内容になります。それぞれ30分程度を予定しております。

■ こんなお悩みありませんか？

- 法改正やアレルギー表示の厳格化で、チェック項目が増え続けている。- ベテラン担当者の「目」に頼り、属人化している。- 詳しい人の退職による人手不足。- 万が一の表示ミスによる回収リスクが、不安の種に。- デザイン変更のたびに膨大な校正作業が発生し、残業が減らない。- 目視チェックに時間がかかり、新商品リリースのスケジュールを圧迫している。ウェビナーのハイライト

■ ウェビナーでお伝えしたいこと

- 現場で使える「実用性」の秘密パッケージ製造のプロ「丸信」の知見がどう反映されているか。- 導入メリットの可視化業務時間がどの程度短縮され、精度がどう向上するかの具体例。- 導入ステップ実際の業務フローにどう組み込むか。- システム化のためのアプローチ方法最新のAI技術がどう活かされるか。

＜ウェビナーの詳細はこちら＞

https://siriusvision.co.jp/event/260422/

【会社概要】

シリウスビジョン外観

社名：シリウスビジョン株式会社

本社所在地：神奈川県横浜市港北区新羽町1189‐4

代表取締役：辻谷潤一

事業内容： 画像検査機、画像検査ソフトウエアおよび画像検査関連製品の企画、開発、販売、技術支援と、シリウスビジョングループ全体の経営戦略の企画・策定・推進、最適な体制の構築、各事業会社の経営の監督および知的財産の管理

設立： 1966年10月

HP： https://siriusvision.co.jp/