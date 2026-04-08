【動画採用マッチング】福祉・医療・介護の深刻な採用難を解決する。現場の「リアル」を見て選ぶ動画採用求人サイト「メンラボジョブ」をプレリリース！

メンタルヘルスラボ株式会社

メンタルヘルスラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：古徳一暁）は、深刻な人材不足が続く福祉・医療・介護業界に特化した求人媒体「メンラボジョブ」を本日プレリリースいたしました。

■ サービス背景：福祉業界の人材不足の解消

2026年度に介護職員が約25万人不足すると予測される中（※1）、福祉業界は深刻な採用難に直面しています。「きつい・低賃金」といった先入観も強く、認知が得られない企業は採用ができず、閉鎖に追い込まれる事象も少なくありません。

この「やりがいや魅力が伝わらない」課題に対し、メンラボジョブは仕事への密着動画を通じて、文字では見えない「現場のリアル（人間関係や雰囲気）」を可視化します。

求職者との期待値のズレを解消し、企業には「真にマッチする人材」を、求職者には「想いを実現できる職場」を。

ひとりひとりが活躍できるマッチングを提供してまいります。

■ 「メンラボジョブ」が採用難に打ち勝つ2つの独自アプローチ

1. 「現場のリアル」を可視化する動画コンテンツ

条件だけが並べられた募集要項ではなく、現場の空気感が伝わる情報の掲載にこだわります。

多角的な職場紹介： 現場スタッフ働く理由や、実際の業務フローをイメージしやすい動画コンテンツを用意。求職者には「現場のリアル」を届けます。

動画はYouTubeチャンネルでも配信することで、自社では運用が難しいメディア構築を代わりに行うことで、掲載企業の認知を広め採用力の底上げをサポートします。

2. 採用難を構造から変える「高精度マッチング」

数打てば当たる形式の採用ではなく、業界特化型ならではの深い絞り込み機能を搭載。

独自の検索軸： 資格、職種、施設形態はもちろん、独自のこだわり条件で「真にマッチする人材」へダイレクトにリーチ。

母集団形成から定着へ： 条件の合致だけでなく、理念や社風への共感を軸にすることで、採用コストの最適化と離職率の低下を同時に目指します。

■ メンラボジョブサービス概要

名称： メンラボジョブ

サービスサイト： https://menlabojob.mentalhealthlabo.co.jp/

対象エリア： 全国

対象職種： 介護職、看護師、理学療法士、ケアマネジャー、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者等、福祉・医療・介護に関わる全職種

【メンタルヘルスラボ株式会社について】

メンタルヘルスラボ株式会社は、「メンタルダウンしない世界を創る」というビジョンのもと、福祉事業、メディア事業、HR事業、Saas事業を展開しています。

所在地：東京都品川区西五反田1-25-1 ＫＡＮＯビル2階

代表者：代表取締役 古徳一暁

事業内容：福祉事業、フランチャイズ事業、障害者雇用クラウド事業